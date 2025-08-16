Nhẫn đính hôn 130 tỷ của Ronaldo cũng sốc, nhưng BST đồng hồ của vợ tương lai mới là "next level"

Khi cả thế giới vẫn chưa hết choáng váng bởi chiếc nhẫn đính hôn kim cương trị giá

130 tỷ đồng

trên tay Georgina Rodríguez - nàng WAG quyền lực bậc nhất làng túc cầu thì cô đã tiếp tục gây chú ý với BST

đồng hồ xa hoa không kém

. Hôn thê của Ronaldo từ lâu đã khẳng định vị thế "tay chơi" sành sỏi trong làng đồng hồ xa xỉ khi sở hữu đủ các mẫu từ nạm kim cương full-face lấp lánh đến các phiên bản giới hạn hiếm có khó tìm. Ước tính, "kho" đồng hồ của Georgina Rodriguez có trị giá tới 10 triệu USD (hơn 262 tỷ đồng).