Người Việt chi gần 300 tỷ đồng mua áo dài Tết

Chen chân mua áo dài, khách xếp hàng dài trước cửa hàng

Cuối tháng 1, hình ảnh dòng người xếp hàng dài trước một cửa hàng áo dài của local brand trên phố Bà Triệu (Hà Nội) nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Ra mắt bộ sưu tập Tết muộn hơn so với nhiều thương hiệu khác, cửa hàng này vẫn hút lượng khách đông đột biến. Hàng chờ kéo dài từ trong cửa hàng ra vỉa hè, tràn sang cả cửa hàng bên cạnh gây ùn ứ khu vực trước cửa.

Không gian mua sắm bên trong chật kín người. Nhiều khách phản ánh việc di chuyển khó khăn, chờ đợi lâu nhưng đến lúc thanh toán lại được thông báo sản phẩm đã hết hàng. Một khán giả chia sẻ chưa bao giờ đi mua quần áo lại mệt như vậy. Tầng một gần như không thở nổi, bên ngoài chen chúc, bên trong không kẽ hở nhưng cửa hàng không có thông báo kịp thời.

Cửa hàng trên phố Bà Triệu quá tải khi mở bán bộ sưu tập áo dài mới. Ảnh: annieeeholic.

Sau đó một ngày, nhãn hàng thừa nhận lượng khách quan tâm vượt xa dự kiến. Thương hiệu nói tình trạng quá tải đã dẫn đến chậm trễ trong phản hồi tin nhắn, sai sót trong khâu chuẩn bị đơn và ảnh hưởng đến trải nghiệm mua sắm của khách hàng.

Không ít người tiếp tục bày tỏ sự bức xúc khi cửa hàng tạm dừng bán trực tiếp, yêu cầu khách điền đơn đăng ký chờ mua và đợi giao hàng trong khi Tết đã cận kề. Đại diện cửa hàng cho biết việc đóng cửa bán offline là để đảm bảo an ninh, an toàn do lượng khách quá đông và bộ sưu tập mới sẽ được mở bán online trước với số lượng giới hạn.

Tình trạng “cháy hàng” diễn ra ở nhiều cửa hàng vì khách có nhu cầu cao để chụp ảnh trước Tết. Nhiều local brand cho biết đã bán hết bộ sưu tập áo dài Tết chỉ sau 3-5 ngày mở bán, với mức giá phổ biến khoảng 1,5 triệu đồng một bộ. Các mẫu còn lại được bán nhỏ giọt và không bổ sung thêm hàng.

Ở phân khúc cao hơn, một số thương hiệu chuyên áo dài truyền thống hoặc thiết kế thủ công có mức giá từ 4-8 triệu đồng mỗi bộ. Mức giá này khiến không ít người phải cân nhắc, nhất là khi chi tiêu dịp Tết tăng cao.

Do đó, nhiều người chuyển sang lựa chọn may đo. Giá may áo dài Tết hiện dao động từ 1-3 triệu đồng/bộ, tùy chất liệu và kiểu dáng. Các loại vải như lụa, gấm, tơ tằm được ưa chuộng, thời gian may thường từ một đến hai tuần. Càng sát Tết, nhiều tiệm may buộc phải đóng đơn sớm để kịp tiến độ giao hàng.

Chia sẻ với Tiền Phong , chị Phương Hà (27 tuổi, Hà Nội) cho biết việc tìm được mẫu áo dài ưng ý năm nay không hề dễ. Khách thích kiểu truyền thống, ôm chiết eo, nhưng năm nay nhiều shop lại làm dáng suông rộng, đính cúc trang trí kiểu Trung Quốc. Có mẫu vừa ý thì shop đã đóng đơn.

Theo ghi nhận, xu hướng áo dài Tết năm nay nghiêng về phong cách nền nã, dễ ứng dụng như chất liệu lụa tơ óng, gấm, kim sa, thiết kế 2 hoặc 4 tà, phom dáng không quá cách tân nhưng vẫn tạo sự thoải mái khi mặc. Một số mẫu lấy cảm hứng từ áo tấc với phần cổ và khuy cài mang hơi hướm truyền thống, là lựa chọn an toàn cho nhiều dịp.

Cơn sốt

“Cơn sốt” áo dài có thể thấy rõ trên các sàn thương mại điện tử. Từ nhu cầu chụp ảnh Tết, du xuân đến mua làm quà biếu, hàng triệu người tiêu dùng tham gia “đường đua” tìm kiếm những mẫu áo dài vừa đẹp, dễ mặc lại hợp xu hướng.

Theo dữ liệu từ Metric , trong 9 tuần trước Tết 2025, thị trường áo dài trên sàn Shopee ghi nhận doanh số hơn 296 tỷ đồng, với hơn 1,11 triệu sản phẩm được bán ra. Con số này cho đã trở thành mặt hàng thời trang có sức tiêu thụ lớn mỗi dịp Tết.

Đáng chú ý, phân khúc giá từ 200.000-350.000 đồng tiếp tục là “best-seller” (bán chạy nhất - PV) trên sàn. Đây là mức giá phù hợp với nhu cầu số đông là dễ mua, theo trào lưu và đáp ứng tâm lý mua sắm nhanh trong những ngày cận Tết. Các phân khúc cao hơn vẫn có tiềm năng, song chỉ thực sự hiệu quả khi sản phẩm tạo được khác biệt nổi trội về thiết kế, chất liệu.

Áo dài dáng suông, 4 tà, sử dụng chất liệu gấm hoặc tơ bóng được ưa chuộng nhờ dễ mặc, dễ phối đồ và lên hình đẹp. Đây là yếu tố quan trọng bởi người tiêu dùng ngày càng chú trọng chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội dịp Tết.

Với các shop phục vụ khách ở nước ngoài, bài toán vận chuyển là thách thức lớn. Một cửa hàng tại TP HCM cho biết đã ngừng nhận order áo dài gửi từ Việt Nam sang Mỹ do lo ngại thời gian vận chuyển kéo dài và nguy cơ chậm trễ cận Tết. “Dù rất nhiều khách hỏi mua, chúng tôi chỉ dám bán những mẫu có sẵn tại Mỹ với số lượng giới hạn”, đại diện cửa hàng chia sẻ.