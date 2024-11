Aoi Yu (sinh năm 1985) được mệnh danh là nàng thơ, ngọc nữ của điện ảnh Nhật Bản. Ngay từ khi bén duyên với làng giải trí với vai trò người mẫu, cô đã gây ấn tượng với vẻ đẹp thanh thuần, trong veo cùng làn da trắng sáng như tuyết. Tên tuổi mỹ nhân sinh năm 1985 ngày càng vụt sáng thông qua những bộ phim như "All About Lily Chou-Chou" (2001) "Hana and Alice" (2004), "Honey and Clover" (2006), "Osen" (2008), "Vampire" (2011) và "Tokyo Ghoul" (2017).

Vẻ đẹp mong manh, ngây thơ hút hồn của ngọc nữ xứ Phù Tang. (Nguồn: TikTok tudinh_huong)

Aoi Yu ghi điểm với đường nét thanh tú, hài hòa, từ khuôn mặt trái xoan, sống mũi cao đến đôi mắt to tròn long lanh. Ở cô vừa toát lên vẻ đẹp thuần khiết, nhẹ nhàng nhưng vẫn có nét quyến rũ, yêu kiều khiến ai nấy nhìn vào một lần là nhớ mãi. Dù thời đó, các công nghệ trang điểm, làm tóc chưa được đa dạng như bây giờ nhưng vẫn không thể làm vơi bớt vẻ đẹp ấn tượng của ngọc nữ xứ Nhật.

Nhan sắc khiến biết bao người xao xuyến một thời của Aoi Yu. Cô cũng thường trung thành với kiểu tóc đen đơn giản, có đôi khi chỉ cần uốn xoăn nhẹ nhàng cũng đủ gây thương nhớ.

Hội tụ từ nhan sắc đến khả năng diễn xuất, Aoi Yu dễ dàng trở thành nữ thần trong mộng của biết bao người ở thời kì đỉnh cao sự nghiệp. Năm 2019, cô khiến cả châu Á bất ngờ khi thông báo kết hôn với nam danh hài Yamasato Ryota chỉ sau hơn 2 tháng quen biết. Thậm chí, các topic liên quan tới chuyện Aoi Yu kết hôn từng chễm chệ trên các vị trí top đầu trên Weibo, hút tới 600 triệu lượt view, cho thấy sức ảnh hưởng không nhỏ của nàng thơ Nhật Bản với xứ tỷ dân.

Bỏ qua những lời đàm tiếu về nhan sắc của chồng, Aoi Yu vẫn có 1 cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Sau khi sinh con đầu lòng vào năm 2022, cô cũng giảm bớt các hoạt động giải trí để tập trung vun vén cho gia đình nhỏ.

Bên cạnh vẻ đẹp khiến ai cũng phải say đắm, biểu tượng nhan sắc xứ hoa anh đào còn nổi tiếng với phong cách Mori Girl - thuật ngữ chỉ style mộc mạc, bình dị với cách phối đồ lấy cảm hứng từ rừng xanh và gần gũi với thiên nhiên. Không những trở thành "sách mẫu" của style Mori Girl, Aoi Yu còn khiến phong cách này trở thành xu hướng ăn mặc tại Nhật vào năm 2007.

Mori Girl sẽ bao gồm những trang phục có phom dáng rộng rãi, chất liệu mềm mại, được pha trộn giữa đồ vintage với đồ handmade và mang tông màu trung tính, nhẹ nhàng. Những item để trở thành 1 Mori Girl có thể kể đến như váy dài, áo len dáng suông, quần áo có hoạ tiết hoa cỏ, phụ kiện như khăn quàng, mũ len, và túi xách làm từ vải thô hoặc da...

Aoi Yu là một trong những biểu tượng của phong cách Mori Girl. Kiểu tóc xoăn rối tự nhiên cùng gương mặt ít makeup càng giúp nữ diễn viên trở nên nổi bật với phong cách này.