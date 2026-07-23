Lê Hạ Anh - "ngọc nữ mới" của màn ảnh Việt không chỉ ghi dấu ấn với nhan sắc ngọt ngào và lối diễn xuất giàu cảm xúc, mà còn chinh phục người hâm mộ bằng gu thời trang cuốn hút. Sở hữu vóc dáng mảnh mai, mỹ nhân sinh năm 1995 luôn biết cách biến hóa linh hoạt với nhiều phong cách khác nhau, từ những bộ cánh lộng lẫy trên thảm đỏ đến outfit đời thường đều ghi điểm bởi sự trẻ trung, tinh tế và dễ ứng dụng. Không chạy theo những xu hướng quá cầu kỳ, Hạ Anh ưu tiên các món đồ cơ bản nhưng khéo léo mix match để tạo nên tổng thể thanh lịch, tôn dáng và đầy sức hút. Cùng ngắm loạt outfit đẹp mê mẩn của Hạ Anh, chị em chắc chắn sẽ bỏ túi thêm nhiều công thức nịnh mắt, giúp phong cách mỗi ngày thêm đa dạng và cuốn hút.

Mới đây, Hạ Anh khoe style đi biển vừa gợi cảm vừa tinh tế khi diện bộ bikini trắng tối giản, kết hợp cùng chiếc khăn hồng buộc hờ ở hông, tạo điểm nhấn nữ tính và bay bổng. Cách phối đồ khéo léo không chỉ tôn lên vóc dáng mảnh mai mà còn làm nổi bật visual ngọt ngào của nữ diễn viên. Nếu đang tìm kiếm một công thức mặc đẹp cho những chuyến du lịch biển, chị em có thể tham khảo ngay cách mix match đơn giản nhưng vẫn nổi bật của Hạ Anh.

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Hạ Anh tiếp tục gợi ý cho chị em một set đồ đi biển vừa xinh vừa thời thượng. Nữ diễn viên diện bikini liền thân hai dây, khéo léo phối cùng mũ lưỡi trai, kính râm và áo buộc hờ ở hông, tạo nên tổng thể năng động, gợi cảm nhưng vẫn đầy tinh tế. Đây là công thức mặc đẹp đơn giản, dễ áp dụng cho những chuyến du lịch biển mùa hè.

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Phong cách đời thường của Hạ Anh ghi điểm với những công thức phối đồ đơn giản mà nịnh mắt. Nữ diễn viên chọn diện áo hai dây, layer cùng áo thun dài tay dáng ôm và kết hợp với quần jeans, tạo nên tổng thể trẻ trung, năng động nhưng đủ để tôn lên vóc dáng thanh mảnh. Set đồ này là gợi ý mặc đẹp lý tưởng cho những ngày dạo phố hay hẹn hò cuối tuần.

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Vi vu Hội An, Hạ Anh mặc đơn giản mà xinh mê tơi. Nữ diễn viên chọn áo kiểu nhún bèo điệu đà, phối cùng quần jeans cơ bản, tạo nên tổng thể trẻ trung, nữ tính nhưng không kém phần năng động. Sự kết hợp giữa chiếc áo mang nét bánh bèo và quần jeans khỏe khoắn chính là "cặp bài trùng" giúp chị em dễ dàng có được outfit xinh xắn để dạo phố hay du lịch.

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Có thể thấy quần jeans là món đồ "ruột" trong tủ đồ của Hạ Anh khi cô thường xuyên biến tấu với nhiều kiểu áo khác nhau. Trong một outfit, nữ diễn viên chọn áo kẻ dáng yếm phối cùng quần jeans, tạo nên vẻ ngoài trẻ trung, yêu kiều. Công thức đơn giản này không chỉ dễ mặc mà còn nịnh dáng, hợp diện dạo phố và đi biển.

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