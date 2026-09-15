Ninh Dương Lan Ngọc (SN 1990) là một trong những “ngọc nữ” nổi bật của màn ảnh Việt, nhiều năm qua vẫn giữ vững sức hút với nhan sắc trẻ trung cùng thần thái ngày càng cuốn hút. Không chỉ ghi điểm trên màn ảnh, cô còn sở hữu gu thời trang cực kỳ đáng nể, lúc nữ tính, điệu đà, khi lại trẻ trung, phóng khoáng và sành điệu. Dù theo đuổi phong cách nào, Lan Ngọc vẫn biết cách lựa chọn trang phục để tôn sắc vóc, tạo nên những màn lên đồ đẹp miễn chê, khiến chị em nhìn là muốn học theo ngay.

Ngắm loạt style của Lan Ngọc, chị em không chỉ mãn nhãn với những màn lên đồ trendy, sành điệu mà còn có thể bỏ túi thêm nhiều công thức phối đồ hay ho, dễ áp dụng để nâng tầm phong cách mỗi ngày.

Trong bộ ảnh vi vu nghỉ dưỡng mới đăng tải, Lan Ngọc gợi ý cho chị em một set đồ vừa nữ tính vừa thời thượng với áo dáng yếm phối cùng chân váy ngắn. Phần áo ôm vừa vặn giúp tôn đường nét cơ thể, kết hợp cùng chân váy xòe nhẹ tạo tổng thể cân đối, duyên dáng mà vẫn thoải mái. Đây là công thức lên đồ đơn giản nhưng cực kỳ tôn dáng, chị em có thể lưu ngay để diện trong những chuyến du lịch sắp tới.

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Quá khó để tin Lan Ngọc U40 khi cô vẫn sở hữu style trẻ trung, sành điệu, thêm vào đó nhan sắc và vóc dáng đều thuộc hàng cực phẩm. Trong một outfit xuống phố, Lan Ngọc tiếp tục ghi điểm với set đồ đồng bộ gồm áo dài tay trễ vai mix cùng chân váy ngắn. Họa tiết kẻ caro kết hợp thiết kế cạp trễ và phần vai buông hờ giúp tổng thể thêm phóng khoáng, thời thượng, đồng thời khéo khoe bờ vai thanh mảnh và vòng eo thon gọn. Đặc biệt, nữ diễn viên còn tạo điểm nhấn bằng một chiếc thắt lưng bản to, hoàn thiện vẻ ngoài đậm chất Y2K đầy cá tính.

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Tủ váy vóc của Lan Ngọc hứa hẹn sẽ là nguồn cảm hứng mặc đẹp cho những nàng yêu thích phong cách nữ tính, điệu đà nhưng vẫn năng động, trẻ trung. Người đẹp ưu ái thiết kế đầm ngắn, dáng yếm, ghi điểm với tông xanh trầm cùng những họa tiết nơ nhỏ xinh. Cách lựa chọn này vừa mang đến vẻ ngoài mềm mại, ngọt ngào, vừa giữ được nét hiện đại yêu kiều, rất phù hợp cho những buổi dạo phố hay những chuyến vi vu nghỉ dưỡng.

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Lan Ngọc diện đẹp một set đồ đơn giản mà sang với áo hai dây mix cùng quần jeans lửng. Công thức phối đồ này ghi điểm nhờ hiệu ứng trên ôm - dưới rộng, vừa tôn dáng vừa tạo cảm giác trẻ trung, phóng khoáng. Kiểu dáng áo cơ bản không kén người mặc, trong khi quần jeans lửng dáng rộng đang là item được yêu thích nhờ vẻ cá tính và khả năng tạo hiệu ứng chân dài hơn. Chị em có thể cân nhắc bổ sung những item tương tự vào tủ đồ để tha hồ biến hóa phong cách.

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Trong chuyến vi vu nghỉ dưỡng, Lan Ngọc khoe trọn sắc vóc nuột nà trong thiết kế đồ bơi liền thân vừa tinh tế vừa gợi cảm. Cô lựa chọn kiểu dáng hai dây liền thân, nổi bật với họa tiết chấm bi cùng đường viền bèo duyên dáng, tạo điểm nhấn nữ tính, yêu kiều. Thiết kế vừa khéo tôn đường cong cơ thể mà không tạo cảm giác phô phang, mang đến vẻ ngoài quyến rũ nhưng vẫn thanh lịch, tinh tế.

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