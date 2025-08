Nhà có "bình rượu mơ" xinh như công chúa nhỏ, thần thái không kém mẫu nhí chuyên nghiệp, mẹ 8x tha hồ thiết kế đồ cho con

Võ Kế Lâm (sinh năm 1988) hiện đang sống cùng gia đình nhỏ của mình với 3 thiên thần nhỏ đủ nếp đủ tẻ. Lướt trên trang cá nhân của mẹ 3 con, điều mà mọi người ấn tượng nhất, chính là những bộ váy áo, trang phục dễ thương mà các bé nhà Kế Lâm diện mỗi ngày. Tất cả đều do tự tay mẹ bỉm 3 con cắt may cho các bé. Dù tốt nghiệp ngành kế toán và chưa từng theo học qua bất kỳ lớp may vá chính quy nào, chị lại có một đam mê đặc biệt với việc cắt may, nhất là những bộ cánh xinh xắn của các bé.

Ban đầu, chị chỉ muốn tự tay làm vài bộ đồ đơn giản cho các con. Chị tìm kiếm video hướng dẫn trên YouTube, đọc các bài chia sẻ kinh nghiệm trên mạng và tự mày mò cắt vải, may từng đường kim mũi chỉ. "Lúc đầu may xong nhìn cũng méo mó lắm, nhưng con vẫn vui vẻ mặc và còn khen 'mẹ làm cho con đẹp quá'. Tự nhiên mình thấy có động lực để may tiếp" - chị Lâm chia sẻ.

Các bé đều là những mẫu nhí đầu tiên của mẹ Kế Lâm, trong đó nổi nhất chính là Gia Hân - cô công chúa nhỏ của gia đình, không chỉ diện đồ của mẹ mà còn tạo dáng rất chuyện nghiệp, nên mỗi lần mẹ Kế Lâm đăng ảnh là mẫu váy "cháy hàng" ngay lập tức. Cô bé đặc biệt thích những bộ đồ mẹ may và luôn tự hào khoe với các bạn rằng: "Mẹ tớ may cho đó!". Chính sự yêu thích của con đã khiến chị Lâm càng thêm gắn bó với chiếc máy may nhỏ xinh ở nhà.

Dần dần, từ những bộ váy đơn giản, chị Lâm học cách may đồ phức tạp hơn, thử các kiểu dáng mới, cách phối màu, chọn vải mềm mại và an toàn cho làn da trẻ nhỏ. Từ những bộ váy áo thường ngày, những set đồ bắt trend... đến cả những bộ Việt phục, cô đều tự may cho các bé.

Thấy con thích mặc đồ giống mẹ, chị bắt đầu may đồ đôi cho hai mẹ con. Những bộ trang phục giống nhau mỗi khi ra ngoài khiến cả hai mẹ con nhận được nhiều lời khen ngợi từ người thân và bạn bè. Từ đó, bạn bè bắt đầu đặt chị may đồ đôi cho họ và con gái, chị cũng nhận may thêm theo đơn đặt hàng.

Hiện tại, dù không phải là thợ may chuyên nghiệp, nhưng chị Lâm đã có một tiệm may nhỏ tại nhà, chủ yếu nhận may đồ mẹ con theo yêu cầu. Chị vẫn ưu tiên may đồ cho các con trước, sau đó ai đặt chị sẽ may thêm. Vì làm tại nhà nên chị chủ động được thời gian, vừa chăm con vừa làm việc theo đam mê bấy lâu nay của mình.

"Mỗi bộ đồ mình làm đều có tình cảm trong đó. Mình không may hàng loạt mà làm từng bộ, từng chiếc theo đơn, nên khách nhận được sẽ thấy rõ sự chăm chút. Quan trọng nhất là được nhìn thấy con gái diện đồ mẹ may và vui vẻ chạy nhảy cả ngày" - chị Lâm chia sẻ thêm.

Ngoài việc may đồ cho các bé con trong nhà, chị còn thiết kế các set đồ đôi cho mẹ con, mẹ con gái, thậm chí là cả gia đình. Mỗi bộ sản phẩm đều được chị chăm chút kỹ lưỡng, từ chất liệu vải cho đến cách phối màu, giúp các gia đình không chỉ "diện đẹp" mà còn lưu giữ được những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau.