Nhà mốt xa xỉ Chanel, Louis Vuitton lấy cảm hứng làm trang sức cao cấp từ đâu?

"Cảnh tượng bầu trời đầy sao thu hút chúng ta, bao bọc chúng ta, nói lên sự vô tận, truyền cảm giác bao la thăm thẳm; nhưng hơn hết nó luôn khơi gợi những suy nghĩ trầm ngâm và suy tư", Camille Flammarion đã viết trong cuốn sách nổi tiếng L'Astronomie Populaire của mình, truyền tải sự tò mò không ngừng của nhân loại về thế giới bên ngoài bầu khí quyển của Trái Đất.

Sự khao khát về kiến thức thiên văn này bắt nguồn từ thời kỳ mà sự hiểu biết của con người về không gian chỉ giới hạn ở những gì có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Thay vì giải quyết phần nổi của tảng băng trôi, chúng ta lấp đầy khoảng trống bằng các giả thuyết và trí tưởng tượng hoang dã, tạo ra nhiều cách giải thích khác nhau về khoa học, nghệ thuật và văn học.

Các nhãn hiệu sang trọng đã lấy cảm hứng từ những quan sát, câu chuyện, bản vẽ và hình ảnh thiên văn về các ngôi sao và chòm sao, để chế tác ra những món đồ trang sức lộng lẫy kiểu thiên hà lấp lánh và làm đậm đà hơn bằng những họa tiết tinh vân.

Chiếc vòng cổ Nhân Mã từ bộ sưu tập Zodiaque Van Cleef & Arpels (Ảnh: Van Cleef & Arpels)

Có những nguồn cảm hứng chính mà Van Cleef & Arpels yêu thích và không ngừng thể hiện trong sức sáng tạo cao cấp của mình, đó là câu chuyện tình yêu, hoa cỏ thiên nhiên, vũ điệu của động vật, sự may mắn, thời trang cao cấp, thế giới tưởng tượng và thiên văn học. Julie Becker, Giám đốc điều hành của Van Cleef & Arpels Hong Kong và Macau, giải thích: ''Là một thợ trang sức cao cấp đầy chất thơ với tầm nhìn tích cực về cuộc sống, chúng tôi không ngừng lấy cảm hứng từ vũ trụ tượng trưng cho sự sang trọng, khả năng cảm thụ nghệ thuật".

Van Cleef & Arpels có hai bộ sưu tập thể hiện trong cách tiếp cận ngắm sao giữa thời cổ đại và hiện đại. Bộ sưu tập Zodiaque của thương hiệu bao gồm những món đồ trang sức tái hiện biểu tượng của 12 chòm sao. 12 chiếc vòng cổ dài nhằm tôn vinh vẻ đẹp quyến rũ bầu trời đầy sao của nhãn hiệu được tạo ra vào năm 1964, với hình đồ họa được đặt trên phông nền rực rỡ.

Lấy ví dụ về cung Nhân Mã, có một biểu tượng của cung được bao quanh bởi đường viền vàng hồng, trong khi mặt kia của dây chuyền được trang trí bằng đường cắt cung tên. Trên mỗi mặt, có lớp lót đá pietersite cẩm thạch đỏ được lộ ra, biểu thị cho yếu tố lửa của cung.

Đánh dấu sự kiện sao chổi Halley chỉ được nhìn thấy từ Trái Đất 75 năm một lần, Van Cleef & Arpels làm ra chiếc vòng cổ đồng âm với viên kim cương màu vàng lạ mắt hình quả lê. Phần đuôi của vòng được làm bằng vàng trắng, vàng vàng đan xen theo đường cong của cổ để nhắc đến sự chuyển động của quỹ đạo. Những dải vàng vàng tỏa ra từ viên đá quý để mô phỏng độ sáng của sao chổi như được minh họa trong bức The Adoration of the Magi của Giotto di Bondone. Viên đá trung tâm có thể tháo rời và định vị trên một chiếc nhẫn với tính thẩm mỹ tương tự, trong khi các nhà thiết kế cũng cung cấp cho người đeo một tùy chọn để thêm một viên kim cương DFL 3,26 carat trên đỉnh viên kim cương trung tâm để nó bắt mắt hơn nữa.

Chiếc vòng thuộc bộ sưu tập Halley (Ảnh: Van Cleef & Arpels)

Sự ra mắt gần đây của bộ sưu tập Poetry of Time tại hội chợ Watches and Wonders fair đã chứng minh ứng dụng của việc chế tác đồ trang sức trong thế giới đồng hồ phức tạp. Planetarium Automaton lấy cảm hứng từ hệ mặt trời và là một sự hoàn thiện công phu của đồng hồ đeo tay. Trong đó, mỗi hành tinh được trang trí bởi những loại đá quý được chọn lọc riêng, từ vàng trắng kết hợp kim cương dành cho sao Thủy đến kim cương vàng dành cho mặt trời.

Những đóng góp của Chanel cho xu hướng này vốn mang tính cá nhân, do tầm quan trọng của những chú sư tử trong suốt cuộc đời người sáng lập cùng tên. Có ngày sinh thuộc cung Sư tử, Gabrielle ''Coco'' Chanel chuyển đến Venice năm 1919 sau cú sốc mất đi người bạn đời, tại đây, dưới bức tượng đồng Lion of Venice, bà lại có cảm hứng một lần nữa. Hình tượng con hổ cũng được nhìn thấy trên cúc áo của những bộ đồ dạ tweed vốn là đặc trưng của thương hiệu.

Là biểu tượng của hy vọng, sức mạnh và sự bảo vệ, sư tử đã trở thành tinh thần của dòng trang sức cao cấp Chanel. Một chiếc vòng cổ hoành tráng đầy quyến rũ với họa tiết sư tử được điêu khắc từ thạch anh có đường vân tinh xảo nằm giữa các sợi nạm ngọc, trong khi chân của nó đặt trên ngôi sao kim cương, như thể có cả vũ trụ trong tay.

Biểu tượng sư tử trên trang sức của Chanel (Ảnh: Chanel)

Bộ trang sức cao cấp Bravery của Louis Vuitton là một minh chứng giai thoại khác về xu hướng này. Để kỷ niệm 200 năm ngày sinh của người sáng lập cùng tên vào năm 1821, thương hiệu sang trọng của Pháp đã cho ra mắt 90 món đồ với các chi tiết đặc trưng, để hồi tưởng lại cuộc phiêu lưu xuyên quốc gia từ Jura đến Paris của một thiếu niên can đảm, cũng như hành trình để trở thành một nhà sản xuất ra những chiếc rương huyền thoại. Chiếc vòng cổ La Constellation d'Hercule lấy cảm hứng từ chòm sao Hercules chỉ xuất hiện vào thời điểm ngày sinh của Louis Vuitton trong năm. Vòng được làm từ các loại đá quý với ánh sáng lấp lánh.

