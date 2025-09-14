Ngự Trù Của Bạo Chúa: Hào quang nữ chính khuynh đảo chúng sinh, đạo cụ đi kèm cũng thành "hot item" ngoài đời!

Nữ chính đẹp nhất màn ảnh Hàn 2025 gọi tên Yoona khi tạo hình trong phim Ngự Trù Của Bạo Chúa nhận được vô vàn lời khen từ nhan sắc cho đến phong cách ăn vận. Bộ phim thuộc thể loại cổ trang giả tưởng, giúp Yoona khoe trọn nét duyên dáng khi diện những bộ hanbok truyền thống, đồng thời ở nửa đầu tập 1, khán giả còn có dịp chiêm ngưỡng phong cách hiện đại đầy sành điệu, cuốn hút của cô.

Trong phân cảnh này, Yoona gây chú ý với outfit thanh lịch, gồm quần jeans, áo hoa nhí kết hợp trench coat khoác ngoài. Hoàn thiện tổng thể không thể không nhắc đến chiếc túi xách màu nâu vừa hợp mốt vừa tiện dụng. Item này đã theo chân Yoona xuyên không về quá khứ, nhờ có thời lượng xuất hiện ấn tượng nên nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của các tín đồ mê thời trang. Ngay sau khi tập 1 phát sóng, từ khóa "túi xách của Yoona" đã leo top tìm kiếm trên sàn thương mại điện tử Danawa, kéo theo loạt gợi ý mua sắm những mẫu túi nâu tương tự.

Bộ phim đã đi được nửa chặng đường và cho đến hiện tại, đây vẫn là chiếc túi xách duy nhất xuất hiện cùng nữ chính. Với kích thước rộng rãi, chiếc túi trở thành "kho báu di động" của Yoona khi chứa đủ món đồ quan trọng như điện thoại, passport, tương ớt, bơ và đặc biệt là cuốn Vọng Vân Lục - bí vật đưa cô xuyên không. Trong một phân cảnh cao trào, chiếc túi bị ném xuống vách đá, để lại khoảng trống lớn trong hành trình của Yoona. Cô không ngừng mong tìm lại bởi niềm hy vọng duy nhất để trở về thế giới hiện đại chính là cuốn Vọng Vân Lục nằm bên trong.

Không chỉ đóng vai trò quan trọng trong diễn biến phim, chiếc túi còn trở thành điểm nhấn thời trang giúp hoàn thiện outfit của Yoona. Đây là mẫu Flow Bag đến từ thương hiệu Hàn Quốc Siyazu, có giá 161.000 won (khoảng 3,2 triệu đồng). Với dáng hobo mềm mại, phần miệng túi gắn nam châm tiện lợi và chi tiết cúc trang trí hai bên hông, Flow Bag vừa mang tính ứng dụng cao vừa ghi điểm nhờ khả năng chứa đồ rộng rãi. Chất liệu da lộn càng làm tăng sức hút, đặc biệt khi kết hợp cùng các gam màu trầm như nâu, đen, mang đến cảm giác thanh lịch và sang trọng.

Nơi mua: Siyazu

Nếu yêu thích chiếc túi da nâu giống thiết kế mà Yoona diện trong phim, bạn hoàn toàn có thể cheap moment hoặc tìm mua những "bản dupe" với giá mềm ví hơn. Một chiếc túi phù hợp không chỉ giúp hoàn thiện set đồ mà còn là điểm nhấn nâng tầm phong cách, vì vậy đừng ngần ngại sắm cho mình một người bạn đồng hành vừa túi tiền mà vẫn sành điệu, xinh sang.

Gợi ý mua sắm

Nơi mua: Tại đây

Nơi mua: Tại đây

Nơi mua: Tại đây

Nơi mua: Tại đây



