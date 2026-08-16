Người đẹp giảm 7kg trong 1 tháng nhờ cắt giảm 1 điều

Jang Jae In mới đây chia sẻ loạt hình ảnh đời thường trên mạng xã hội, khoe vóc dáng mảnh mai đáng chú ý. Trong một bức ảnh, nữ ca sĩ diện trang phục để lộ phần vai, làm nổi bật xương quai xanh thanh thoát. Ở những khoảnh khắc khác, cô tiếp tục gây chú ý với phần lưng thon gọn, mượt mà cùng vòng eo nhỏ nhắn gần như không có mỡ thừa.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu vóc dáng của Jang Jae In trở thành tâm điểm. Trước đó, nữ ca sĩ từng gây xôn xao khi tiết lộ đã giảm 7kg chỉ trong vòng một tháng. Chia sẻ về bí quyết giảm cân, cô cho biết bản thân tập trung vào việc loại bỏ những thói quen ăn uống dễ khiến cân nặng tăng lên, đặc biệt là ăn khuya. Đồng thời, Jang Jae In từng áp dụng chế độ chỉ ăn một bữa mỗi ngày và kết hợp các bộ môn vận động như Pilates, yoga.

Cắt ăn khuya giúp hạn chế lượng calo dư thừa

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất trong chế độ giảm cân của Jang Jae In là từ bỏ đồ ăn đêm. Đây cũng là thói quen được các chuyên gia khuyến cáo nên hạn chế nếu muốn kiểm soát cân nặng.

Vào ban đêm, cơ thể thường ít vận động hơn, trong khi khả năng sử dụng năng lượng cũng thay đổi so với ban ngày. Nếu nạp thêm một lượng lớn calo vào thời điểm này, đặc biệt từ đồ ăn nhiều đường, chất béo hoặc tinh bột tinh chế, phần năng lượng dư thừa có thể khó được sử dụng hết.

Ăn quá sát giờ ngủ còn dễ gây đầy bụng, trào ngược và ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Vì vậy, nếu thực sự cảm thấy đói vào ban đêm, thay vì tìm đến đồ ăn nhanh hoặc món ăn nhiều calo, có thể lựa chọn một lượng nhỏ thực phẩm giàu protein và chất xơ như trứng luộc, đậu phụ hoặc rau củ.

Tuy nhiên, điều quan trọng là không nên biến việc "không ăn đêm" thành nhịn đói cực đoan. Một chế độ ăn phù hợp vẫn cần đảm bảo cơ thể nhận đủ năng lượng và dưỡng chất trong ngày.

Ăn một bữa mỗi ngày có thực sự tốt?

Jang Jae In cũng từng cho biết cô giảm cân bằng cách chỉ ăn một bữa mỗi ngày. Việc cắt giảm mạnh số lần ăn có thể khiến tổng lượng calo nạp vào giảm nhanh, từ đó tạo ra sự thay đổi rõ rệt về cân nặng trong thời gian ngắn.

Tuy nhiên, đây không phải phương pháp phù hợp với tất cả mọi người, đặc biệt nếu duy trì trong thời gian dài. Việc ăn quá ít có thể khiến cơ thể thiếu năng lượng, protein, vitamin và khoáng chất, kéo theo các vấn đề như mệt mỏi, chóng mặt, táo bón, mất nước hoặc rụng tóc.

Thay vì cắt giảm cực đoan, cách giảm cân bền vững hơn là xây dựng chế độ ăn cân bằng và tạo mức thâm hụt calo vừa phải. Mục tiêu giảm khoảng 2–3kg mỗi tháng thường thực tế hơn so với việc ép cân quá nhanh, đồng thời giúp cơ thể có thời gian thích nghi.

Pilates và yoga giúp cơ thể săn chắc, dẻo dai

Bên cạnh chế độ ăn, Jang Jae In lựa chọn Pilates và yoga để vận động. Đây đều là những bộ môn chú trọng vào khả năng kiểm soát cơ thể, tư thế, sự linh hoạt và sức mạnh của nhóm cơ trung tâm.

Các bài tập Pilates có thể tác động đến cơ bụng, lưng, hông và nhiều nhóm cơ nhỏ thường ít được sử dụng trong sinh hoạt hằng ngày. Yoga cũng giúp cải thiện độ dẻo dai, khả năng giữ thăng bằng và tư thế, từ đó tạo cảm giác cơ thể gọn gàng, cân đối hơn.

Việc vận động đều đặn còn hỗ trợ tuần hoàn máu và có thể giúp giảm cảm giác nặng nề, sưng phù do ít vận động. Tuy nhiên, Pilates hay yoga không đồng nghĩa với việc càng tập nhiều càng tốt. Thực hiện sai tư thế có thể gây áp lực lên cơ, dây chằng hoặc các khớp. Những người có tiền sử đau lưng, đau gối hay vấn đề về xương khớp nên tham khảo ý kiến chuyên môn trước khi bắt đầu.

Từ trường hợp của Jang Jae In, có thể thấy vóc dáng mảnh mai là kết quả của sự kết hợp giữa chế độ ăn uống và vận động. Tuy nhiên, giảm cân nhanh không đồng nghĩa với giảm cân lành mạnh. Thay vì sao chép chế độ một bữa mỗi ngày, điều đáng học hỏi hơn là hạn chế ăn khuya, ưu tiên thực phẩm giàu dinh dưỡng và duy trì vận động phù hợp để hướng tới một cơ thể khỏe mạnh, cân đối lâu dài.

Ảnh: Instagram.