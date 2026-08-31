Ngoại lệ duy nhất của Chanel: Cô bé 20 tháng tuổi khiến cả sàn diễn phải dừng lại ngắm nhìn

Làng mốt luôn gắn liền với những siêu mẫu sở hữu thần thái sắc lạnh, những bộ trang phục couture cầu kỳ và các màn trình diễn được dàn dựng công phu. Thế nhưng, trong lịch sử hơn một thế kỷ của Chanel, có một khoảnh khắc đặc biệt mà ngay cả những thiết kế xa xỉ cũng phải nhường lại ánh hào quang cho một nhân vật "bé xíu". Đó là màn xuất hiện của Amber Le Bon tại show Thu/Đông 1991, khi cô bé mới chỉ 20 tháng tuổi.

Cho đến nay, Amber vẫn được xem là một trong những người mẫu nhỏ tuổi nhất từng sải bước trên sàn diễn của Chanel. Đây cũng là ngoại lệ hiếm hoi mà Karl Lagerfeld dành cho một em bé, biến khoảnh khắc tưởng chừng rất đời thường trở thành một trong những dấu ấn đáng nhớ của lịch sử nhà mốt nước Pháp. Thời điểm đó, mẹ của Amber là Yasmin Le Bon - một trong những siêu mẫu đình đám nhất thế giới cuối thập niên 1980 và đầu những năm 1990. Lịch làm việc dày đặc khiến Yasmin thường xuyên phải di chuyển giữa các kinh đô thời trang. Trong chuyến công tác tại Paris để tham gia show Chanel, cô quyết định đưa con gái đi cùng thay vì để hai mẹ con xa nhau quá lâu. Chính quyết định ấy đã vô tình tạo nên một câu chuyện thú vị.

Trong lúc Amber theo mẹ đến hậu trường buổi diễn, Karl Lagerfeld bắt gặp cô bé. Nhà thiết kế huyền thoại ngay lập tức bị thu hút bởi vẻ đáng yêu, hồn nhiên của cô nhóc tóc vàng. Thay vì chỉ mỉm cười chào hỏi, ông bất ngờ đưa ra một đề nghị khiến cả ê-kíp sửng sốt: Amber phải xuất hiện trong buổi trình diễn của Chanel. Đó không phải là ý tưởng bộc phát rồi nhanh chóng bị lãng quên. Lagerfeld còn đặc biệt chỉ đạo chuẩn bị riêng cho cô bé một bộ jumpsuit màu hồng, được thiết kế phù hợp với vóc dáng nhỏ xíu của Amber nhưng vẫn hài hòa với tinh thần của bộ sưu tập. Đến khi show diễn chính thức bắt đầu, giữa những người mẫu chuyên nghiệp với bước catwalk lạnh lùng và chuẩn xác, Amber xuất hiện theo cách hoàn toàn khác.

Không có những sải bước mạnh mẽ hay thần thái sắc sảo, cô bé chỉ đơn giản được mẹ Yasmin Le Bon cùng một người mẫu khác nắm tay, chậm rãi bước trên sàn diễn như đang dạo chơi. Thi thoảng Amber còn nhìn ngó xung quanh với ánh mắt tò mò đúng tuổi, tạo nên bầu không khí vừa dễ thương vừa tự nhiên. Chính sự ngây thơ ấy lại khiến khán giả không thể rời mắt. Trong vài phút ngắn ngủi, mọi sự chú ý dường như không còn tập trung hoàn toàn vào những bộ trang phục couture cầu kỳ, mà đổ dồn về cô bé mới chập chững biết đi. Tiếng cười, những ánh mắt thích thú và hàng loạt ống kính máy ảnh liên tục hướng theo Amber, biến cô trở thành "ngôi sao bất đắc dĩ" của cả buổi diễn.

Đầu những năm 1990, việc trẻ nhỏ xuất hiện trên sàn runway gần như không phổ biến. Các show diễn cao cấp thường hướng đến sự sang trọng, quyền lực và tính nghệ thuật, vì vậy người mẫu chủ yếu là những gương mặt trưởng thành với kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp. Việc để một em bé chưa đầy hai tuổi bước lên sàn catwalk có thể xem là điều chưa từng có tiền lệ. Thế nhưng Karl Lagerfeld vốn nổi tiếng là nhà thiết kế không ngại phá vỡ quy tắc. Ông hiểu rằng thời trang không chỉ nằm ở quần áo, mà còn ở cảm xúc mà buổi trình diễn mang lại.

Sự xuất hiện của Amber khiến không khí vốn có phần nghiêm nghị của sàn runway trở nên gần gũi và giàu tính nhân văn hơn. Hình ảnh một người mẹ vừa làm việc vừa đồng hành cùng con gái cũng truyền tải thông điệp về gia đình, tình mẫu tử và sự cân bằng giữa sự nghiệp với cuộc sống cá nhân - điều hiếm khi được nhắc đến trong thế giới thời trang thời điểm ấy. Đồng thời, đây cũng được xem là một cách Karl Lagerfeld âm thầm hỗ trợ Yasmin Le Bon. Thay vì để việc đưa con theo ảnh hưởng đến công việc của siêu mẫu, ông biến chính cô bé thành một phần của show diễn, giúp người mẹ có thể yên tâm hoàn thành vai trò người mẫu mà vẫn luôn có con bên cạnh.

Ở khía cạnh truyền thông, nước đi này cũng mang lại hiệu quả vượt mong đợi. au show diễn, hình ảnh Amber Le Bon nhanh chóng xuất hiện trên nhiều tờ báo và tạp chí thời trang. Công chúng không chỉ nhắc đến bộ sưu tập mới của Chanel mà còn bàn tán về cô bé đáng yêu được Karl Lagerfeld ưu ái. Đó là minh chứng cho khả năng tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ của vị giám đốc sáng tạo huyền thoại - người luôn biết cách khiến mỗi show diễn trở thành một câu chuyện chứ không đơn thuần là màn giới thiệu quần áo.

Hơn ba thập kỷ đã trôi qua, Amber Le Bon giờ đây đã trở thành người mẫu và người dẫn chương trình, tiếp nối truyền thống nghệ thuật của gia đình. Tuy nhiên, mỗi khi nhắc đến cô, giới mộ điệu vẫn nhớ nhất khoảnh khắc năm 1991 - khi một cô bé mới 20 tháng tuổi, còn đi chưa thật vững, lại có thể khiến những bộ váy áo lộng lẫy của Chanel tạm thời lùi về phía sau để nhường chỗ cho sự hồn nhiên và đáng yêu. Đó không chỉ là một ngoại lệ trong lịch sử Chanel, mà còn là minh chứng rằng đôi khi, sức hút lớn nhất trên sàn diễn lại đến từ những điều tự nhiên và chân thật nhất.