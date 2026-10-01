Người mẫu nhí không chuyên mà ai cũng phải ngước nhìn: Đúng là con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh

Không cần sàn diễn hoành tráng, cũng chẳng cần một chiến dịch quảng cáo được đầu tư cầu kỳ, Paloma Wool vẫn có cách khiến giới mộ điệu mong chờ bộ sưu tập mới mỗi năm. Đặc biệt hơn cả, "nàng thơ" quen thuộc của thương hiệu lại chẳng phải một người mẫu chuyên nghiệp, mà là cô bé Uma - cháu gái của nhà thiết kế Paloma Lanna.

Mỗi mùa hè, khi Paloma Wool chuẩn bị giới thiệu những thiết kế cho mùa thu đông sắp tới, Uma lại xuất hiện trong những bộ trang phục mới nhất của người cô. Những món đồ vốn được thiết kế cho người lớn khi khoác lên người cô bé tạo nên một hình ảnh vừa đáng yêu, vừa có chút nghịch ngợm, lại phảng phất tinh thần thời trang rất riêng. Điều thú vị là dù còn nhỏ tuổi, Uma đã có cách tạo dáng trước ống kính tự nhiên đến mức nhiều người không khỏi bất ngờ.

Paloma Wool được thành lập bởi Paloma Lanna tại Barcelona vào năm 2014 và nhanh chóng được biết đến với tư duy thời trang giàu tính nghệ thuật, hình ảnh đặc trưng cùng cách kể chuyện khác biệt. Nhưng bên cạnh những bộ sưu tập được trình diễn tại Paris, thương hiệu còn có một truyền thống rất đời thường: mỗi mùa hè, Paloma Lanna lại cho cháu gái Uma mặc thử những thiết kế thuộc bộ sưu tập mùa đông sắp ra mắt rồi ghi lại hình ảnh của cô bé. Loạt ảnh này hiện đã bước sang mùa thứ tư và dần trở thành một khoảnh khắc được người hâm mộ chờ đợi mỗi năm. Chính thương hiệu cũng từng chia sẻ rằng việc chụp ảnh Uma trong những thiết kế mùa đông là một truyền thống mà hai cô cháu cùng yêu thích, đồng thời giúp Paloma Lanna lưu giữ hình ảnh cô bé lớn lên qua từng năm. Ban đầu, ý tưởng nghe khá đơn giản: một người cô yêu thời trang muốn lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ của cô cháu gái. Nhưng theo thời gian, những bức ảnh ấy lại vượt khỏi phạm vi một album gia đình, trở thành một phần thú vị trong câu chuyện hình ảnh của Paloma Wool.

Điểm khiến loạt ảnh của Uma được chú ý nằm ở sự tương phản rất duyên dáng. Những thiết kế của Paloma Wool vốn mang tinh thần trưởng thành, có phom dáng và tỷ lệ được xây dựng cho người lớn. Khi xuất hiện trên một cô bé, áo khoác trở nên rộng hơn, chân váy dài hơn, những món đồ tưởng như nghiêm túc bỗng trở nên đáng yêu theo một cách hoàn toàn khác. Thế nhưng Uma lại không hề bị trang phục "lấn át". Trái lại, cô bé biến những món đồ ấy thành một phần của trò chơi thời trang. Khi thì ngồi trên sofa với ánh mắt đầy tự tin, khi lại đứng trước ống kính với những tư thế ngộ nghĩnh, lúc khác mang vẻ mặt lạnh lùng chẳng khác gì một fashionista nhí.

Có lẽ điều khiến người ta thích nhất ở Uma không phải việc cô bé có thể tạo dáng giống người mẫu, mà là cách sự trưởng thành trong phong cách của em được thể hiện qua từng mùa. Nếu những hình ảnh đầu tiên mang đến cảm giác hồn nhiên của một đứa trẻ đang chơi trò mặc đồ của người lớn, thì càng về sau, Uma càng có vẻ tự nhiên trước ống kính. Cách nghiêng đầu, ánh mắt, tư thế ngồi hay cách phối hợp với trang phục đều tạo cảm giác em đã quen với "sân khấu" đặc biệt của mình. Nhưng điều đáng yêu nhất vẫn là những nét trẻ thơ không biến mất. Chính sự kết hợp giữa vẻ ngây ngô và tinh thần thời trang khiến những bức ảnh trở nên khác biệt. Uma không cố gắng trở thành một người mẫu trưởng thành; cô bé vẫn là một đứa trẻ, chỉ đơn giản là một đứa trẻ có một người cô làm thời trang và sở hữu cả một tủ đồ đặc biệt để thỏa sức khám phá.

Điều thú vị của dự án này nằm ở chỗ nó không chỉ giới thiệu quần áo mà còn ghi lại quá trình một cô bé lớn lên. Mỗi năm, người xem lại có cơ hội nhìn thấy Uma trong một diện mạo mới, với những bộ trang phục mới và cách thể hiện trước ống kính cũng dần thay đổi. Trong khi các chiến dịch thời trang thường cố gắng tạo ra hình ảnh hoàn hảo và được tính toán đến từng chi tiết, câu chuyện của Uma lại có cảm giác gần gũi hơn. Đó là một cô cháu gái mặc quần áo của thương hiệu do người cô sáng lập, đứng trước máy ảnh và vô tình trở thành "người mẫu" được yêu thích.

Paloma Wool hiện vẫn tiếp tục phát triển các bộ sưu tập tại Paris, trong đó AW26 được giới thiệu tại Paris vào tháng 3/2026. Nhưng giữa những hình ảnh runway, lookbook và chiến dịch chuyên nghiệp, loạt ảnh Uma vẫn có sức hấp dẫn rất riêng. Bởi đôi khi thời trang không cần phải quá nghiêm túc. Chỉ cần một cô bé, vài bộ quần áo rộng thùng thình và một chiếc máy ảnh, thế là đủ tạo nên một truyền thống khiến người ta cứ đến mùa hè lại tò mò: năm nay Uma đã lớn thêm bao nhiêu, và cô bé sẽ biến những thiết kế mới của Paloma Wool thành câu chuyện đáng yêu đến mức nào?