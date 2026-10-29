Nhắc đến Halloween của showbiz Việt, Châu Bùi luôn là một trong những cái tên bảo chứng cho độ chịu chơi và đầu tư visual khét lẹt. Tối 28/10, cô nàng đã trở thành một trong những sao Việt xuất kích mùa Halloween năm nay sớm nhất.

Không đi lẻ bóng hay chơi "hệ couple" như mọi năm, nàng fashionista khiến cõi mạng chấn động khi bê nguyên tổ đội 8 người từ Sao Nhập Ngũ vào dự án hóa trang đông đảo thành viên nhất từ trước đến nay của cô. Tuy nhiên, cú twist khiến netizen phải ngỡ ngàng là thay vì những màn biến hóa sắc sảo, ma mị mang đậm dấu ấn cá nhân như năm ngoái, Châu Bùi năm nay lại rủ rê một tập thể đông đúc nhất từ trước đến nay: trọn bộ 8 anh chị em vừa cùng cô "vào sinh ra tử" tại Sao Nhập Ngũ.

Tình đồng chí từ những ngày cùng nhau ăn, ngủ, tập luyện vượt nắng thắng mưa ở thao trường dường như quá keo sơn, đến mức cả đội chưa ai muốn giải tán mà lập tức "chuyển hộ khẩu" sang vùng đất Neverland mầu nhiệm.

Concept đón Halloween năm nay của Châu Bùi vô cùng nhí nhảnh và đáng yêu.

Hậu trường buổi shooting bộ ảnh đón Halloween 2026 của ê-kíp Châu Bùi.

Không hổ danh là người cầm trịch vai trò Creative & Production cùng Trí Nghĩa Nemotion cho dự án lần này, Châu Bùi đã "chia phe" và phân vai cực kỳ chuẩn xác cho hội anh chị em. Khán giả được phen thích thú trước một dàn diễn viên "rất có tiềm năng nhưng chưa biết tiềm năng gì" như lời của Châu Bùi:

Tuấn Dương nhận vai nam chính Peter Pan - cậu bé không bao giờ lớn; Văn Mai Hương hóa thân thành cô tiên Tinker Bell bé nhỏ nhưng "không ai dám bắt nạt"; Minh Trang sắm vai cô chị cả Wendy dịu dàng; trong khi cậu em út Erik nghiễm nhiên được ưu ái làm "bé bỏng" với vai Michael Darling.

Về phần mình, nữ hoàng Halloween Châu Bùi sẵn sàng cất đi vẻ sang chảnh thường thấy, giấu mình sau cặp kính cận để hóa thân thành cậu bé John Darling ngoan ngoãn và "có vẻ" tri thức.

Châu Bùi hóa ông cụ non John Darling, tay trong tay dắt "bé út" Erik cắp gấu bông đi phượt.

"Bé" Peter Pan Tuấn Dương kẹp giữa hai kiều nữ: cô tiên Tinker Bell Văn Mai Hương kiêu kỳ và chị cả Wendy Minh Trang vô cùng dịu dàng.

Giao diện ngơ ngác đầy hài hước của ba chị em nhà Darling khi lần đầu hạ cánh xuống vùng đất Neverland.

Tổ hợp visual "tràn màn hình" gọi tên nàng tiên cá Thúy Ngân, Tinker Bell Văn Mai Hương và Wendy Minh Trang, trong khi "ông cụ non" Châu Bùi lơ lửng ngơ ngác phía trên.

Đội hình phe phản diện cũng giật spotlight không kém với sự xuất hiện của Quốc Trường trong vai thuyền trưởng Captain Hook khét tiếng, sánh bước cùng "cánh tay phải" Smee do Phan Mạnh Quỳnh đảm nhận. Mảnh ghép cuối cùng làm nên độ hoàn hảo của vũ trụ Neverland chính là Thúy Ngân với tạo hình nàng tiên cá Mermaid vô cùng quyến rũ.

Phe phản diện nhưng ngập tràn vẻ "tấu hài": Thuyền trưởng Hook Quốc Trường rủ rê Smee Phan Mạnh Quỳnh đi bắt cóc cô tiên xanh.

Peter Pan nhí nhảnh cà khịa Captain Hook trong màn giao tranh nhìn là thấy tốn thể lực.

Để tạo ra một màn hóa trang hoành tráng và chỉn chu đến từng chi tiết cho 8 nghệ sĩ, bên cạnh ý tưởng từ Châu Bùi và nhiếp ảnh gia Trí Nghĩa, không thể không nhắc đến bàn tay nhào nặn của stylist đình đám Phạm Bảo Luận. Sự kết hợp của bộ ba này đã hô biến những "chiến sĩ" lấm lem bùn đất trở thành những nhân vật bước ra từ truyện cổ tích.

Nhìn vào độ đầu tư khủng cả về concept, trang phục lẫn số lượng người tham gia, có thể khẳng định tuyên bố "Halloween này, chúng tôi quyết định chưa vội lớn" của dàn sao là hoàn toàn nghiêm túc. Cú "đánh úp" sớm vào tối 28/10 của Châu Bùi chắc chắn đã đặt ra một tiêu chuẩn cực cao cho đường đua hóa trang của Vbiz năm nay!

Dàn Sao Nhập Ngũ 2026 đồng loạt "đổi avatar", đánh dấu dự án Halloween quy tụ đông đảo nghệ sĩ nhất của Châu Bùi từ trước đến nay.

Ảnh: NVCC