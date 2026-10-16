Ngu Thư Hân là một trong những mỹ nhân Hoa ngữ sở hữu phong cách thời trang mang đậm dấu ấn cá nhân. Không chỉ gắn liền với hình ảnh ngọt ngào, trẻ trung, nữ diễn viên còn nhiều lần khiến công chúng bất ngờ bởi những lựa chọn trang phục táo bạo, tôn dáng nhưng vẫn bắt kịp xu hướng.

Đặc biệt, thời trang đi làm của người đẹp cũng không hề nhàm chán với những công thức phối đồ hiện đại, linh hoạt giữa nét thanh lịch và tinh thần gợi cảm. Mới đây, mỹ nhân sinh năm 1995 tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội với hình ảnh diện trang phục ôm dáng, phô diễn trọn vẹn lợi thế hình thể khiến người hâm mộ xuýt xoa.

Ngu Thư Hân khoe vóc dáng nuột nà trong khoảnh khắc tan làm. (Nguồn: Threads)

Ngu Thư Hân lựa chọn công thức phối đồ tối giản và sexy: áo hai dây ôm sát màu xám bạc kết hợp cùng chân váy dài đồng điệu. Thiết kế áo có phần cổ vuông mềm mại, để lộ bờ vai thanh mảnh và vòng 1 lấp ló gợi cảm. Chất liệu ôm theo đường nét cơ thể giúp tổng thể trông gọn gàng, hiện đại, đồng thời tạo hiệu ứng bắt sáng nhẹ nhàng dưới ánh đèn.

Điểm nhấn nằm ở chiếc chân váy dài có độ rủ mềm, ôm sát phần hông rồi buông xuống theo đường cong cơ thể. Chi tiết xẻ tà kín đáo càng khiến bộ cánh thêm phần quyến rũ mà không cần sử dụng quá nhiều phụ kiện. Thay vì những gam màu nổi bật, sắc xám ánh bạc mang đến cảm giác lạnh, sang và có phần tối giản kiểu thời trang đường phố cao cấp.

Điều khiến bộ trang phục thực sự thu hút sự chú ý chính là vóc dáng nổi bật của nữ diễn viên. Phần áo ngắn để lộ vòng eo nhỏ nhắn, gần như trở thành điểm nhấn thị giác ngay khi nhìn vào tổng thể. Tỷ lệ giữa vòng eo gọn, phần hông cân đối và đôi chân dài tạo nên đường nét hình thể mềm mại, nữ tính.

Dù chỉ diện một thiết kế hai dây đơn giản, người đẹp vẫn phô diễn được lợi thế hình thể mà không tạo cảm giác phô trương. Đặc biệt, cách lựa chọn trang phục vừa vặn giúp đường cong được tôn lên tự nhiên, trong khi phom váy dài vẫn giữ lại nét thanh lịch cần có. Có thể nói, đây là kiểu outfit không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ nhưng vẫn đủ sức tạo hiệu ứng thị giác mạnh nhờ vóc dáng và cách phối đồ hợp lý.

Vóc dáng "10 điểm" cùng vòng eo nhỏ xíu của Ngu Thư Hân.

Mái tóc đen dài buông thẳng, rẽ ngôi nhẹ giúp gương mặt nữ diễn viên thêm thanh thoát, đồng thời tạo sự tương phản với bộ trang phục mang tông màu lạnh. Đối thủ của Triệu Lộ Tư cũng tiết chiế trong việc phối phụ kiện, cô chỉ dùng 1 chiếc kính và thắt lưng để trang phục không mang đến cảm giác rườm rà, rối mắt.

Đây cũng không phải lần đầu Ngu Thư Hân gây chú ý bởi phong cách thời trang đời thường có phần táo bạo. Trước đó, nữ diễn viên từng nhiều lần khiến mạng xã hội bàn tán với những bộ cánh thiên về hình ảnh gợi cảm, từ thiết kế ôm sát tôn đường cong đến những item cắt xẻ, để lộ bra hoặc khoe khoảng da thịt đáng kể. Đáng chú ý, người đẹp còn từng thử sức với kiểu phối quần tụt, để lộ phần cạp nội y mang tinh thần phóng khoáng, nổi loạn.

Nếu người hâm mộ dành lời khen cho sự tự tin, cá tính thời trang cùng khả năng biến hóa hình ảnh của Ngu Thư Hân, một bộ phận netizen lại cho rằng những lựa chọn này đôi khi quá đà, thiếu tinh tế và dễ tạo cảm giác phản cảm. Sự đối lập trong phản ứng của công chúng cũng khiến phong cách đời thường của nữ diễn viên trở thành chủ đề gây tranh luận: người xem đây là cách thể hiện cá tính riêng, người lại cho rằng hình ảnh ấy chưa thực sự phù hợp với hình tượng diễn viên Hoa ngữ vốn quen thuộc trên màn ảnh.

Phong cách thời trang sexy, táo bạo của Ngu Thư Hân nhiều lần trở thành tâm điểm.

Ảnh: Weibo, Instagram.