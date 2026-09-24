Trải qua nhiều mùa giải đồng hành cùng The Fact Music Awards (TMA), Seohyun (SNSD) không chỉ khẳng định vị thế "chủ nhân" của vị trí MC quen thuộc mà còn được truyền thông Hàn Quốc ưu ái gọi là nữ thần thảm đỏ của sự kiện. Tại đêm trao giải TMA 2026 diễn ra hôm 19/9 vừa qua, ngôi sao sinh năm 1991 tiếp tục trở thành tâm điểm truyền thông nhờ diện mạo lộng lẫy.

Seohyun hóa thân thành "nàng công chúa" tại thảm đỏ TMA 2026.

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ sinh năm 1991 gây chú ý khi tung ra loạt ảnh hậu trường kèm dòng nhắn gửi ngọt ngào tới người hâm mộ: "Mọi người hãy chọn giúp em chiếc váy ưng ý nhất tại TMA 2026 vừa qua nhé?".

Trên thảm đỏ và sân khấu chính thức của TMA 2026, em út nhóm SNSD mang đến hai sắc thái thời trang được tính toán kỹ lưỡng. Thiết kế đầu tiên là mẫu đầm cúp ngực phom xòe lấp lánh ánh bạc, phủ kín chi tiết đính kết đá pha lê tinh xảo, giúp cô hóa thân thành một nàng công chúa kiêu sa mở màn thảm đỏ.

Bờ vai móc áo góc 90 độ là điểm cộng giúp Seohyun cân đẹp phom váy strapless mà thậm chí không cần đến phụ kiện trang sức.

Trái ngược với vẻ mong manh đó, khi bước lên sân khấu dẫn chương trình, nữ ca sĩ chuyển sang hình ảnh trưởng thành và quyền lực hơn trong thiết kế đầm lụa đỏ mận với phần thân váy được dựng phom, xếp lớp tỉ mỉ. Sắc đỏ trầm không chỉ tạo hiệu ứng thị giác sang trọng mà còn tôn lên làn da trắng cùng bờ vai mảnh mai của người đẹp.

Sắc đỏ mận sang trọng tôn trọn vóc dáng thanh thoát cùng làn da trắng mịn của nữ ca sĩ trong vai trò MC.

Điểm khiến người hâm mộ thích thú bàn luận chính là việc được chiêm ngưỡng tận 6 phương án từng được Seohyun cân nhắc trong buổi thử đồ trước đó. Tất cả các sáng tạo này đều đến từ Elisabeth Lux - thương hiệu váy cưới cao cấp có trụ sở tại thủ phủ thời trang Gangnam, Seoul - đang được ưu ái lựa chọn bởi nhiều sao nữ xứ Hàn đặc biệt trong các lễ trao giải trang trọng.

Bộ sưu tập các lựa chọn của Seohyun cho thấy sự biến hóa khá rõ rệt về kiểu dáng và chất liệu. Có mẫu đầm cúp ngực được đính hạt thủ công, kết hợp phần tà voan rủ mềm qua vai; có thiết kế tulle xếp tầng với sắc tím pastel nhẹ nhàng, nữ tính; cũng có phom đuôi cá sử dụng họa tiết gấm tương phản đen - trắng, nhấn bằng chi tiết nơ nhung ở eo, tạo cảm giác thời thượng và sắc sảo hơn. Khép lại danh sách là những mẫu đầm xòe phủ pha lê mang hơi hướng cổ điển cùng thiết kế váy xếp lớp sắc hồng thạch anh, tiếp tục khai thác triệt để hình ảnh nữ tính và ngọt ngào vốn đã trở thành dấu ấn của Seohyun.

Loạt thiết kế dạ hội xa xỉ từ thương hiệu Elisabeth Lux được Seohyun cân nhắc.

Loạt khoảnh khắc thử đồ của em út SNSD nhanh chóng tạo nên làn sóng quan tâm, thảo luận trên các diễn đàn mạng xã hội châu Á. Đông đảo netizen Hàn Quốc lẫn Việt Nam cho rằng việc chọn ra một thiết kế xuất sắc nhất gần như là "nhiệm vụ bất khả thi", bởi mỗi phom dáng lại mang đến cho Seohyun một diện mạo khác biệt nhưng vẫn giữ được sự hài hòa về tổng thể. Từ vẻ đẹp công chúa, thanh lịch cho đến hình ảnh trưởng thành, quyền lực, nữ ca sĩ dường như đều có thể làm chủ một cách tự nhiên.

Tỷ lệ cơ thể chuẩn mực giúp em út SNSD chinh phục hoàn hảo nhiều phom dáng.

Với chiều cao chuẩn 1m70, bờ vai mặc áo đắt giá cùng vóc dáng thanh thoát, Seohyun một lần nữa chứng minh lý do vì sao đàn chị Tiffany từng dành tặng cô biệt danh "Barbie girl". Khả năng làm chủ những trang phục đính kết cầu kỳ mà không bị "lấn lướt" đã khẳng định gu thẩm mỹ tinh tế cùng thần thái ngọc nữ bền bỉ của người đẹp qua gần hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật.

Ảnh: IGNV