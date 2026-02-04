Ngoài D3 và K2, trẻ nhỏ còn cần những vitamin nào để phát triển toàn diện?

Một TVC về thực phẩm bảo vệ sức khỏe (TPBVSK) dành cho trẻ nhỏ được nhiều cha mẹ thảo luận trong thời gian gần đây đã phần nào phản ánh áp lực trong việc chăm sóc con của các gia đình hiện đại. Nhiều mẹ nhìn thấy mình trong hình ảnh người mẹ bận rộn của TVC với nhiều lọ vitamin, trẻ khó hợp tác vì phải uống nhiều lần trong ngày. Điều này không chỉ cho thấy sự quá tải về thời gian, công sức mà còn đặt ra bài toán về tính hợp lý trong việc bổ sung vi chất cho trẻ.

Nhiều phụ huynh đặt câu hỏi: Làm thế nào để đảm bảo con phát triển khỏe mạnh, đồng thời tối giản quy trình chăm sóc dinh dưỡng?

"Bắt trend" vi chất: Dễ chồng chéo công năng

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và mạng lưới KOC dễ khiến nhiều phụ huynh bổ sung vi chất cho con theo xu hướng, thay vì tập trung vào nhu cầu dinh dưỡng cốt lõi của trẻ. Việc này không chỉ dễ gây chồng chéo về công năng mà còn khiến trẻ dễ thiếu một vài vi chất quan trọng.

Thực tế, vitamin D3 và K2 thường được phụ huynh ưu tiên bổ sung sớm nhằm hỗ trợ phát triển hệ xương và chiều cao. Tuy nhiên, không ít trẻ dù đã bổ sung D3, K2 vẫn dễ ốm vặt, hay mắc các bệnh đường hô hấp khi giao mùa, khả năng thích nghi với môi trường mới còn hạn chế. Do đó, chỉ tập trung vào một nhóm chức năng riêng lẻ là chưa đủ, cần tiếp cận việc bổ sung vi chất cho trẻ toàn diện hơn.

Khoảng trống vitamin A, E trong chăm sóc dinh dưỡng

Vitamin A và E cũng là những vitamin tan trong dầu đóng vai trò quan trọng với trẻ nhỏ, đặc biệt trong giai đoạn đầu đời. Thực tế, đây là nhóm vitamin ít được nhắc tới hoặc bị đánh giá thấp trong chăm sóc dinh dưỡng.

Theo các tài liệu dinh dưỡng, trẻ nhỏ dễ thiếu vitamin A và E do khả năng tích lũy vi chất ở giai đoạn bào thai còn hạn chế. Không chỉ vậy, hàm lượng các vitamin này trong sữa mẹ và khẩu phần ăn không phải lúc nào cũng đáp ứng đủ nhu cầu khuyến nghị. Nghiên cứu SEANUTS II cho thấy tỷ lệ trẻ em Việt Nam chưa đáp ứng đủ nhu cầu vitamin A và một số vi chất quan trọng khác vẫn ở mức đáng lưu ý.

Trẻ em Việt Nam (màu hồng) chưa đáp ứng nhu cầu vitamin A và một số nhóm vi chất quan trọng khác. (Nguồn: SEANUTS II)

Vitamin A được biết đến với vai trò hỗ trợ tăng cường đề kháng, giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng, đặc biệt là các bệnh đường hô hấp. Trong khi đó, vitamin E có tác dụng bảo vệ tế bào trước các gốc tự do, góp phần duy trì hoạt động bình thường của nhiều cơ quan trong cơ thể. Thiếu hụt các vitamin này có thể khiến trẻ dễ tái ốm, sức đề kháng suy giảm.

Bổ sung vi chất: Tiếp cận đúng và đủ, trẻ phát triển toàn diện

Bổ sung vi chất cần cái nhìn toàn diện: vitamin A - E hỗ trợ đề kháng tốt giúp hạn chế ốm vặt còn D3, K2 để hỗ trợ con phát triển nền tảng xương vững chắc, cao lớn hơn.

Bổ sung đầy đủ 4 vitamin tan trong dầu không chỉ hỗ trợ đề kháng khỏe mà còn giúp con xây dựng nền tảng xương vững chắc.

Theo nhà sản xuất, WelKids ADEK là sản phẩm tiên phong trên thị trường kết hợp đủ 4 vitamin tan trong dầu A, D3, E, K2 trong cùng một công thức, hướng tới việc giảm số lượng sản phẩm, giúp cha mẹ đơn giản quy trình chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ và dễ dàng quản lý liều lượng hơn.

TPBVSK WelKids ADEK với bộ đôi Vitamin A, E hỗ trợ duy trì đề kháng cả từ bên ngoài lẫn bên trong, cùng bộ đôi D3, K2 hỗ trợ tăng hấp thu, vận chuyển canxi gắn vào xương. Qua đó hỗ trợ xây dựng hệ thống miễn dịch và hỗ trợ tạo nền tảng thể chất phát triển toàn diện cho trẻ.

Công thức TPBVSK WelKids ADEK có dầu olive được chứng nhận hữu cơ giúp tăng khả năng hoà tan và hấp thu các vitamin, thân thiện với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Theo hướng dẫn sử dụng, mỗi ngày trẻ chỉ cần bổ sung một lần TPBVSK WelKids ADEK với liều lượng phù hợp, giúp cha mẹ dễ quản lý hơn so với việc sử dụng nhiều sản phẩm riêng lẻ.

Chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ không còn là hành trình nhiều áp lực khi cha mẹ hiểu đúng, việc nuôi dưỡng con khỏe mạnh có thể trở nên nhẹ nhàng, tinh gọn và bền vững. Với TPBVSK WelKids ADEK, hành trình nuôi con khỏe mạnh sẽ nhẹ nhàng hơn với cả mẹ và bé.

