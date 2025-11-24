Ngày hội mẹ bầu của nhãn hàng Moaz: Hành trình làm mẹ vẹn tròn tiện nghi

Nhằm giúp mẹ tháo gỡ những băn khoăn đó, nhãn hàng Moaz BéBé và Moaz Eco đã tổ chức Workshop ngày hội "Mẹ Bầu: Tận hưởng hành trình làm mẹ vẹn tròn tiện nghi" tại sảnh AEON Hall, tầng 3 AEON Mall Hà Đông. Sự kiện mang đến một không gian ấm áp, nơi mẹ không chỉ được trang bị kiến thức đúng mà còn được trực tiếp thực hành các kỹ năng chăm con cùng chuyên gia.

Sinh thường có thật sự khó như mẹ nghĩ?

Tại ngày hội mẹ bầu của nhãn hàng Moaz, phần talkshow chuyên sâu cùng ThS.BS CKII Cao Thúy Hà - Phó khoa Sản & Phụ khoa BV Việt Pháp Hà Nội đã mang đến một góc nhìn rõ ràng, thực tế và dễ hiểu về sinh thường và sinh mổ. Đây cũng chính là chủ đề "nóng" nhất, bởi lựa chọn phương pháp sinh ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và trải nghiệm vượt cạn của mẹ.

Bác sĩ Hà nhấn mạnh: Thực tế, sinh thường không hề đáng sợ nếu mẹ được chuẩn bị đúng cách cả về thể chất lẫn tinh thần. Khi hiểu rõ cơ thể, tập luyện phù hợp và nắm vững các kỹ thuật hỗ trợ chuyển dạ, mẹ sẽ thấy quá trình vượt cạn trở nên nhẹ nhàng hơn. Bên cạnh đó, sinh thường còn mang đến nhiều lợi ích thiết thực cho cả mẹ và bé như: mẹ hồi phục nhanh hơn, bé được da kề da ngay sau sinh, sữa về sớm và hạn chế biến chứng sau sinh.

Tuy vậy, nhưng phương pháp sinh mổ vẫn là lựa chọn an toàn và cần thiết trong một số trường hợp đặc biệt. Với những mẹ có thai ngôi ngược, thai to, khung chậu hẹp hoặc có bệnh lý nền, sinh mổ giúp đảm bảo an toàn tối đa cho cả mẹ và bé, đồng thời giảm thiểu rủi ro trong quá trình vượt cạn.

Bác sĩ cũng khẳng định: Không có phương pháp sinh nào "tốt nhất cho tất cả", chỉ có phương pháp phù hợp nhất với sức khỏe của từng mẹ và từng em bé.

Nhờ buổi chia sẻ cởi mở và giàu chuyên môn này, nhiều mẹ bầu đã hiểu rõ hơn về cơ thể mình, gạt bỏ nỗi lo "sinh thường rất đáng sợ" và tự tin hơn khi bước vào hành trình vượt cạn phía trước.

Tắm và massage trẻ sơ sinh kỹ năng khiến nhiều mẹ hồi hộp không kém chuyện sinh nở

Nếu buổi sáng giải đáp nỗi lo về sinh nở, thì buổi chiều của ngày hội lại tháo gỡ một mối băn khoăn khác: Liệu mẹ có đủ kỹ năng chăm bé sơ sinh ngay từ những ngày đầu tiên?

Trong workshop thực hành tắm và massage cho trẻ sơ sinh, Điều dưỡng trưởng nhóm sơ sinh Bùi Thị Kim Tuyền – BV Việt Pháp Hà Nội hướng dẫn mẹ từng động tác một cách khoa học và dễ hiểu. Đây là nội dung mà rất nhiều ba mẹ mong đợi, bởi nó liên quan trực tiếp đến việc chăm sóc bé yêu khi mới chào đời.

Ba mẹ có thể chọn hai cách tắm: tắm thả toàn thân để bé tự do vẫy vùng, hoặc tắm từng phần nếu thời tiết lạnh hoặc bé còn nhỏ. Khi tắm, cần chú ý kỹ các nếp gấp ở nách, mông, đùi và cổ để đảm bảo bé luôn sạch sẽ và thoải mái.

Gội đầu cũng cần nhẹ nhàng với dầu gội chuyên dụng cho trẻ sơ sinh. Xoa dầu lên tóc và da đầu, lau sạch bằng khăn ướt. Khi xả, nghiêng đầu bé ra sau, đặt tay nhẹ trên trán và để nước ấm chảy từ trán xuống hai bên đầu, vừa an toàn vừa giúp bé cảm thấy dễ chịu.

Sau khi tắm xong và lau khô, ba mẹ có thể chuẩn bị bước tiếp theo là massage để bé thư giãn, tăng cường gắn kết và giúp bé cảm nhận được sự yêu thương từ ba mẹ.

Massage cho bé cần được thực hiện nhẹ nhàng, theo chuyển động vòng tròn từ chân, tay, bụng, ngực, mặt đến lưng. Chú ý tránh tạo áp lực mạnh, đặc biệt quanh rốn và đầu bé.

Việc Massage sẽ giúp bé thư giãn, ngủ sâu, hỗ trợ tiêu hóa, đồng thời đây cũng là cách tuyệt vời để ba mẹ tạo những khoảnh khắc gắn kết thân mật từ những ngày đầu đời.

Không chỉ học, mẹ còn được trải nghiệm sản phẩm tiện nghi

Bên cạnh nội dung chuyên môn, ngày hội mẹ bầu của nhãn hàng Moaz còn mang đến không gian trải nghiệm sản phẩm tiện ích từ Moaz BéBé và Moaz Eco như: máy hút sữa, máy tiệt trùng, máy làm ấm khăn, máy sưởi, khăn ướt, khăn khô, tăm bông và nhiều sản phẩm an toàn cho mẹ và bé.

Mỗi khu vực đều được bày trí để mẹ có thể thử trực tiếp và nhận tư vấn 1:1 từ đội ngũ của nhãn hàng Moaz.

Kết thúc sự kiện, các mẹ bầu rời hội trường với tâm thế vững vàng hơn, tự tin hơn và sẵn sàng cho hành trình đón bé yêu. Hai vấn đề mà mẹ luôn lo lắng là sinh thường có khó không? và làm sao tắm - massage cho bé sơ sinh đúng cách đều đã được các chuyên gia giải đáp cặn kẽ và sinh động.

Nhãn hàng Moaz BéBé và Moaz Eco xin gửi lời cảm ơn đến các ba mẹ đã đồng hành và hẹn gặp lại trong những workshop tiếp theo, nơi tiếp tục mang đến kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm hữu ích để hành trình làm mẹ luôn nhẹ nhàng và tiện nghi hơn mỗi ngày.