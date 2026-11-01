Trong Kpop, vóc dáng mảnh mai gần như đã trở thành một trong những tiêu chuẩn ngoại hình được đặt lên hàng đầu. Không ít thần tượng phải đối mặt với áp lực giữ cân nặng ở mức thấp, siết dáng khắt khe để đáp ứng hình ảnh mà công chúng kỳ vọng. Khi thân hình càng gầy được tung hô như một lợi thế ngoại hình, ranh giới giữa chăm chút diện mạo và giảm cân quá mức cũng trở nên đáng quan tâm.

Mới đây, Haewon – trưởng nhóm NMIXX tiếp tục trở thành tâm điểm bàn luận khi loạt ảnh mới cho thấy vóc dáng mảnh mai đáng kể, khiến nhiều người không khỏi bất ngờ trước sự khác biệt so với hình ảnh trước đây.

Bức ảnh với vóc dáng gầy đến mức đáng bao động của nữ idol sinh năm 2003.

Haewon khiến nhiều người "tá hỏa" với vóc dáng mảnh mai đến mức có phần mất cân đối, nhìn chưa nổi 40kg. Diện bộ trang phục satin ngắn, nữ thần tượng để lộ đôi chân dài nhưng gầy guộc, đặc biệt là phần đùi và bắp chân gần như không có độ đầy đặn, khiến tổng thể trông khá khẳng khiu. Khi cúi người về phía trước, hai chân càng lộ rõ đường nét xương và cảm giác thiếu sức sống, tương phản với phần thân trên vẫn được trang phục ôm lấy khá mềm mại.

Dù góc chụp, ánh sáng và tư thế có thể ảnh hưởng đến cảm nhận về vóc dáng, hình ảnh này vẫn khiến Haewon trông nhỏ bé hơn đáng kể. So với vẻ đáng yêu, đầy đặn trước đây, diện mạo hiện tại của nữ idol mang đến cảm giác khác biệt rõ rệt, đồng thời làm dấy lên những băn khoăn về áp lực giữ dáng khắt khe trong Kpop.

Netizen Hàn cũng phải hoảng hốt trước vóc dáng siêu gầy của nữ idol nhà JYP.

Đây không phải lần đầu diện mạo của Haewon làm dấy lên những cuộc tranh luận. Trong thời gian gần đây, nhiều hình ảnh và video ghi lại nữ thần tượng tại các sự kiện, sân khấu cũng khiến khán giả chú ý đến vóc dáng ngày càng mảnh mai. Một số người nhận xét gương mặt cô trở nên góc cạnh hơn, phần má mất đi vẻ đầy đặn vốn có, còn tay chân trông gầy rõ rệt. Những thay đổi liên tiếp khiến không ít người hâm mộ bày tỏ sự lo lắng, mong Haewon chú ý đến sức khỏe và không phải chịu áp lực giảm cân quá lớn.

Khoảnh khắc với cánh tay gầy trơ xương của Haewon từng hút hơn 2,3 triệu lượt xem trên X.

Đáng nói, thời điểm mới debut cùng NMIXX, Haewon vốn không sở hữu vóc dáng thừa cân như những tiêu chuẩn khắt khe của Kpop đôi khi khiến công chúng hình dung. Nữ thần tượng vẫn có thân hình thon thả, cân đối, ghi điểm nhờ gương mặt bầu bĩnh với đôi má "bánh bao" đáng yêu, tạo nên nét nhận diện riêng giữa dàn idol nữ.

Gương mặt bầu bĩnh, đáng yêu của thành viên NMIXX thời điểm mới debut.

Tuy nhiên, qua thời gian, diện mạo của Haewon dường như có nhiều thay đổi rõ rệt. Gương mặt cô ngày càng thon gọn, đường nét trở nên sắc sảo hơn, phần má đầy đặn trước đây cũng không còn nổi bật như cũ. Sự khác biệt này từng khiến nữ thần tượng vướng nghi vấn can thiệp thẩm mỹ với diện mạo thay đổi. Dù vậy, những suy đoán trên chưa được xác nhận, còn sự thay đổi ngoại hình của Haewon vẫn là chủ đề khiến người hâm mộ không ngừng bàn luận.

Gương mặt nữ idol góc cạnh rõ rệt sau khi ăn kiêng.

Ảnh: Instagram.