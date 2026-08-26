Nhã Phương là một trong những mỹ nhân thu hút sự chú ý của truyền thông khi góp mặt trên thảm đỏ bộ phim Hộ Linh Tráng Sĩ. Bà xã Trường Giang nhận về nhiều lời khen khi nhan sắc ngày càng thăng hạng, đặc biệt là sau thời gian được người bạn thân Sĩ Thanh tận tình chỉ dẫn cách makeup và lựa chọn layout phù hợp. Những đường nét vốn thanh tú của nữ diễn viên vì thế càng trở nên nổi bật, gương mặt cũng có độ sắc sảo và cuốn hút hơn.

Tuy nhiên, màn lên hương nhan sắc của Nhã Phương cũng nhanh chóng làm dấy lên một số đồn đoán trên mạng xã hội, trong đó có nghi vấn cô mới can thiệp chỉnh sửa phần mũi. Sống mũi của nữ diễn viên trong hình ảnh mới nhất được nhận xét trông cao và thẳng hơn, khiến diện mạo nữ diễn viên thêm phần xinh đẹp, sắc nét.

Nhã Phương tại thảm đỏ ra mắt bộ phim Hộ Linh Tráng Sĩ. (Nguồn: TikTok)

Nhã Phương nhậ được nhiều lời khen với diện mạo nữ tính, rạng rỡ nhưng không kém phần sắc sảo qua ống kính cam thường. Nữ diễn viên lần này lựa chọn layout makeup thiên về tông nude hồng hơi hướng Âu Mỹ, lớp nền mỏng mịn tạo hiệu ứng da căng sáng, kết hợp đôi mắt được nhấn nhẹ bằng phấn nâu và hàng mi cong, giúp ánh nhìn thêm sâu mà vẫn giữ được vẻ mềm mại. Phần má và môi mang sắc hồng đào trong trẻo, hài hòa với mái tóc nâu đỏ uốn sóng bồng bềnh, tôn lên nét đẹp ngọt ngào vốn có của bà xã Trường Giang.

Nữ diễn viên diện mẫu váy cúp ngực ngắn màu đen có độ ôm vừa phải, kết hợp cùng trang sức kiểu dáng hiện đại và tinh giản hoàn thiện vẻ ngoài thanh lịch pha chút gợi cảm.

Đáng chú ý nhất là phần mũi với sống khá cao, thẳng và gọn, phần đầu mũi nhỏ, tạo cảm giác thanh thoát cho toàn bộ gương mặt. Khi nhìn nghiêng nhẹ, đường sống mũi hiện khá rõ, nối liền với phần đầu mũi có độ nâng vừa phải, khiến diện mạo trông sắc nét hơn. So với những hình ảnh trước đây, chiếc mũi của mỹ nhân sinh năm 1990 ở layout này nổi bật và ấn tượng hơn. Kết hợp với việc đánh khối, makeup cùng kiểu tóc đã tôn trọn mọi đường nét của nữ diễn viên.

Chiếc mũi cao, thon gọn giúp visual bà mẹ 3 con thêm ấn tượng.

Netizen cho rằng một trong những yếu tố giúp Nhã Phương thăng hạng nhan sắc chính là việc cô mới sửa mũi.

Trong quá khứ, Nhã Phương từng thẳng thắn thừa nhận đã can thiệp thẩm mỹ để cải thiện một số đường nét trên gương mặt, trong đó có sửa mũi và làm răng. Nữ diễn viên từng chia sẻ về việc dáng mũi lúc đó cô lựa chọn thiên về hướng tự nhiên chứ không phải cấu trúc hay S line. Thay vì theo đuổi một dáng mũi quá cao hay thay đổi toàn bộ cấu trúc khuôn mặt, cô lựa chọn phương pháp khá tiết chế, chủ yếu giúp đường nét trông hài hòa hơn. So với hình ảnh hiện tại, dáng mũi của Nhã Phương trước đây vốn đã có phần sống mũi tương đối cao, tuy nhiên phần cánh mũi khi ấy còn khá đầy và chưa tạo được cảm giác thon gọn, thanh thoát như diện mạo mới nhất. Sự thay đổi này góp phần khiến tổng thể gương mặt nữ diễn viên hiện nay trông sắc nét, xinh đẹp và trẻ trung hơn.

Diện mạo ngày càng xinh đẹp, "lão hóa ngược" gần đây của Nhã Phương.

Ảnh: TikTok, FBNV.