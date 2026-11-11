Xuất hiện tại W GALA 2026 với hình tượng tiểu thư Thượng Hải thập niên cũ, Ngu Thư Hân mang đến một tạo hình được đầu tư khá nhiều chi tiết nhưng hiệu quả thực tế lại chưa thực sự thuyết phục. Từ váy lụa vàng ánh kim, áo yếm thêu họa tiết đến chiếc khăn choàng lông trắng, nữ diễn viên dường như muốn tái hiện trọn vẹn vẻ xa hoa, kiêu kỳ của những quý cô thời Dân quốc. Tuy nhiên, khi đặt dưới ống kính cam thường, tổng thể lại trở nên khá lòe loẹt, thiếu sự tinh tế và có phần sến sẩm.

Ngu Thư Hân mất điểm qua ống kính cam thường. (Nguồn: Weibo)

Theo những hình ảnh được chia sẻ, nữ diễn viên lựa chọn một chiếc sườn xám dài bằng lụa màu vàng ánh kim, phối cùng áo cổ yếm xanh đậm có họa tiết thêu nổi. Bên ngoài là khăn choàng lông trắng, tạo điểm nhấn tương phản với sắc xanh và vàng của trang phục. Công thức phối màu này vốn có tiềm năng tạo nên diện mạo sang trọng, gợi liên tưởng đến hình ảnh những tiểu thư giàu có trong các bộ phim lấy bối cảnh Thượng Hải xưa. Chiếc sườn xám với chất liệu bóng, đường nét ôm dáng cũng giúp tổng thể có được nét quyến rũ cổ điển, trong khi phần áo xanh mang đến một lớp màu sắc và họa tiết bổ sung.

Thế nhưng, vấn đề nằm ở chỗ có quá nhiều yếu tố cùng muốn trở thành tâm điểm. Sắc vàng ánh kim vốn đã bắt sáng mạnh, khi kết hợp với màu xanh đậm, họa tiết thêu cầu kỳ và khăn lông trắng lại càng khiến bộ trang phục trở nên nặng nề. Thay vì tạo cảm giác xa hoa có chủ đích, tổng thể dễ khiến người nhìn liên tưởng đến một màn hóa trang sân khấu hơn là một bộ cánh thời trang cao cấp. Những chi tiết riêng lẻ không hẳn thiếu đẹp mắt, nhưng khi đứng cạnh nhau lại chưa tạo được sự hài hòa cần thiết.

Tạo hình tiểu thư Thượng Hải của Ngu Thư Hân cầu kỳ từ phục trang đến phụ kiện, tóc tai.

Đặc biệt, chất liệu lụa của chiếc sườn xám cũng là một điểm trừ đáng tiếc. Vốn là loại vải có độ bóng và khả năng bắt sáng cao, lụa rất dễ phô bày những nếp gấp nếu không được xử lý, là phẳng kỹ lưỡng. Qua những hình ảnh chụp trực tiếp tại sự kiện, phần thân váy của Ngu Thư Hân xuất hiện tình trạng nhăn nhúm, khiến bề mặt trang phục thiếu đi độ mượt mà cần có. Với một thiết kế theo đuổi tinh thần quý tộc, sự chỉn chu trong chất liệu và phom dáng lại càng quan trọng. Chỉ một vài nếp nhăn cũng đủ khiến bộ đồ mất đi vẻ đắt giá, nhất là khi chất lụa bóng còn làm những khuyết điểm này trở nên dễ nhận thấy hơn dưới ánh đèn.

Ngôi sao sinh năm 1995 mất diểm với chiếc váy nhăn nhúm.

Đáng nói, những hình ảnh nhá hàng tạo hình trước đó của Ngu Thư Hân lại có phần dễ nhìn hơn so với diện mạo thực tế trên thảm đỏ. Trong ảnh được ê-kíp công bố, ánh sáng và cách xử lý khung hình giúp sắc vàng của trang phục trông dịu hơn, những chi tiết thêu và khăn choàng cũng có cảm giác hài hòa, tạo nên vẻ ngoài cổ điển khá bắt mắt. Nhưng khi chuyển sang ảnh cam thường, sự kết hợp giữa các mảng màu, chất liệu bóng và phụ kiện cầu kỳ lại bộc lộ rõ nhược điểm. Khoảng cách giữa ảnh đã qua lựa chọn và hình ảnh thực tế lần này tương đối lớn, khiến tạo hình của nữ diễn viên mất điểm đáng kể.

Hình PLV đăng tải bộ váy của Ngu Thư Hân có màu sắc dịu mắt hơn.

Không chỉ trang phục, kiểu tóc và cách trang điểm cũng chưa thực sự giúp Ngu Thư Hân ghi điểm. Nữ diễn viên lựa chọn kiểu tóc búi, tạo hình cầu kỳ theo tinh thần cổ điển, kết hợp cùng lớp makeup đậm với đôi mắt được nhấn sắc nét và màu son nổi bật. Xét riêng từng yếu tố, đây đều là những lựa chọn có thể phù hợp với concept tiểu thư Thượng Hải. Tuy nhiên, khi đặt cạnh bộ trang phục vốn đã nhiều màu sắc và chi tiết, chúng lại khiến diện mạo càng thêm nặng nề. Thay vì giữ được nét ngọt ngào, trẻ trung vốn là lợi thế của Ngu Thư Hân, layout lần này khiến cô trông già dặn hơn, thậm chí có phần đứng tuổi so với hình ảnh thường thấy.

Lớp makeup đậm của Ngu Thư Hân khiến tổng thể thêm phần lòe loẹt.

Cộng đồng mạng không "ngấm" nổi tạo hình của Ngu Thư Hân.

Thực tế, đây cũng không phải lần đầu phong cách thời trang của Ngu Thư Hân trở thành chủ đề gây tranh luận. Nữ diễn viên sinh năm 1995 vốn có khả năng biến hóa khá linh hoạt, từ hình tượng tiểu thư ngọt ngào, nữ tính đến những bản phối cá tính, gợi cảm và hiện đại. Trong thời trang đời thường, cô nhiều lần được khen nhờ những công thức phối đồ đơn giản nhưng có điểm nhấn, đặc biệt là các set đồ mang gam màu tối như đen, nâu, xám. Những thiết kế có phom dáng gọn gàng, đường cắt tinh tế thường giúp nữ diễn viên khoe được vóc dáng mảnh mai mà vẫn giữ vẻ sang trọng.

Ngu Thư Hân nổi tiến với phong cách thời trang đời thường, nhất là những bộ cánh tối giản.

Ngược lại, mỗi khi thử sức với những tạo hình quá nhiều tầng lớp, lồng lộn khi dự event, Ngu Thư Hân lại mất điểm vì... quá sến. Những chiếc váy màu mè, tham chi tiết khiến nàng "tiểu hoa" trông kém sang, không toát ra khí chất minh tinh. Lối makeup đậm, làm tóc cầu kỳ nhưng không phù hợp còn khiến nữ diễn viên nhiều lần bị chê lố lăng.

Khi dự sự kiện, nữ diễn viên nhiều lần bị chê lố và kém sang.

Ảnh: Weibo, Getty Images.