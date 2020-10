Người Việt chi tiền mạnh hơn cho mỹ phẩm nhưng khó tính hơn

Theo số liệu nghiên cứu thì sau khi kiểm soát được dịch bệnh thì nhu cầu mua sắm của phụ nữ nói riêng và người Việt nói chung đang tăng mạnh, đặc biệt là nhóm ngành mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, đồ dùng chăm sóc cá nhân, đồ trang điểm,...



Trăm nỗi lo khi mua mỹ phẩm

Rất nhiều chị em tâm sự về nỗi lo đi mua đồ mỹ phẩm tại Việt Nam, siêu thị lớn thì ít mặt hàng, mua hàng xách tay thì không đảm bảo nguồn gốc, mua trên mạng xã hội thì lo hàng giả.

Trời tối, chị Phương Tâm (22 tuổi) vẫn đội mưa tới siêu thị gần nhà để mua sắm. Tại khu vực trưng bày hàng loạt sản phẩm chăm sóc tóc thuộc nhiều thương hiệu khác nhau. Sau một hồi chọn lựa, chị Phương Tâm mua được một ít dầu gội, sữa tắm. Chị chia sẻ: "Ở đây bán nhiều đồ, nhưng mỹ phẩm chỉ có vài thương hiệu quen thuộc. Nhiều thương hiệu dầu gội, sữa tắm nước ngoài nhưng trong siêu thị không có bán."

Thường xuyên mua hàng hóa mỹ phẩm xách tay cho gia đình và làm quà tặng cho bạn bè, chị Nguyễn Minh Châu (37 tuổi, kinh doanh) quan niệm: "Chất lượng mỹ phẩm, đồ vệ sinh cá nhân liên quan trực tiếp tới sức khỏe, nếu chọn phải hàng kém chất lượng có khi tiền mất tật mang, đặc biệt đối với các mẹ đang có con nhỏ. Nhưng các siêu thị hiện tại còn khá ít sản phẩm nhập khẩu nên tôi phải mua hàng xách tay".

Khi ngoài hình trở thành tiêu chí quan trọng thì mọi người cũng bắt đầu chi tiêu nhiều hơn cho các sản phẩm làm đẹp. Theo báo cáo của Insight Handbook 2019 của Kantar Worldpanel thì phân khúc lớn nhất của thị trường mỹ phẩm Việt Nam là mỹ phẩm chăm sóc da mặt.

Người Việt yêu cầu ngày càng cao đối với mỹ phẩm

Bên cạnh đó thì trang điểm và thực phẩm chức năng đang dần trở thành thói quen trong lối sống của phụ nữ Việt. Sự phát triển của công nghệ số và tác động của chúng lên cuộc sống thường ngày đã tạo nên sự thay đổi trong nhận thức của người Việt.

Phụ nữ ngày nay khi chọn mỹ phẩm rất quan tâm đến chất lượng và công dụng. Do am hiểu và có nhiều kiến thức về các thành phần trong mỹ phẩm, họ biết lọại mỹ phẩm nào tốt cho da của mình. Mỹ phẩm an toàn đang là xu thế do người tiêu dùng xu hướng ưa thích sản phẩm có thành phần organic hoặc chiết xuất từ thiên nhiên.

Chính vì thế, sự hiện diện của các chuỗi bán lẻ mỹ phẩm chính hãng nhập khẩu từ nước ngoài tại các thành phố lớn như TP.HCM của The Guardian hay Watsons, Hasaki...được khách hàng đánh giá cao. Tuy nhiên, những cửa hàng mỹ phẩm này vẫn vấp phải những hạn chế nhất định về quy mô, vị trí và số lượng sản phẩm nên vẫn chưa thực sự thoả lòng mong ước của chị em phụ nữ.

Kết

Việt Nam là một trong những thị trường mỹ phẩm tăng trưởng nhanh nhất khu vực Châu Á nhưng các kênh bán lẻ mỹ phẩm hiện nay, kể cả siêu thị vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của người Việt. Mô hình chuỗi siêu thị chuyên biệt về mỹ phẩm đẳng cấp và phong phú các mặt hàng cho mọi lứa tuổi, mọi giới tính cũng như sản phảm chăm sóc sức khoẻ cho mọi thành viên trong gia đình như tại nhiều nước trong khu vực vẫn còn thiếu vắng trong sự chờ đợi của người tiêu dùng.