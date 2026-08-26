Hai tập phát sóng mới nhất của Running Man Việt Nam mùa 4 thu hút sự chú ý khi quy tụ dàn mỹ nhân thế hệ 9X gồm Diễm My 9X, Chi Pu và Sam. Giữa những màn cạnh tranh kịch tính, Diễm My 9X trở thành nhân tố mang đến không ít bất ngờ cho khán giả.

Ở nửa sau hành trình, khi bắt cặp cùng Trấn Thành trong thử thách xé bảng tên, nữ diễn viên gần như rũ bỏ hoàn toàn hình tượng "mỹ nhân an tĩnh" bao năm để lăn xả bảo vệ đồng đội. Tinh thần xông pha hết mình, thậm chí đến mức "tàn tạ" của mẹ bỉm đã tạo nên loạt khoảnh khắc cuốn hút.

Diễm My 9X trở thành nhân tố bất ngờ khi trở thành khách mời của Running Man mùa 4.

Sau tập phát sóng, Diễm My 9X tổng kết hành trình bằng bức ảnh so sánh hai trạng thái "before - after" đối lập trên trang cá nhân. Một bên là vẻ dịu dàng, đài các trong tà áo dài vào đầu ngày, bên còn lại là hình ảnh tóc tai rối bời, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng vẫn tràn đầy quyết tâm sau trận đấu căng thẳng.

"Mỹ nữ an tĩnh" Diễm My mất hết hình tượng vì bảo vệ đồng đội.

Khoảnh khắc "dìm hàng" chính mình của người đẹp sinh năm 1990 nhanh chóng nhận về nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng. Đáng chú ý, phần lớn khán giả đều cho rằng dù rơi vào trạng thái te tua, đường nét thanh tú của nữ diễn viên vẫn không hề bị lu mờ:

"My mặc áo dài rất đẹp và duyên dáng", "Tàn tạ mà cũng đẹp nữa", "Người đẹp thì có te tua vẫn đẹp", hay "Nét đẹp của My vẫn vậy từ hồi phim Mùa Hè Sôi Động đến giờ, đầu tóc rối nhưng vẫn đẹp chị ơi"....

Sự nhiệt tình và vẻ đẹp bền bỉ của Diễm My 9X trên sóng truyền hình thực tế cũng phần nào cho thấy một hình ảnh khác của nữ diễn viên, bên cạnh hình tượng "ngọc nữ" mà cô đã xây dựng trong nhiều năm. Bắt đầu sự nghiệp từ khi còn nhỏ và ghi dấu ấn qua vai "bé Chi" trong Mùa Hè Sôi Động, Diễm My từng bước khẳng định tên tuổi trên màn ảnh nhờ vẻ đẹp trong trẻo cùng lối diễn xuất tự nhiên. Sau đó, người đẹp cũng thử sức và được chú ý tại cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việ với giải nhì Người đẹp hoa anh đào năm 2008.

Dù chủ động lui về chăm sóc tổ ấm sau khi kết hôn và đón con đầu lòng, sức hút của nữ diễn viên vẫn được duy trì bền bỉ.

Hành trình nhan sắc của Diễm My 9X đi từ một cô bé có ngũ quan sáng lạng hài hoà.

Những năm đầu sự nghiệp, bên cạnh diễn xuất Diễm My cũng tham gia đấu trường nhan sắc.

Nhan sắc trước...

...và sau khi trở thành mẹ bỉm của người đẹp gần như không có thay đổi.

Đầu năm 2026, phân đoạn one-shot thể hiện nhân vật nhà thiết kế Helen trong Cô Ba Sài Gòn của Diễm My 9X bất ngờ gây sốt trở lại trên các nền tảng mạng xã hội. Trong bối cảnh dự án điện ảnh The Devil Wears Prada 2 trở lại gây sốt toàn cầu kéo theo hình tượng "bà trùm" Miranda Priestly được giới mộ điệu bàn tán, màn "bắn" thoại dồn dập chứa đầy thuật ngữ thời trang cùng thần thái sắc lẹm của Diễm My đã được công chúng liên tục chia sẻ lại.

Dù có nhiều tác phẩm phim ảnh lựa chọn đề tài thời trang, nhân vật Helen của Diễm My 9X là hình tượng thành công nhất nhì Việt Nam.

Trong Running Man, khi thể hiện bức vẽ giới thiệu bản thân, nữ diễn viên cũng tinh tế lựa chọn hình tượng fashion icon mang tính biểu tượng này để khắc họa chính mình, gợi nhắc về một vai diễn vô cùng ấn tượng trên màn ảnh rộng.

Không chỉ gắn với phim ảnh và truyền hình, Diễm My 9X từ lâu đã là gương mặt quen thuộc trong các sự kiện thời trang, đồng thời được nhiều nhà mốt và thương hiệu làm đẹp cao cấp lựa chọn. Sở hữu gương mặt thanh tú, sống mũi cao cùng khí chất sang trọng, nữ diễn viên phù hợp với nhiều hướng thẩm mỹ, từ vẻ thanh lịch tối giản đến phong cách quyến rũ mang hơi hướng cổ điển.

Đặc biệt, khả năng giữ hình ảnh chỉn chu và diện mạo ngày càng mặn mà giúp người đẹp 36 tuổi duy trì sức hút trong lĩnh vực thời trang và làm đẹp, trở thành gương mặt được nhiều nhãn hàng ưu ái ngay cả khi cô dành phần lớn thời gian cho gia đình.

Nhan sắc mặn mà cùng thần thái trong trẻo giúp Diễm My 9X duy trì vị thế "ngọc nữ" bền bỉ trong lòng công chúng.

Khí chất thanh lịch chuẩn mực giúp nữ diễn viên trở thành gương mặt được nhiều thương hiệu thời trang cao cấp ưu ái.

Ảnh: FBNV, Internet