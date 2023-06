Người mẫu Dahan Phương Oanh: Thành công đến từ 90% nỗ lực, 10% may mắn

Dahan Phương Oanh hiện không còn là cái tên quá xa lạ với làng mốt Việt lẫn quốc tế. Cô nàng lọt top những người mẫu đắt show nhất Tuần lễ thời trang New York 2023, được tuyển diễn trong show của NTK Marc Jacobs, có cơ hội chụp hình campaign, lên trang chủ của nhiều thương hiệu thời trang cao cấp thế giới... Những thành tích này trước đó dường như là những điều không tưởng với thời trang Việt. Tuy nhiên, Dahan Phương Oanh đã biến chúng thành hiện thực, trở thành công việc mỗi ngày mà cô thực hiện.

3 năm gần đây, Dahan Phương Oanh đã từng bước chinh phục thị trường quốc tế, liên tiếp góp mặt trong các show diễn thời trang cao cấp khiến giới mộ điệu Việt rất đỗi tự hào. Và để có được hàng loạt những thành tựu vang danh như vậy, chặng đường của cô gái sinh năm 1999 này quả thực không hề dễ dàng. Nào có phải chỉ mỗi may mắn, Phương Oanh mới chính là người tự tay tạo nên thành công của riêng mình.

Vietnam’s Next Top Model 2017 là nơi đầu tiên đưa cái tên Phương Oanh đến với khán giả. Vừa tròn 18 tuổi, cô nàng đã đăng kí tham gia cuộc thi người mẫu, lại còn là mùa All Stars nên mọi thứ lại càng khó khăn. Dừng chân ở top 13 của cuộc thi, Phương Oanh rời đi với câu nói: “Em sẽ khiến ban giám khảo nhận ra đã sai lầm khi loại em”. 3 năm sau đó, cô nàng đã thực sự đã chứng minh được câu nói trên, khiến không ít người phải ngưỡng mộ.

Sau khi bị loại, quản lý đã có ý định đưa Phương Oanh sang nước ngoài. Nhưng thời điểm đó, cô nàng này còn quá trẻ, mọi thứ còn quá mới, cô cũng chưa có đủ kinh nghiệm, chưa chuẩn bị kỹ năng ngoại ngữ và hành trang để có thể xuất ngoại. Trong vòng 4 năm làm việc ở Việt Nam, Phương Oanh đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm, gặp gỡ các tiền bối trong nghề, trở nên trưởng thành hơn và khi đó cô mới quyết định tiến ra thị trường quốc tế.

Trước khi ra nước ngoài vào năm 20 tuổi, Phương Oanh phải chụp hình polaroid, tập luyện chăm chỉ để có thân hình đẹp, đi học catwalk, chụp hình photoshoot, học giao tiếp với ống kính....Chưa dừng lại ở đó, cô nàng còn thử sức học vẽ, giao lưu xem triển lãm tranh để mở mang kiến thức về nghệ thuật.

Về mặt ngôn ngữ, Phương Oanh dường như gặp nhiều khó khăn hơn. Nàng mẫu chia sẻ: "Tôi được chú trọng đào tạo tiếng Anh, có giáo viên kèm cặp hàng tuần nhưng tôi lại là một người không có năng khiếu nên học rất chậm, mất nhiều thời gian để giao tiếp bằng ngôn ngữ này dù có thể nghe - hiểu. Sau 1 năm học và thường nói chuyện với giáo viên, quản lý và bạn bè, khả năng tiếng Anh của tôi đạt mức trung bình, có thể giao tiếp được. Nhờ đó, tôi có thể trao đổi thông tin với các ekip nước ngoài ở Pháp và Ý".

Không có thành công nào là dĩ nhiên xảy ra. Phương Oanh cũng có khá nhiều lần gửi hồ sơ sang nước thất bại. Năm 2019, sau khi quản lý trở về từ Mỹ với kết quả là con số 0, công ty quản lý của Phương Oanh quyết định tiếp tục gửi hồ sơ sang các nước khác. May mắn thay có một công ty ở London nhận hồ sơ và bảo lãnh để cô nàng sang Anh làm việc. Kể từ đó, sự nghiệp làm mẫu quốc tế của Phương Oanh mới thực sự bắt đầu.

Show diễn đầu tiên của Dahan Phương Oanh tại Ý là diễn cho Dolce & Gabbana. Cô đã gặp rất nhiều áp lực vì chưa bao giờ tham gia một sự kiện phải casting nhiều như vậy. 4 ngày đầu tiên casting, Phương Oanh không nhận được hồi âm nào. Cô nàng không biết mình sai ở đâu vì mọi thứ diễn ra quá nhanh.

Đến ngày thứ 5 đi casting, Oanh mới hoàn toàn thả lỏng và thoải mái về tâm lý, vui vẻ nói chuyện với đạo diễn và ekip casting. Sau khi chụp hình, cô được ban tổ chức gọi điện và mời tới buổi casting với nhà thiết kế. Sau 3 vòng, Phương Oanh mới được gọi đi thử trang phục và chính thức được lựa chọn trước đêm diễn 1 ngày. Và cũng nhờ trải nghiệm vất vả này, Phương Oanh khi bước sang show diễn của Elie Saab tại Paris Fashion Week mới thấy thoải mái và tự tin vì đã có kinh nghiệm hơn trong việc casting.

Thành thật mà nói, Phương Oanh không sở hữu một gương mặt với ngũ quan đạt chuẩn theo tiêu chuẩn Việt Nam. So với các người mẫu Việt, vóc dáng cô nàng cũng mảnh khảnh hơn. Tuy nhiên, đó lại là 2 lợi thế giúp Phương Oanh được chú ý trên thị trường quốc tế. Phương Oanh hiểu rất rõ đặc điểm của bản thân mình, và đã cố gắng nỗ lực không ngừng để thích ứng và hoạt động tại môi trường phù hợp với cô hơn.

Phương Oanh chia sẻ rằng chính cô biết body của mình đạt tiêu chuẩn để diễn cho các nhà mốt lớn. Nhưng, vấn đề không chỉ đơn thuần là hình thể nữa mà còn là cái thần từ bên trong của một người mẫu. Đó cũng là điều mà Dahan Phương Oanh đang cố gắng tôi luyện hàng ngày. Trong khi người mẫu Việt hay bị nén vào một cái hộp và cái hộp đó khiến họ cảm thấy không được là chính mình, diễn không tự nhiên. Tuy nhiên, ở nước ngoài, người mẫu có thần thái rất khác. Họ tự nhiên, thanh thoát và bất cần. Họ là họ chứ không phải là ai khác. Vì vậy mà họ được chọn. Cái thần này cũng chính là cái mà Phương Oanh đang mỗi ngày học hỏi và trau dồi.

Vậy mới thấy thành công mà Phương Oanh có được ngày hôm qua không phải tự dưng mà có, cũng không phải do ăn may mà thành. Đằng sau chuỗi thành tích đáng nể là những ngày tập luyện đến mệt nhoài, cần cù học ngôn ngữ, kiên trì nâng cao bản thân cả về kĩ năng lẫn thần thái... Con đường Phương Oanh đang đi, chẳng hề được trải hoa hồng hay bất kỳ sự "ăn may", mà thấm đẫm nhưng nỗ lực không ngừng nghỉ của chân dài gen Z.