Nhiều phụ nữ chăm chỉ tập tạ, ăn uống điều độ nhưng phần bắp tay vẫn kém thon gọn, đặc biệt là vùng bắp tay sau khiến việc mặc áo sát nách hay váy hai dây trở nên thiếu tự tin. Tuy nhiên, theo một chuyên gia chỉnh hình vóc dáng và khuôn mặt tại Hàn Quốc, nguyên nhân không chỉ nằm ở mỡ thừa mà còn liên quan đến tình trạng căng cứng vùng vai gáy, tuần hoàn kém và hệ bạch huyết hoạt động chưa hiệu quả.

Vì thế, chỉ với vài phút massage ngay khi đang ngồi một chỗ, nhiều người đã cảm nhận bắp tay trông mềm mại và thanh thoát hơn đáng kể. Thậm chí, cô còn ví hiệu quả tức thì của phương pháp này "đã hơn cả việc nâng 50 lần tạ".

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng massage không có khả năng đốt mỡ hay thay thế các bài tập giảm mỡ. Tác dụng chính của phương pháp này là giúp thư giãn cơ, giải phóng mô mềm và cải thiện lưu thông tuần hoàn, từ đó giúp cánh tay trông gọn gàng hơn về mặt thị giác. Nếu muốn giảm mỡ bắp tay thực sự, bạn vẫn cần kết hợp với chế độ ăn hợp lý và tập luyện sức mạnh đều đặn.

Chuẩn bị dụng cụ trước khi bắt đầu

Để việc massage đạt hiệu quả tốt hơn, bạn có thể chuẩn bị một chiếc lược massage chuyên dụng. Nếu không có, gua sha, thanh massage hoặc bất kỳ dụng cụ massage cơ thể nào cũng có thể thay thế.

Đừng quên sử dụng thêm dầu massage, dầu thực vật hoặc kem dưỡng thể để giảm ma sát trên da. Theo chuyên gia, vì bài massage này tập trung nhiều vào việc hỗ trợ lưu thông bạch huyết nên nên ưu tiên những sản phẩm có thành phần dịu nhẹ, ít gây kích ứng để quá trình thực hiện diễn ra thoải mái hơn.

Bước 1: Thư giãn vùng xương quai xanh

Trước tiên, thoa đều dầu massage lên vùng cổ, vai, xương quai xanh, nách và toàn bộ cánh tay.

Bắt đầu với khu vực xương quai xanh. Đây là một trong những vùng quan trọng của hệ bạch huyết, vì vậy hãy dùng lược massage vuốt nhẹ dọc theo xương quai xanh theo cùng một hướng nhiều lần. Sau đó tiếp tục massage phần ngay bên dưới để giảm cảm giác căng cứng, giúp những bước tiếp theo diễn ra dễ dàng hơn.

Bước 2: Đừng bỏ qua vùng nách

Tiếp theo, giơ cao cánh tay và bắt đầu massage vùng nách.

Dùng lược massage nhẹ nhàng đẩy vào trong rồi vuốt ra ngoài theo chuyển động chậm và đều. Theo chuyên gia, đây là khu vực nhiều người thường bỏ quên nhưng lại rất dễ bị căng cứng nếu ngồi lâu, sai tư thế hoặc thường xuyên mỏi vai gáy. Khi vùng này được thả lỏng, tổng thể cánh tay cũng sẽ trông thanh thoát hơn.

Bước 3: Massage dọc theo cánh tay

Sau khi xử lý vùng vai và nách, tiếp tục massage toàn bộ cánh tay.

Di chuyển dụng cụ massage lần lượt từ phần trên xuống dưới, thực hiện ở mặt trước, mặt giữa rồi đến mặt sau của cánh tay. Hãy giữ lực vừa phải và thao tác ổn định. Nếu gặp vị trí cơ bị căng hoặc nổi cộm, có thể massage kỹ hơn vài lần để giúp cơ bắp được thư giãn.

Bước 4: Tập trung vào vùng bắp tay sau

Theo chuyên gia, đây là bước quan trọng nhất của cả bài massage.

Vùng bắp tay sau nơi thường được gọi là "cánh dơi" - rất dễ khiến cánh tay trông to hơn do cơ căng cứng, tích mỡ hoặc ảnh hưởng từ tư thế sinh hoạt. Hãy dùng lược massage vuốt từ phía trên xuống dưới bằng tốc độ chậm, đều và lặp lại nhiều lần. Động tác này giúp cơ phía sau cánh tay được thả lỏng, từ đó tạo cảm giác cánh tay dài và gọn hơn.

Bước 5: Kết thúc bằng vài động tác giãn cơ

Sau khi massage xong, hãy dành thêm vài phút để kéo giãn vùng vai, cổ và cánh tay.

Bạn chỉ cần thực hiện những động tác mở vai, mở ngực hoặc vươn tay đơn giản để cơ bắp được thư giãn hoàn toàn. Nếu duy trì đều đặn cùng với việc uống đủ nước, ăn uống cân bằng và tập luyện sức mạnh, phần bắp tay sẽ săn chắc hơn theo thời gian, đồng thời tư thế cơ thể cũng được cải thiện rõ rệt.

Dù không thể thay thế việc tập luyện, bài massage này vẫn là lựa chọn đáng thử cho dân văn phòng hoặc những người thường xuyên ngồi nhiều. Chỉ cần vài phút mỗi ngày ngay tại chỗ ngồi, bạn vừa giúp vai gáy bớt căng cứng, vừa khiến cánh tay trông mềm mại và gọn gàng hơn mà không cần cầm đến quả tạ.

Theo TVBS