Người hâm mộ tiếc nuối điểm này ở Chi Pu

Nhan sắc của Chi Pu vốn đã khó có thể bàn cãi, nhưng thời gian gần đây, vẻ đẹp của cô dường như còn thăng hạng rõ rệt – ngày càng mặn mà, cuốn hút và trưởng thành hơn. Mới đây, một đoạn video makeup của nữ ca sĩ viral trên MXH, hút hơn 2,5 triệu lượt xem. Nhiều người không tiếc lời ca ngợi làn da căng bóng, đường nét thanh tú cùng thần thái rạng rỡ giúp mỹ nhân sinh năm 1993 ngày càng toát lên khí chất của một ngôi sao quốc tế. Bên cạnh đó, cũng có không ít ý kiến bày tỏ sự tiếc nuối cho một điểm nhỏ trên gương mặt nữ ca sĩ – đó chính là hàm răng. Cụ thể, có ý kiến cho rằng hàm răng tự nhiên của Chi trước đây mang đến cảm giác chân thật và ngọt ngào hơn.

Đoạn video cận cảnh nhan sắc hút hơn 2,5 triệu lượt xem của Chi Pu. (Nguồn: hiwon91)

Chi Pu hút hồn người xem với mái tóc uốn sóng cổ điển, son đỏ trầm và layout makeup đậm chất Hollywood. Nữ ca sĩ như “lột xác” thành một quý cô sang trọng, quyến rũ và đầy khí chất. Dù giao diện vô cùng xinh đẹp nhưng hàm răng trắng sứ lại khiến mọi người tiếc nuối cho nhan sắc của cựu hot girl Hà Thành. Cụ thể, nhiều netizen cho rằng hàm răng sứ trắng, đều tăm tắp lại vô tình làm mất đi vẻ tự nhiên trong nụ cười của Chi Pu như thời mới nổi. Ngoài ra, khuôn miệng của nữ ca sĩ cũng có sự thay đổi, giảm bớt sự duyên dáng, xinh tươi.

Hàm răng trắng sứ của Chi Pu chính là điểm duy nhất mà netizen thấy tiếc nuối.

Bên cạnh những lời khen có cánh, nhiều người cho rằng hàm răng tự nhiên của Chi Pu vẫn đẹp hơn.

Thời thành danh với hình tượng hot girl, Chi Pu từng khiến bao người “đổ gục” bởi diện mạo ngọt ngào và nụ cười rạng rỡ. Khi ấy, cô mang nét đẹp trong trẻo, tự nhiên đúng kiểu thiếu nữ Hà Nội — đôi mắt sáng, làn da mịn màng và khuôn miệng duyên dáng. Dù hàm răng của Chi Pu lúc đó chưa trắng muốt hay đều tăm tắp như hiện tại, nhưng chính sự mộc mạc ấy lại tạo cảm giác gần gũi, chân thực và rất đỗi dễ thương. Nụ cười khi ấy không chỉ là điểm nhấn của visual mà còn là “thương hiệu” khiến không ít khán giả nhớ mãi.

Khuôn miệng xinh xắn cùng nụ cười rạng rở, tự nhiên của Chi Pu từng chiếm được không ít cảm tình.