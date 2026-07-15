Mới đây, đoạn video ghi lại khoảnh khắc một bé gái tiễn biệt mẹ tại nhà hỏa táng đã lan truyền mạnh trên mạng xã hội, khiến nhiều người không khỏi nghẹn ngào. Trong bộ đồ tang màu trắng cùng chiếc khăn tang trên đầu, em đứng lặng trước khu vực hỏa táng, thân hình nhỏ bé liên tục run lên vì những tiếng nấc.

Đôi mắt bé không rời màn hình theo dõi bên trong, nơi linh cữu của mẹ đang được đưa vào lò hỏa táng. Em liên tục đưa tay về phía trước như muốn níu giữ người mẹ yêu thương thêm một lần nữa giữa khoảnh khắc chia ly cuối cùng, khiến những người có mặt không khỏi xúc động.

Giữa không gian tĩnh lặng của nhà tang lễ, tiếng gọi "Mẹ ơi! Mẹ ơi!" của em lạc đi trong những tiếng nấc nghẹn, vọng qua lớp kính ngăn cách đầy bất lực. Người thân đứng bên cạnh chỉ biết ôm chặt lấy bờ vai nhỏ bé của em, lặng lẽ lau nước mắt khi không biết phải an ủi thế nào trước nỗi đau quá lớn.

Ở tuổi còn quá nhỏ, em dường như vẫn chưa thể hiểu và chấp nhận rằng từ giây phút ấy, mẹ sẽ không bao giờ trở về nữa. Kể từ đây, cuộc sống của em sẽ thiếu vắng vòng tay chở che, những lời dặn dò và tình yêu thương vô điều kiện của đấng sinh thành.

Khoảnh khắc ly biệt đầy xót xa nhanh chóng chạm đến trái tim của cộng đồng mạng. Dưới đoạn video, hàng nghìn bình luận đã gửi lời động viên, chia sẻ và mong em sẽ sớm vượt qua nỗi đau, nhận được sự yêu thương, chở che từ gia đình và những tấm lòng hảo tâm để có thêm nghị lực bước tiếp trên chặng đường phía trước.

Theo tìm hiểu được biết, bé gái trong video là Y.N. (SN 2017, sống ở thôn Khê Ngoại 4). Cháu đang học lớp 2, trường tiểu học Quang Minh. Theo thông tin được chia sẻ, đoạn video được ghi lại trong lễ tang của mẹ và em trai bé Y.N. Thời điểm đó, nhà tang lễ đang thực hiện những nghi thức cuối cùng trước khi đưa linh cữu của hai mẹ con đi hỏa táng. Chính khoảnh khắc chia ly ấy đã ghi lại hình ảnh bé gái bật khóc, liên tục gọi mẹ trong sự tiếc thương và bất lực.

Liên quan đến hình ảnh trên, trao đổi với báo Dân trí, bà Trần Thị Lan (Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mê Linh, Hà Nội), cho biết bé Y.N. có hoàn cảnh đáng thương.

Cách đây 3 năm, người bố bị đột quỵ không may qua đời. Chị Nguyễn Thị Hạt - mẹ của Y.N. - một tay quán xuyến việc nhà, đi làm nuôi các con. "Cháu sinh ra đã bị khuyết tật bẩm sinh, cơ thể gầy yếu, vận động khó khăn và trí tuệ không được nhanh nhẹn như các bạn bè cùng trang lứa", bà Lan thông tin.

Cách đây 1 tuần, chị Hạt cùng con trai đi chơi ở Thái Nguyên, không may ngã xuống thác, bị chấn thương nặng dẫn đến tử vong. Trải qua 2 đại tang trong 3 năm, Y.N. thiếu thốn tình thương của bố mẹ. Lo xong thủ tục tang lễ, em chuyển về sống cùng bà nội và người chú.

Theo chia sẻ của bà Lan, sau khi nắm được hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của bé Y.N., Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mê Linh đã tổ chức cuộc họp để bàn bạc và đăng tải video lên nền tảng số, kêu gọi các mạnh thường quân chung tay giúp đỡ cháu bé.

Chỉ trong 2 ngày, các mạnh thường quân đã quyên góp được 610 triệu đồng. Trong đó, 60 triệu đồng được trích lập quỹ đỡ đầu để hỗ trợ bé hằng tháng đến năm 18 tuổi, còn 550 triệu đồng được gửi vào sổ tiết kiệm nhằm bảo đảm cuộc sống và việc học tập của em trong tương lai.