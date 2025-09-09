Ngày hội 9/9: Tổng hợp deal sữa chính hãng giá hời, mẹ bỉm mua nhanh kẻo lỡ tay

Lazada chính thức khởi động "9.9 Siêu Sale Chính Hãng" từ 20h ngày 8/9 đến hết 11/9/2025, mang đến cơ hội săn hàng chính hãng giá cực hời từ nhiều thương hiệu uy tín, với những ưu đãi nổi bật:

28 giờ vàng khai tiệc: từ 20h ngày 8/9, săn hàng hiệu kết hợp cùng Xu và ưu đãi thương hiệu, giảm đến 50% trong các khung giờ vàng 0H – 12H – 20H.

Vô vàn deal đồng giá 99K mỗi ngày & trợ giá "căng đét" đến 3 triệu đồng, cùng voucher thương hiệu giảm sâu đến 30% từ 20h ngày 8-11/9.

Điểm danh Xu về ví: từ 0h 6–11/9, đăng nhập mỗi ngày nhận đến 99K Xu, chơi game "Đập trứng hứng POPMART" và săn deal giảm đến 50% tại trang Xu.

Săn sale trên LazLive 20h ngày 8/9: livestream với nghệ sĩ/KOL đình đám, review chân thực sản phẩm, deal hời giảm 30%, chương trình mua 1 tặng 5

Freeship toàn sàn, hết nhu cầu đổi trả dễ dàng

Mở app Lazada để gom voucher và chuẩn bị giỏ hàng, sẵn sàng chốt đơn ngay thôi!