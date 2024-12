Diễm My cho hay có nhiều nguyên tắc trong cuộc sống để có vẻ ngoài như thế: giữ tinh thần vui vẻ, lạc quan; suy nghĩ tích cực; ăn uống điều độ; ngủ đúng giờ và đủ giấc… Theo Diễm My, chỉ cần kiên trì biến những điều này thành thói quen sẽ giúp cuộc sống chất lượng hơn, cơ thể khỏe mạnh, tự tin.

“Tôi đã đi qua một chặng đường đời đủ dài để có được sự bình an hiện nay. Dĩ nhiên cuộc sống có nhiều thử thách và muôn vàn điều không như ý. Trên tất cả, thái độ tích cực và tinh thần lạc quan giúp tôi vượt qua. Một trái tim rộng mở, bao dung sẽ giúp cuộc sống dễ chịu hơn”, Diễm My chia sẻ.

Diễm My cho hay khi tuổi càng lớn chị càng có tâm thế học hỏi, tiếp cận những điều mới mẻ, đặc biệt từ giới trẻ để tâm hồn luôn trẻ trung, rút ngắn khoảng cách thế hệ. Đó cũng là cách giúp Diễm My có thể làm bạn với con.

Diễm My và Hoa hậu Giáng My.

Buổi tiệc mừng tuổi mới của Diễm My được tổ chức ấm cúng, đơn giản. Nữ diễn viên cho hay điều quan trọng nhất với chị trong những dịp đặc biệt là tình cảm, sự quan tâm của mọi người chứ không phải sự vẻ nhoáng bên ngoài. Trong đó có những mối quan hệ đi cùng chị qua hàng chục năm.

Hoa hậu Giáng My diện đầm bất đối xứng, đeo vòng cổ to bản ấn tượng. Diễn viên Thanh Mai cũng chọn thiết kế có phom bất đối xứng tối giản phối cùng túi Dior đồng điệu màu sắc.

Hoa hậu Hà Kiều Anh trẻ trung với đầm ôm dáng, mang trang sức kim cương. Hà Kiều Anh thường đồng hành cùng Diễm My tham dự nhiều sự kiện, thân thiết trong cuộc sống. Hoa hậu nói luôn ngưỡng mộ đàn chị bởi sự hòa nhã với mọi người, lối sống tích cực, tư duy cởi mở và sẵn sàng tiếp nhận những cái mới.

Buổi tiệc còn có sự góp mặt của doanh nhân Phạm Huy Cận, NTK Đỗ Mạnh Cường và diễn viên điện ảnh Lê Xuân Tiền.

NTK Đỗ Mạnh Cường đồng hành, định hình phong cách cho Diễm My hơn chục năm qua. Anh nói sự tự tin, vẻ đẹp sang trọng cùng lối sống của Diễm My truyền nhiều cảm hứng cho anh trong sáng tạo. Anh cũng thích tinh thần luôn sẵn sàng làm mới bản thân của Diễm My.