Ngôn ngữ tình yêu của Trấn Thành là kim cương, đem nhẫn hột to chiều chuộng không chỉ 1 người

Nổi tiếng là một trong những "tay chơi" hàng hiệu sành sỏi bậc nhất Vbiz, Trấn Thành không ít lần khiến công chúng phải choáng ngợp trước những bộ sưu tập trang sức đắt giá. Đặc biệt, nam MC còn sở hữu một thói quen vô cùng ngọt ngào: dùng những chiếc nhẫn kim cương "hột to" giá trị để gửi gắm tình cảm tới hai người phụ nữ quan trọng nhất đời mình.

Tuy nhiên, đằng sau bộ sưu tập trang sức xa xỉ ấy không phải là sự khoe khoang đơn thuần, mà là một tư duy thời trang linh hoạt, biến chuyển đầy tinh tế giữa đẳng cấp lộng lẫy và phong cách tối giản.

Vào năm 2020, Trấn Thành từng chia sẻ khoảnh khắc trao quà sinh nhật muộn cho mẹ trong video clip có tiêu đề "Mẹ Trấn Thành bật khóc nức nở khi nhận nhẫn kim cương từ con trai theo kiểu cầu hôn". Món quà được trân trọng đặt trong hộp sang trọng và trao theo phong cách "cầu hôn" theo cách nói của anh. Khi mở hộp và nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, mẹ nam MC đã không kiềm được sự xúc động mà bật khóc tại bàn ăn gia đình.

Quan sát cận cảnh khoảnh khắc Trấn Thành ân cần đeo nhẫn vào tay mẹ, có thể thấy chiếc nhẫn sở hữu thiết kế bản to vô cùng quyền lực. Vị trí trung tâm tỏa sáng với viên kim cương chủ kích thước nổi bật, được bao bọc khéo léo bởi dàn đá phụ xếp chùm tỉ mỉ, giúp tổng thể món trang sức bắt sáng rực rỡ và tôn lên nét sang trọng quý phái. Trước những giọt nước mắt của mẹ, Trấn Thành vội vàng an ủi và chia sẻ rằng món đồ xa xỉ này hoàn toàn nằm trong tầm tay của anh, chỉ mong ba mẹ luôn bình an, khỏe mạnh.

Đằng sau màn tạo bất ngờ đầy xúc động ấy chính là sự chu đáo của Hari Won. Được biết, vì bận lịch quay không thể tham dự đúng ngày sinh nhật mẹ chồng, nữ ca sĩ đã dùng tiền tiết kiệm mua tặng bà một đôi bông tai, sau đó chủ động gợi ý Trấn Thành mua thêm chiếc nhẫn kim cương để cả hai vợ chồng thay phiên nhau mang lại niềm vui trọn vẹn cho mẹ.

Không chỉ dùng nhẫn hột to để "cầu hôn" mẹ, Trấn Thành tất nhiên không quên chiều chuộng người bạn đời sát cánh bên mình. Cũng trong năm 2020, Hari Won từng khiến người chú ý khoe chiếc nhẫn kim cương cỡ lớn do ông xã trao tặng.

Nhìn vào bức ảnh cận cảnh được chính chủ chia sẻ, chiếc nhẫn đính hôn "bù" này sở hữu viên kim cương chủ dáng tròn với giác cắt hoàn hảo, nước đá trong vắt và độ nhô cao vượt trội trên đai nhẫn nạm kim cương tấm tỉ mỉ. Viên đá chủ này ước tính có kích thước từ 1.5 đến trên 2 carat, sở hữu giá trị lên tới hơn 1 tỷ đồng.

Thực tế, món quà xa xỉ này được trao nhân dịp kỷ niệm 2 năm ngày cưới của cặp đôi. Giọng ca Anh cứ đi đi từng vui vẻ tiết lộ câu chuyện đằng sau: thời điểm Trấn Thành ngỏ lời cầu hôn cô, cả hai đều khá ngô nghê không biết "luật ngầm" là phải dùng nhẫn kim cương. Để bù đắp cho sự thiếu sót đáng yêu ấy, nam MC đã quyết định chi tiền khủng để trao lại cho bà xã một chiếc nhẫn đính hôn đúng nghĩa.

