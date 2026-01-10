Ngược đời: Mới hôm nào còn chê, nay dân tình lại quay xe khen Xoài Non không dứt

Với độ phủ sóng mạnh mẽ trên mạng xã hội, Xoài Non mỗi lần xuất hiện đều nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán. Không chỉ gây chú ý bởi chuyện tình cảm mà vóc dáng của cô nàng thời gian gần đây cũng liên tục bị đặt lên bàn cân. Việc cân nặng có phần trồi sụt khiến những khung hình cam thường của mỹ nhân sinh năm 2002 thường xuyên bị soi kỹ, kéo theo không ít ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng.

Tuy nhiên, trong lần xuất hiện mới đây tại một sự kiện cùng Gil Lê, Xoài Non lại bất ngờ nhận về nhiều phản hồi tích cực. Dù vóc dáng vẫn chưa hoàn toàn trở lại như thời kỳ mảnh mai nhất, nhưng thần thái tự tin, cách lựa chọn trang phục khéo léo cùng nụ cười rạng rỡ đã giúp Xoài Non ghi điểm hơn hẳn.

Xoài Non xuất hiện cùng Gil Lê tại 1 event mới đây. (Nguồn: multinetworkshow)

Xoài Non diện 1 set đồ với gam màu đen chủ đạo – lựa chọn khiến giao diện dễ bị cộng tuổi nhưng lại giúp vóc dáng trông gọn và thon hơn. Thiết kế corset xuyên thấu kết hợp với chân váy ngắn, mix cùng áo khoác hờ bên ngoài che được khuyết điểm bắp tay. Cô nàng lựa chọn combo quần tất đen cùng giày cao gót để tăng thêm vẻ nuột nà, thon dài cho đôi chân trước ống kính.

Kiểu tóc búi cao gọn gàng giúp đường nét gương mặt Xoài Non trông thanh thoát và gọn gàng hơn. Có thể thấy, gương mặt hot girl đình đám vẫn "có da có thịt" nhưng cân đối, làn da sáng và biểu cảm tươi tắn giúp Xoài Non ghi điểm với vẻ đẹp tràn đầy sức sống, phúc hậu và rạng rỡ.

Dù vóc dáng chưa hoàn toàn trở lại thời kỳ mảnh mai nhất nhưng cách lựa chọn trang phục tinh tế và phong thái tự tin giúp Xoài Non ghi điểm trước ống kính. (Nguồn: multinetworkshow, thamtushowbiz)

Nhiều lời khen dành cho nhan sắc qua cam thường của Xoài Non. Nhiều người cho rằng lần xuất hiện nay, hot girl đình đám trông đẹp và năng lượng hơn.

Trước đó, Xoài Non từng nhận nhiều ý kiến trái chiều với hình ảnh cam thường lộ rõ dấu hiệu tăng cân, từ gương mặt đầy đặn đến body không mấy thon gọn. Hình ảnh hot girl sinh năm 2002 còn càng lộ sự "tăng size" khi diện những bộ váy sáng màu, phom dáng bồng xòe và cắt xẻ phô diễn hình thể quá nhiều.