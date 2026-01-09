Nhan sắc ‘công chúa tóc mây’

Ngày 8/1, Disney công bố hai diễn viên chính của Tangled (Công chúa tóc mây) phiên bản người thật đóng. Trên tài khoản mạng xã hội chính thức, Nhà Chuột giới thiệu: “Teagan Croft và Milo Manheim vào vai Rapunzel và Flynn Rider trong Tangled phiên bản live-action của Disney. Chỉ chiếu tại rạp”.

Hai diễn viên chính của Tangled bản live-action. Ảnh: Disney

Bức ảnh đính kèm nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên các diễn đàn trực tuyến. Người hâm mộ nguyên tác “thở phào” vì Disney không lặp lại “vết xe đổ” của hai bộ phim trước là The Little Mermaid (2023) và Snow White (2024). Trước đó, hãng phim này bị phản đối dữ dội khi chọn diễn viên da màu Halle Bailey và Rachel Zegler lần lượt vào vai nàng tiên cá Ariel và Bạch Tuyết.

Cư dân mạng bình luận: “Cuối cùng Nhà Chuột cũng tỉnh ngộ và chọn nhân vật đàng hoàng”, “Cả hai đều đẹp”, “Họ thật hoàn hảo, như bước ra từ cổ tích”, “Giấc mơ cuối cùng cũng thành hiện thực”, “Lựa chọn tuyệt vời”, “Disney không còn thức tỉnh quá mức nữa rồi”, “Mở mắt đúng cách: nàng Raven - Teagan Croft đã được chọn vào vai chính trong Tangled”…

Teagan Croft sinh ngày 23/4/2004 tại Sydney, Australia. Cô xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, với mẹ là đạo diễn Rebecca McNamee, hai dì là Penny McNamee (ngôi sao phim Home and Away ) và Jessica McNamee (đóng phim Siren ).

Teagan Croft bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ khi còn nhỏ, sớm được chú ý nhờ ngoại hình sáng cùng khả năng diễn xuất ổn định.

Năm 9 tuổi, cô có vai diễn đầu tiên, là Scout Finch trong vở kịch chuyển thể từ cuốn To Kill a Mockingbird . Cô thu hút đủ sự chú ý để nhận được vai chính trong bộ phim The Osiris Child năm 2016. Cùng năm, cô tham gia vai nhỏ trong bộ phim truyền hình dài tập Home and Away cùng với dì Penny của mình.

Teagan Croft nổi tiếng nhất với vai Rachel Roth/Raven trong loạt phim siêu anh hùng Titans của DC, phát sóng từ năm 2018. Vai diễn này giúp cô nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả trẻ toàn cầu, được đánh giá là một trong những diễn viên gen Z tiềm năng của Hollywood.

Teagan Croft với tạo hình nhân vật Raven.

Năm 2023, Croft đóng chính trong phim điện ảnh Netflix True Spirit , vào vai nữ thủy thủ người Australia Jessica Watson - người lập kỷ lục đi vòng quanh thế giới một mình khi mới 16 tuổi. Vai diễn đánh dấu bước chuyển của cô sang các dự án điện ảnh chính kịch, đòi hỏi chiều sâu tâm lý.

Ngoài diễn xuất, Teagan Croft còn là gương mặt được các thương hiệu thời trang và tạp chí quốc tế quan tâm, thường xuất hiện trên thảm đỏ với phong cách trẻ trung, hiện đại.

Teagan Croft có khuôn mặt nhỏ, trán cao, mắt to và sống mũi thẳng, tạo cảm giác thuần khiết, trẻ trung, phù hợp với hình tượng nhân vật mang màu sắc cổ tích như Rapunzel. Mái tóc vàng cũng tương đồng với hình tượng gốc.

Teagan Croft được khen phù hợp với vai Rapunzel.

Milo Manheim là gương mặt quen thuộc của fan Disney. Anh sinh năm 2001, đến từ Los Angeles, Mỹ, có mẹ là nữ diễn viên đoạt giải Emmy và Quả cầu vàng Camryn Manheim.

Manheim tham gia loạt phim Zombies kéo dài nhiều năm của Nhà Chuột. Anh từng giành vị trí á quân ở mùa 27 của Dancing with the Stars .

Tin tức Disney phát triển dự án Tangled bản live-action lần đầu xuất hiện vào tháng 12/2024, nhưng bị tạm hoãn vào tháng 4/2025 sau khi Snow White có doanh thu phòng vé không mấy khả quan.

Phiên bản hoạt hình ra mắt năm 2010 kể câu chuyện về Rapunzel, công chúa sở hữu mái tóc dài kỳ diệu, được giải cứu khỏi tòa tháp biệt lập bởi kẻ sống ngoài vòng pháp luật tên Flynn Rider. Bộ phim thu về hơn 591 triệu USD trên toàn cầu. Thành công này tạo nền tảng cho việc ra đời phim ngắn năm 2012 Tangled Ever After và loạt phim ăn khách của Disney Channel Rapunzel’s Tangled Adventure .

Phiên bản live-action do đạo diễn Michael Gracey (thành công với The Greatest Showman ) cầm trịch. Kịch bản do Jennifer Kaytin Robinson ( Do Revenge , Thor: Love and Thunder , I Know What You Did Last Summer ) chấp bút. Kristin Burr ( Freakier Friday , Cruella ) đảm nhận vai trò nhà sản xuất, còn Lucy Kitada là nhà sản xuất điều hành.

Các chi tiết sản xuất khác và ngày phát hành hiện vẫn chưa được công bố.