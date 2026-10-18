Giữa một rừng mỹ nhân Cbiz sở hữu gương mặt V-line sắc sảo, Trương Tịnh Nghi lại là một ngoại lệ cực kỳ đáng yêu. Không cần cằm nhọn hay đường nét quá góc cạnh, nữ diễn viên sinh năm 1999 vẫn khiến dân tình mê mẩn với gương mặt tròn đầy, đôi mắt long lanh cùng vẻ đẹp trong veo tựa ánh trăng sáng. Chẳng phải ngẫu nhiên mà cô được ưu ái gọi là "tình đầu màn ảnh" của Cbiz. Bước sang tuổi 27, nhan sắc Trương Tịnh Nghi ngày càng lên hương, vừa giữ được nét ngọt ngào, thanh thuần vừa có thêm chút trưởng thành, quyến rũ. Đặc biệt, gương mặt bầu bĩnh đi cùng khung xương cân đối, tỷ lệ vóc dáng hài hòa giúp cô cân đẹp đủ kiểu tạo hình, từ nữ sinh trong trẻo đến quý cô sang chảnh.

Khuôn mặt tròn đầy, thanh thoát như trăng sáng của Trương Tịnh Nghi. Nguồn: TikTok.

Mà không chỉ visual ghi điểm đâu nhé, gu thời trang của Trương Tịnh Nghi cũng xứng đáng được hội chị em lưu vào mục tham khảo ngay và luôn. Cùng nghía qua loạt outfit của mỹ nhân này, biết đâu chị em lại tìm được vài ý tưởng hay ho để F5 tủ đồ!

Ai mê phong cách nữ sinh trẻ trung chắc chắn sẽ phải lòng outfit này của Trương Tịnh Nghi. Nữ diễn viên diện chiếc sơ mi xanh dương kẻ sọc trắng, nổi bật với phần cổ áo trắng nhỏ xinh, kết hợp cùng chân váy denim xanh đậm dáng ngắn. Chiếc váy có hàng cúc phía trước tạo điểm nhấn nhẹ nhàng, vừa giúp tổng thể bớt đơn điệu vừa khoe khéo đôi chân thon dài. Đáng yêu nhất là cách cô hoàn thiện set đồ bằng đôi sneaker trắng cực kỳ đơn giản, vibe thanh xuân vườn trường đúng chuẩn, nhìn thôi đã thấy trẻ ra vài tuổi! Công thức này cũng rất dễ để chị em học theo, nhất là những ngày muốn mặc đồ năng động mà vẫn xinh xắn. Sơ mi kẻ sọc vốn đã có sẵn nét chỉn chu, trong khi chân váy denim và sneaker lại giúp tổng thể thêm phần tươi tắn, thoải mái.

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Trương Tịnh Nghi là một cô gái trẻ thích những bộ đồ thoải mái, gần gũi. Trong một chuyến du lịch, nữ diễn viên chọn váy trắng dáng dài điểm chi tiết thêu nhẹ nhàng, khoác ngoài áo denim xanh nhạt rồi hoàn thiện bằng mũ cói, tất trắng và giày Mary Jane. Đáng nói, hầu hết đều là những item quen thuộc, chị em hoàn toàn có thể tìm thấy phiên bản tương tự ngay trong tủ đồ của mình. Cách phối cũng không hề cầu kỳ nhưng lại cho hiệu quả khá xinh. Chiếc áo denim khỏe khoắn giúp váy trắng bớt điệu đà, trong khi mũ cói và giày Mary Jane giữ lại nét nữ tính, trẻ trung cho tổng thể. Chị em chuẩn bị đi chơi hay du lịch mà thích phong cách nàng thơ nhưng không muốn trông quá "bánh bèo" có thể tham khảo ngay công thức này.

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Nhiều chị em thường ngại mặc màu đỏ vì sợ kén da, khó phối hoặc trông quá nổi. Trương Tịnh Nghi lại mách một công thức khá dễ áp dụng: chọn cardigan đỏ làm điểm nhấn, phối cùng chân váy midi màu nâu để cân bằng tổng thể. Cô còn khéo léo chọn giày Mary Jane đồng điệu với áo, thêm túi hồng nude để diện mạo mềm mại hơn. Chị em muốn thử màu đỏ mà không sợ "chói" có thể học ngay cách phối này.

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Trong một lần dạo phố, nữ diễn viên chọn áo trắng tay dài kết hợp cùng chân váy lửng có họa tiết thêu và phần gấu viền ren. Thay vì cài kín cúc áo, cô để phần cổ sơ mi mở nhẹ, tạo cảm giác thoải mái và tự nhiên. Chiếc vòng cổ xanh ngọc trở thành điểm nhấn thú vị giữa tổng thể trắng tinh khôi. Kính râm đen, túi đeo vai cùng đôi giày búp bê trắng lại khiến diện mạo có thêm chút chất Pháp, vừa lãng mạn vừa phóng khoáng. Sự khác biệt giữa chất liệu áo và chân váy thêu ren giúp outfit có chiều sâu hơn, còn phụ kiện lại thêm chút cá tính rất vừa vặn. Nàng nào mê phong cách nữ tính, nhẹ nhàng nhưng không muốn trông quá an toàn thì rất nên lưu lại ý tưởng này.

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Trương Tịnh Nghi cũng không đóng khung mình trong một hình ảnh nhất định. Sau những set váy áo dịu dàng, nữ diễn viên chuyển hẳn sang phong cách cá tính với cả cây denim xanh đậm. Cô phối áo denim sát nách cùng quần ống rộng đồng màu, để lộ một chút áo đỏ bên trong làm điểm nhấn. Chiếc thắt lưng đen khóa kim loại còn giúp nhấn vòng eo, nhờ đó set denim rộng rãi vẫn tôn dáng và không tạo cảm giác nặng nề.

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