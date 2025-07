Người phụ nữ đang mang 4 thai cùng lúc, tỷ lệ chỉ 1/800.000

Báo Phụ nữ TP.HCM cho biết, ngày 4/7, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội thông tin vừa ghi nhận một thai phụ mang 4 thai tự nhiên - trường hợp đặc biệt cực hiếm trong sản khoa. Theo các chuyên gia sản khoa, xác suất mang thai tự nhiên 4 thai rất thấp, chỉ khoảng 1/700.000- 1/800.000 ca.

Theo các bác sĩ, thai phụ đang được theo dõi sát sao với đầy đủ các chỉ số sinh học và hình ảnh siêu âm. Đến thời điểm hiện tại, 4 thai nhi đều có tim thai, phát triển phù hợp với tuổi thai, chưa có dấu hiệu bất thường.

Việc mang đa thai, đặc biệt số lượng lớn có nhiều nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe của mẹ và bé. Khi thai phát triển, thai phụ có thể đối diện với nhiều nguy cơ như: tăng huyết áp, tiền sản giật, thiếu máu... Do đó, việc phát hiện sớm và quản lý chặt chẽ ngay từ giai đoạn đầu đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo an toàn cho cả mẹ và các thai nhi.

Thai phụ mang 4 thai tự nhiên. Ảnh Tạp chí Tri thức.

Chia sẻ trên tạp chí Tri thức, T.S, BS Lê Thị Thu Hà, Bệnh viện Từ Dũ, TP.HCM, cho biết phụ nữ mang đa thai thường đối mặt với nhiều nguy cơ sức khỏe hơn so với mang đơn thai. Khi số lượng thai càng nhiều, nguy cơ tăng huyết áp, tiền sản giật và đái tháo đường thai kỳ ở mẹ càng cao.

Bên cạnh đó, mang đa thai cũng dễ dẫn đến thiếu máu do nhu cầu hồng cầu và tạo máu tăng theo số lượng thai. Ước tính, có hơn 40% thai phụ mang từ ba thai trở lên bị thiếu máu, kéo theo các triệu chứng mệt mỏi, khó thở và giảm khả năng vận chuyển oxy đến thai nhi.

Thống kê cho thấy, các ca mang đa thai thường tiềm ẩn nhiều diễn tiến bất thường như ngôi thai bất thường, sa dây rốn hay thai suy cấp, làm tăng tỷ lệ mổ lấy thai. Tử cung phát triển quá lớn cũng dễ gây đờ tử cung sau sinh, tăng nguy cơ băng huyết, nhau tiền đạo, nhau bong non và khiến sản phụ dễ mệt mỏi, khó thở.

Ngoài ra, phụ nữ mang đa thai có nguy cơ sảy thai sớm, tỷ lệ sinh non cao, trẻ sinh non dễ gặp các vấn đề như suy hô hấp, bệnh phổi, bệnh lý tiêu hóa, võng mạc hay xuất huyết não thất.

Các bác sĩ Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội cũng khuyến cáo các thai phụ, đặc biệt là những trường hợp đa thai, nên tuân thủ lịch khám thai và hướng dẫn của chuyên gia để thai kỳ diễn ra an toàn, khỏe mạnh.