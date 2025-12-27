Ngọc Trinh thua Tiểu Vy lẫn chính mình 10 năm trước

Trend trạm tỷ thời gian gần đây vẫn chưa có dấu hiệu hết hot, kéo theo hàng loạt mỹ nhân Vbiz nhập cuộc, vô tình tạo nên những màn so sánh nhan sắc đầy sôi động. Mới đây, Ngọc Trinh cũng đăng tải video hưởng ứng trào lưu này, nhanh chóng thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, trái với danh xưng “trạm tỷ đời đầu” của Việt Nam, màn bắt trend của người đẹp lại nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Không ít cư dân mạng cho rằng "nữ hoàng nội y" chưa đủ tạo cảm giác wow như kỳ vọng, thậm chí còn lép vế khi bị đặt lên bàn cân với Tiểu Vy. So với hình ảnh chính mình cách đây độ chục năm trước, Ngọc Trinh hiện tại cũng chưa sánh ngang được từ thần thái đến phong cách.

Màn bắt trend trạm tỷ của Ngọc Trinh hút gần 3,5 triệu lượt xem. (Nguồn: ngoctrinh89)

Ngọc Trinh đu trend trạm tỷ bằng style hoàn toàn khác với hình ảnh quyến rũ, nữ tính thường thấy. Người đẹp chọn set đồ street style năng động với áo 2 dây ôm sát in họa tiết, phối cùng quần jeans denim ống rộng lửng, tạo cảm giác phóng khoáng và bụi bặm. Mỹ nhân sinh năm 1989 lựa chọn các phụ kiện như boots cổ cao đế chunky, kết hợp mũ lưỡi trai và kính râm để hoàn thiện set đồ. Tuy nhiên, dù thành công trong việc "hack tuổi" nhưng outfit này lại làm Ngọc Trinh mất đi vẻ sang chảnh cần có. Đặc biệt là khi nhiều mỹ nhân Vbiz đều lựa chọn những bộ cánh tối giản để tôn lên khí chất cũng như ra được cái vibe đời thường bị chụp lén của "trạm tỷ". Bù lại, visual của Ngọc Trinh vẫn ghi điểm nhờ làn da trắng mịn màng, vóc dáng gợi cảm, thon gọn.

Ngọc Trinh phiên bản trạm tỷ 2025 lựa chọn style "hack tuổi" khác hẳn quá khứ. (Nguồn: ngoctrinh89)

So với những hình ảnh trong quá khứ, màn bắt trend của "trạm tỷ đời đầu" bị giảm sút phong độ, không ra được vibe sang chảnh và cuốn hút bằng. (Nguồn: FBNV)

Nhiều ý kiến cho rằng Ngọc Trinh vẫn chưa đủ đỉnh để vượt qua Tiểu Vy. Bên cạnh đó, cũng có netizen nhận xét phiên bản "trạm tỷ" 2025 của cô chưa bằng 10 năm trước.

Tiểu Vy vẫn được nhiều người đồng tình là mỹ nhân đu trend "trạm tỷ" đỉnh nhất. Chỉ cần diện trang phục casual cũng đủ khoe trọn thần thái cùng body chuẩn từng centimet. (Nguồn: FBNV)



