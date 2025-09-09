Ngày hội 9/9: Tổng hợp deal sữa chính hãng giá hời, mẹ bỉm mua nhanh kẻo lỡ tay
Ngày hội 9/9 không chỉ là dịp săn đồ công nghệ hay gia dụng, mà còn là cơ hội “vàng” để mẹ bỉm mua sữa cho bé với giá siêu hời. Dưới đây là danh sách deal sữa chính hãng, giảm sâu và kèm quà tặng cực xịn mà mẹ nào cũng muốn nhanh tay chốt ngay.
1. [Chính hãng] CB 3 Sữa bột Aptamil Profutura Kid Cesarbiotik số 3 – New Zealand
Độ tuổi: Bé từ 2 – 6 tuổi
Điểm nổi bật: Công thức Synbiotic độc quyền giúp hỗ trợ tiêu hóa và đề kháng, bổ sung dưỡng chất cân bằng cho bé giai đoạn phát triển mạnh.
Deal 9/9: Giá sale: 1.846.000 - Giảm 11%
Mua tại Lazada - Sữa bột Aptamil Profutura Kid Cesarbiotik số 3
2. Thùng Sữa Bột Pha Sẵn Nutifood GrowPLUS
Quy cách: 48 hộp x 180ml
Công dụng: Dành cho bé suy dinh dưỡng, nhẹ cân. Hỗ trợ tăng cân, phát triển chiều cao và năng lượng mỗi ngày.
Deal 9/9: Giá sale: 662. 000 - Giảm: 22,57%
Mua tại Lazada - Thùng Sữa Bột Pha Sẵn Nutifood GrowPLUS
3. Sữa Blackmores Toddler Úc – Bibo Mart phân phối
Độ tuổi: Bé trên 12 tháng
Khối lượng: Lon 900g, số 3
Công dụng: Hỗ trợ phát triển chiều cao, cân nặng và trí tuệ. Hương vị tự nhiên, dễ uống.
Deal 9/9: Giá sale: 619. 000
Mua tại Lazada - Sữa Blackmores Toddler Úc
4. Bộ 2 lon Sữa bột Enfagrow A NeuroPro 4
Khối lượng: 1.7kg/lon
Công dụng: Công thức FL HMO, vị nhạt dễ uống. Hỗ trợ trí não, thị giác và miễn dịch cho bé.
Deal 9/9: Giá sale: 1.853.000 - Giảm: 15,77%
Mua tại Lazada - Bộ 2 lon Sữa bột Enfagrow A NeuroPro 4
5. Bộ 3 lon Sữa bột Nestlé NAN OPTIPRO PLUS 4 – Xuất xứ Thụy Sĩ
Khối lượng: Hộp 1.500g, cho bé 2 – 6 tuổi
Điểm mạnh: Công thức 5HMO giúp bé tăng đề kháng, hỗ trợ hệ tiêu hóa, phát triển trí não.
Quà tặng kèm: Vali hình thú dễ thương cho bé.
Deal 9/9: Giá sale: 2.105.000 - Giảm: 12,67%
Mua tại Lazada - Bộ 3 lon Sữa bột Nestlé NAN OPTIPRO PLUS 4
Lời kết: Deal 9/9 năm nay thật sự là “ngày vàng” để mẹ bỉm gom sữa chính hãng cho con. Từ Aptamil, Nutifood, Blackmores đến Enfagrow, NAN – thương hiệu nào cũng có ưu đãi mạnh, lại thêm quà tặng hấp dẫn. Ai chậm tay là tiếc!
