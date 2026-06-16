Ở tuổi 42, Lee Da Hee vẫn khiến công chúng phải trầm trồ bởi nhan sắc dường như “miễn nhiễm” với dấu hiệu thời gian. Không chỉ sở hữu gương mặt thanh tú, đường nét sắc sảo cùng thần thái sang trọng đặc trưng, "nữ hoàng dao kéo" xứ Hàn còn duy trì vóc dáng đáng ngưỡng mộ với tỷ lệ cơ thể thon gọn, săn chắc. Mới đây, khi xuất hiện tại sự kiện của thương hiệu đồng hồ cao cấp TAG Heuer, Lee Da Hee tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý với diện mạo trẻ trung, quyến rũ. Trong bộ trang phục gợi cảm, mỹ nhân sinh năm 1985 khiến cộng đồng mạng không thể rời mắt với đẳng cấp nhan sắc bền vững theo thời gian.

Sắc vóc tuổi 42 của minh tinh xứ Hàn. (Nguồn: Instagram)

Lee Da Hee khiến công chúng phải xuýt xoa trước sắc vóc nổi bật ở tuổi 42. Nữ diễn viên lựa chọn thiết kế đầm bodycon tông bạc ánh kim với chất liệu đính kết lấp lánh, ôm sát đường cong cơ thể, giúp tôn lên vóc dáng thon gọn cùng tỷ lệ hình thể đáng ngưỡng mộ. Phần cổ yếm thanh lịch kết hợp với kiểu dáng tối giản càng làm nổi bật bờ vai thanh mảnh, cánh tay nuột nà và khí chất sang trọng của mỹ nhân xứ Hàn. Thiết kế cut-out khoe trọn tấm lưng nuột nà, quyến rũ.

Body "đồng hồ cát" của Lee Da Hee được tôn lên trọn vẹn với mẫu váy cổ yếm ôm sát.

Vóc dáng mảnh mai, làn da trắng mịn của nữ diễn viên qua ống kính truyền thông. (Ảnh: Instagram)

Minh tinh sinh năm 1985 hoàn thiện diện mạo bằng mái tóc đen ép thẳng tự nhiên, lối trang điểm nhẹ nhàng, trong veo. Nữ diễn viên ghi điểm trong mọi ống kính nhờ làn da căng bóng cùng đường nét gương mặt sắc sảo. Vẻ đẹp lạnh lùng, thanh thoát cùng vóc dáng mảnh mai nhưng săn chắc giúp cô dễ dàng chinh phục mọi góc máy, chứng minh sức hút bền bỉ của một mỹ nhân "không tuổi".

Trạng thái làn da rạng rỡ cùng lối makeup trong veo của Lee Da Hee. (Ảnh: Instagram)

Để duy trì vóc dáng thon gọn cùng diện mạo trẻ trung ở tuổi 42, Lee Da Hee luôn chú trọng việc xây dựng lối sống lành mạnh thay vì áp dụng những phương pháp giảm cân khắc nghiệt. Nữ diễn viên từng chia sẻ cô duy trì chế độ ăn uống cân bằng, ưu tiên các thực phẩm giàu dinh dưỡng, hạn chế đồ ăn nhiều dầu mỡ và tinh bột xấu để kiểm soát cân nặng. Bên cạnh đó, người đẹp sinh năm 1985 cũng duy trì thói quen tập luyện đều đặn, đặc biệt là các bài tập giúp cơ thể săn chắc, cải thiện đường nét hình thể vốn là “thương hiệu” của cô. Với chiều cao ấn tượng 1m76, body của Lee Da Hee càng thêm phần hoàn hảo, hút mắt.

Không chỉ quan tâm đến vóc dáng, Lee Da Hee còn chú trọng việc chăm sóc làn da từ những thói quen hàng ngày. Cô đề cao việc giữ da đủ ẩm, làm sạch kỹ lưỡng và bảo vệ da trước tác động của môi trường. Nữ diễn viên từng tiết lộ bản thân ưu tiên chăm sóc da đơn giản nhưng đều đặn, kết hợp với việc uống đủ nước và duy trì tinh thần thoải mái. Sự kỷ luật trong sinh hoạt giúp Lee Da Hee giữ được làn da căng mịn, gương mặt thanh thoát cùng thần thái trẻ trung dù đã bước sang độ tuổi U45.

Vẻ ngoài tươi trẻ như bị thời gian lãng quên của Lee Da Hee.