Đáp lại tình yêu thương của chồng, Hari Won cũng tỏ ra vô cùng "chịu chơi" khi chi hầu bao đáp lễ bằng chiếc đồng hồ Hublot Big Bang Sang Bleu I Steel Pavé lấp lánh không kém. Cỗ máy thời gian này sở hữu tổng cộng 276 viên kim cương thiên nhiên, trong đó có 180 viên (khoảng 0.45 carat) nạm kín phần vỏ thép không gỉ và 96 viên (khoảng 1.0 carat) đính tỉ mỉ trên vành bezel hình lục giác đan xen đường nét hình học đặc trưng.

Đến đầu năm 2026, nhân cột mốc tròn 10 năm đồng hành bên nhau, Hari Won tiếp tục đốn tim fan khi đăng tải khoảnh khắc nắm tay Trấn Thành đầy ngọt ngào trong xe ô tô. Bức ảnh tưởng chừng giản dị nhưng lại "đậm mùi tiền" khi bắt trọn cặp nhẫn kim cương cỡ đại trên tay của cả hai vợ chồng.

Nhẫn của Hari Won sở hữu viên kim cương chủ kích thước "ngợp thở" được nâng cao đầy kiêu hãnh, ước tính có trọng lượng từ 3 đến 5 carat và tỏa sáng che gần hết một đốt ngón tay. Trong khi đó, Trấn Thành khẳng định sự đẳng cấp khi diện mẫu nhẫn nam bản to đính viên kim cương giác cắt chữ nhật.

Nhờ diện tích bề mặt lớn của dáng Emerald, viên kim cương "khủng" này (ước tính từ 5 đến trên 8 carat) tỏa ra thứ ánh sáng sắc lạnh, tinh tế và uy quyền. Bên cạnh đó, chiếc đồng hồ Franck Muller nạm kim cương trên cổ tay Hari Won cũng góp phần hoàn thiện khung hình kỷ niệm 10 năm vô cùng đẳng cấp.

Tuy có niềm đam mê mãnh liệt với những món trang sức statement lộng lẫy, nhưng không phải lúc nào gu thẩm mỹ của Trấn Thành cũng gắn với những chiếc nhân kim cương phô trương. Hồi đầu năm nay, nam đạo diễn từng "đánh úp" bà xã bằng một món quà tinh tế mang phong cách hoàn toàn đối lập. Đó là chiếc nhẫn Chopard My Happy Hearts, có giá 1.620 USD (hơn 42 triệu đồng), được chế tác từ vàng hồng 18K kết hợp mặt đá Mã não đỏ hình trái tim.

Thiết kế tối giản này bất ngờ vấp phải luồng ý kiến trái chiều từ một bộ phận khán giả. Không ít bình luận ví von chiếc nhẫn đắt đỏ như "cục kẹo me", "nhẫn đồ chơi cổng trường" hay "nhẫn Shopee 11K" chỉ vì trên đó không có viên kim cương nào.

Trước những lời chê nhắm vào món quà tâm huyết của mình, Trấn Thành đã lên tiếng một cách thẳng thắn và dí dỏm. Anh bày tỏ quan điểm cá nhân khi nhiều người vẫn giữ tư duy trang sức cứ phải nạm kim cương "ký ký" hay "một dề một bệt" mới được coi là sang trọng.

Theo quan điểm của nam MC, đẳng cấp thực sự nằm ở sự đơn giản, tinh tế và tính ứng dụng cao trong đời sống thường ngày. Phản ứng của Trấn Thành cho thấy một góc nhìn chín chắn về thời trang: Kim cương hột to là cách tôn vinh những cột mốc lớn, nhưng sự tinh tế và vừa vặn mới là chìa khóa định hình đẳng cấp thực sự.

Ảnh: FBNV, chụp màn hình