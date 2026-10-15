Chiều ngày 14/10, sự kiện casting call của 1M58 FASHION SHOW diễn ra, thu hút sự chú ý của giới mộ điệu không chỉ bởi quy mô hoành tráng, thông điệp nhân văn mà còn bởi sự đổ bộ của dàn ban giám khảo quyền lực. Hàng ghế đầu chứng kiến sự xuất hiện của những tên tuổi nổi bật bao gồm: Diễn viên - Thạc sĩ Midu, Ca sĩ Minh Tuyết, Ca sĩ Lương Bích Hữu, Diễn viên Nhã Phương, Á hậu 4 Miss Grand International 2026 Emoura Phạm, Á hậu Miss Cosmo 2024 Mook Karnruethai Tassabut, NTK Ngô Mạnh Đông Đông, NTK Tạ Thủy Tiên, Đạo diễn catwalk Nguyễn Hưng Phúc...

Giữa dàn giám khảo đình đám, sự xuất hiện của Nhã Phương nhanh chóng trở thành tâm điểm thu hút ống kính truyền thông. Đây cũng là sự kiện chuyên nghiệp hiếm hoi mà Nhã Phương công khai xuất hiện sau khoảng thời gian bản thân và gia đình liên tục bị réo gọi trên các diễn đàn mạng xã hội.

Tại đây, nữ diễn viên chọn cho mình chiếc đầm draping trễ vai màu tím pastel ngọt ngào, khéo léo khoe trọn bờ vai trần thon thả và làn da trắng sáng. Theo quan sát, thần sắc của nữ diễn viên vẫn giữ được sự tươi tắn, nhiều năng lượng cho các hoạt động của chương trình.

Lộ diện sau nhiều ồn ào, Nhã Phương đốn tim khán giả với visual trong trẻo, thần thái rạng rỡ và tràn đầy năng lượng.

Sự kiện cũng chứng kiến một khoảnh khắc gây sốt khi ba "mỹ nhân không tuổi" Nhã Phương, Midu và Lương Bích Hữu cùng chung một khung hình. Dù đều đã bước sang ngưỡng U40, U50, nhưng cả ba vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, ngọt ngào đáng kinh ngạc. Nếu Nhã Phương nữ tính với đầm tím, Midu kiêu sa trong thiết kế váy trắng xuyên thấu, thì "cô gái Trung Hoa" Lương Bích Hữu lại cực kỳ hack tuổi với phong cách Y2K năng động, cá tính.

Màn đọ sắc "bất phân thắng bại" trong một khung hình của bộ ba mỹ nhân không tuổi: Nhã Phương, Midu và Lương Bích Hữu.

1M58 FASHION SHOW mang đến một sân chơi thời trang đặc biệt - nơi không đòi hỏi người mẫu chuyên nghiệp, không cần vóc dáng chuẩn mực hay chiều cao lý tưởng.

Đến với 1M58 FASHION SHOW, Nhã Phương không mang tiêu chuẩn khắt khe của một người mẫu để đánh giá, mà xuất hiện với tư cách là một giám khảo tiếp lửa đam mê - lan tỏa nguồn cảm hứng về sự tự tin, bản lĩnh và tinh thần dám nghĩ, dám làm.

Từ tinh thần cởi mở của chương trình cùng thông điệp mà Nhã Phương mang đến, buổi casting đã chứng kiến không ít câu chuyện đầy xúc cảm từ những thí sinh mang trong mình ngọn lửa đam mê nhưng từng bị giới hạn bởi ngoại hình. Đáng chú ý, một khoảnh khắc được ghi lại cho thấy Nhã Phương không kiềm được những giọt nước mắt khi lắng nghe chia sẻ về hoàn cảnh của một thí sinh. Nữ giám khảo đã nghẹn ngào, liên tục đưa tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má.

Khoảnh khắc Nhã Phương nghẹn ngào, không kiềm được nước mắt khi lắng nghe câu chuyện của thí sinh.

Khoảnh khắc dâng trào cảm xúc của Nhã Phương được khen quá đẹp.

Khi hình ảnh này được lan truyền, netizen đã để lại bình luận xuýt xoa trước nhan sắc "khóc cũng đẹp" của Nhã Phương. Nhiều khán giả tinh tế nhận ra sự đồng cảm sâu sắc này phần nào đến từ tâm lý nhạy cảm của một người phụ nữ mới sinh con:

- Chị đã trở lại, sang xịn mịn quá!

- Khóc cũng xinh.

- Nay nhìn có da có thịt, đẹp nè.

- Mới sinh nên nhạy cảm, mau nước mắt.

Ảnh, Clip: TikTok