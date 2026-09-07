Người bạn đồng hành cùng con tự do khám phá và lưu giữ hành trình lớn lên

Mỗi độ tuổi đánh dấu bước chuyển biến quan trọng, đặc biệt ở giai đoạn tiểu học đến THCS, khi trẻ dần hình thành tính tự lập, chủ động tham gia nhiều hoạt động ngoài gia đình. Đi cùng sự trưởng thành của con trẻ, phụ huynh cũng cần học cách tin tưởng và trao quyền để con được tự do trải nghiệm nhưng vẫn giữ được vai trò đồng hành sát sao mà không khiến bé cảm thấy bị kiểm soát.

Hiểu được tâm lý đó, Huawei giới thiệu dòng đồng hồ thông minh thế hệ mới HUAWEI WATCH KIDS X1, giải quyết đồng thời hai nỗi lo, vừa giúp cha mẹ an tâm, vừa hỗ trợ con khám phá, ghi lại từng khoảnh khắc hàng ngày.

"Trợ thủ" bảo vệ con toàn diện từ xa

Đối với phụ huynh, điều quan trọng nhất ở một chiếc thiết bị đeo thông minh dành cho trẻ em là khả năng định vị chính xác. HUAWEI WATCH KIDS X1 được trang bị hệ thống định vị vệ tinh băng tần kép 5 hệ thống vệ tinh tân tiến, kết hợp cùng trạm phát sóng, Wi-Fi băng tần kép, xác định vị trí chuẩn xác theo thời gian thực dù bé ở ngoài trời hay trong không gian đông người, dễ nhiễu sóng như trung tâm thương mại, siêu thị. Khi sử dụng trong thời gian dài, đồng hồ còn có khả năng ghi nhớ những địa điểm con thường xuyên lui tới, cải thiện độ chính xác định vị theo thời gian sử dụng.

Thông qua ứng dụng HUAWEI FamCare, cha mẹ có thể dõi theo từng bước đi của con theo thời gian thực đồng thời thiết lập vùng an toàn, vùng cảnh báo cho trẻ. Hệ thống sẽ tự động gửi thông báo khi con bước vào hoặc đi ra khỏi các khu vực này. Ứng dụng cũng cho phép phụ huynh tùy chỉnh môi trường liên lạc của con nhờ các tính năng tự động chặn cuộc gọi, tin nhắn từ số lạ, cài đặt "Chế độ Lớp học" (Class Mode) để tránh gây xao nhãng giờ học.

Đặc biệt, trong những tình huống nguy cấp, trẻ chỉ cần ấn liên tiếp 5 lần vào nút ở cạnh bên đồng hồ để tự động gọi điện và gửi tin nhắn khẩn cấp, giúp bố mẹ nắm thông tin và đưa ra phương án xử lý ngay lập tức, đảm bảo an toàn cho con.

Ngoài ra, đây cũng là lần đầu tiên Huawei đưa cảm biến nhịp tim PPG lên dòng đồng hồ thông minh cho trẻ em, hỗ trợ theo dõi nhịp tim 24/7 và giám sát trạng thái cảm xúc, giúp cha mẹ nắm bắt sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của con.

Người bạn đồng hành lưu giữ trọn vẹn ký ức tuổi thơ

Ở độ tuổi tò mò với mọi thứ xung quanh, trẻ luôn muốn ghi lại và chia sẻ những điều mới mẻ thú vị. Thấu hiểu điều đó, HUAWEI WATCH KIDS X1 đóng vai trò như một "Photo Buddy", người bạn chụp ảnh nhỏ gọn trên cổ tay, giúp con ghi lại những khoảnh khắc hàng ngày.

Với camera trước 5MP có góc siêu rộng lên tới 110 độ, con có thể thoải mái chụp ảnh selfie cùng cả nhóm bạn hay ghi trọn khung cảnh rực rỡ đằng sau mà không lo bị mất góc. Trong khi đó, camera sau 13MP sắc nét giúp bé dễ dàng lưu giữ những khoảnh khắc đời thường với màu sắc chân thực. Kết hợp cùng bộ sưu tập gồm 6 phong cách chụp, 14 bộ lọc cùng hơn 100 nhãn dán, trẻ có thể thỏa sức sáng tạo với "tác phẩm" của mình và chia sẻ cho bố mẹ chỉ qua một nút chạm.

Hệ thống camera kép cũng mang lại sự an tâm cho phụ huynh trong những cuộc gọi video call HD. Trẻ có thể linh hoạt chuyển đổi giữa camera trước và sau khi đang đàm thoại, cha mẹ có thể vừa nhìn thấy con, vừa quan sát được môi trường xung quanh để đảm bảo bé vẫn đang ở nơi an toàn.

Đặc biệt, chiếc đồng hồ còn là "cầu nối" giúp trẻ phát triển kỹ năng xã hội và thể chất. Những tính năng kết nối thông minh như Lắc tay kết bạn và Thi đếm bước chân cũng hỗ trợ trẻ mở rộng mối quan hệ với bạn bè và duy trì lối sống vận động lành mạnh mỗi ngày. Phụ huynh cũng có thể nắm bắt tình trạng thể chất của con ngay trong Nhật Ký Tập Luyện với các bộ môn như chạy bộ, đạp xe, nhảy dây hay bơi lội. Với dữ liệu sức khỏe được cập nhật liên tục, phụ huynh còn có thể cùng con xây dựng kế hoạch tập luyện phù hợp giúp con phát triển khỏe mạnh một cách có khoa học.

Thiết kế cá tính với màn hình ngang, xoay lật linh hoạt

Bên cạnh loạt tính năng thông minh, điểm nhấn khiến các bé yêu thích HUAWEI WATCH KIDS X1 ngay từ cái nhìn đầu tiên là thiết kế cá tính, "cực ngầu’’ với màn hình ngang độc đáo.

Thiết kế AMOLED 1,82 inch dạng ngang đem lại không gian hiển thị rộng rãi, phông chữ to rõ, màu sắc rực rỡ và bảo vệ thị lực cho trẻ tốt hơn. Dù sở hữu màn hình lớn, thân máy vẫn giữ được độ mỏng nhẹ tối ưu (chỉ 13,4mm), ôm sát cổ tay để bé thoải mái vận động cả ngày.

Màn hình còn có cơ chế gập, mở với khớp xoay 360 độ. Thiết kế này cho phép trẻ linh hoạt điều chỉnh góc bấm máy hoặc chuyển đổi camera mà không cần gập xoay cổ tay gây bất tiện.

Để đồng hành cùng trẻ trong mọi hoạt động, HUAWEI WATCH KIDS X1 đạt tiêu chuẩn kháng nước IPX9/IPX8/2 ATM, giúp bé thoải mái đeo đi mưa hay bơi lội. Viên pin dung lượng lớn 850mAh kết hợp công nghệ sạc nhanh (sạc 20 phút đạt 50% pin) đảm bảo dung lượng cho cả ngày hoạt động.