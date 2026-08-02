Nhẫn cưới của Hyun Bin lần đầu lộ diện rõ như ban ngày sau 4 năm kết hôn

Sải bước trên thảm đỏ Lễ trao giải Truyền hình Rồng Xanh lần thứ 5 diễn ra vào tối 31/7 tại Hàn Quốc, Hyun Bin lẻ bóng lộ diện, và nhanh chóng trở thành quý ông được truyền thông trong khu vực săn đón. Ở tuổi 43, nam tài tử vẫn giữ vững phong độ đỉnh cao với vóc dáng săn chắc, gương mặt góc cạnh nam tính cùng thần thái điềm tĩnh, quyến rũ trong bộ suit cắt may chuẩn chỉnh.

Vẻ ngoài lịch lãm của ông xã Son Ye Jin sẽ không thể hoàn hảo nếu thiếu bộ phụ kiện hoàn thiện từng chi tiết. Bàn tay "lấp lánh" của nam tài tử nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các tay săn ảnh thời trang. Tạp chí Harper's Bazaar Hong Kong sau đó đã bóc tách những món trang sức trên tay ông bố một con. Đồng hành cùng thương hiệu với tư cách đại sứ toàn cầu, Hyun Bin phối chiếc đồng hồ Omega Seamaster Diver 300M phiên bản Bronze Gold mặt xanh navy đồng điệu với màu suit.

Bên cạnh đó, việc bất ngờ có sự xuất hiện của một chiếc nhẫn tọa lạc ở vị trí đeo nhẫn cưới khiến người ta không khỏi nghi vấn: Phải chăng đây chính là tín vật hôn nhân lần đầu được Huyn Bin công khai sau 4 năm ngày cưới?

Soi cận cảnh chiếc nhẫn gây chú ý, đây là thiết kế Panthère de Cartier danh tiếng đến từ nhà mốt kim hoàn lừng danh nước Pháp. Mẫu nhẫn phiên bản cỡ nhỏ có giá niêm yết khoảng 4.200 USD (hơn 110 triệu đồng).

Báo gấm vốn là biểu tượng huyền thoại gắn liền với lịch sử Cartier từ năm 1914, khi Louis Cartier lần đầu đưa hình ảnh loài vật này vào thế giới trang sức cao cấp và Jeanne Toussaint đã nâng tầm nó thành một di sản bất tử.

Qua từng bộ sưu tập, hình ảnh chú báo lúc mãnh liệt, lúc tinh nghịch, lúc lại vô cùng dịu dàng, thể hiện trọn vẹn sự tự do và phóng khoáng. Thiết kế chạm khắc tinh xảo này không chỉ tôn lên thần thái kiêu hãnh của người đeo mà còn là một lựa chọn đầy phong cách dành cho một quý ông lịch lãm.

Sở dĩ việc xuất hiện một chiếc nhẫn trên ngón áp út của Hyun Bin lại được quan tâm đến vậy là bởi suốt 4 năm qua, hình ảnh đôi nhẫn cưới của cặp đôi Hạ Cánh Nơi Anh luôn là một ẩn số bí mật. Kể từ ngày thành hôn vào tháng 3/2022, Hyun Bin và Son Ye Jin hầu như chưa một lần để lộ nhẫn cưới trước công chúng.

Thậm chí trong chính đám cưới thế kỷ, một số khán giả soi ra rằng chỉ vài phút sau khi hoàn thành nghi thức trao nhẫn trên lễ đường, cô dâu và chú rể đã nhanh chóng tháo ra và "giấu biệt". Khi lên đường sang Mỹ hưởng tuần trăng mật hay trong các chuyến công tác sau đó, cả hai luôn xuất hiện với đôi bàn tay trống trơn.

Lý do đằng sau việc cặp đôi nổi tiếng không đeo nhẫn cưới được phỏng đoán là để bảo vệ tổ ấm trước sự soi xét từ dư luận. Giới giải trí Hàn Quốc từng chứng kiến câu chuyện của Song Joong Ki và Song Hye Kyo, khi việc liên tục tháo nhẫn cưới vô tình trở thành khiến cuộc hôn nhân của họ bị đồn đoán rạn nứt trước cả khi chính thức tan vỡ.

Vốn là người cực kỳ kín tiếng, không dùng mạng xã hội và luôn giữ riêng tư tuyệt đối cho gia đình, Hyun Bin chọn cách không đeo nhẫn để tránh việc tình cảm vợ chồng bị đo lường hay phán xét chỉ qua một món phụ kiện. Thay vì nhẫn cưới, hai người chỉ âm thầm gắn kết bằng một vòng tay màu đen đơn giản.

Ảnh: Instagram, X