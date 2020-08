Ngán makeup cầu kỳ thì nàng công sở cứ kết thân với 5 thỏi son này là vừa sang còn vừa làm da trắng hơn vài phần

Trong guồng quay công việc bận rộn, nhiều nàng công sở không có thời gian để makeup hay làm đẹp cầu kỳ mỗi sáng. Vậy thì thay vì tô điểm cầu kỳ, bạn chỉ cần kết thân với 5 thỏi son sau là đảm bảo vẻ ngoài đã được nâng tầm đáng kể. Đây đều là những màu son siêu sang, lại chẳng hề kén da, dù không makeup kỹ càng thì 5 màu son này vẫn giúp bạn trông sắc sảo và ấn tượng hơn vài phần.



1. NARS Velvet Matte Lip Pencil: Màu Good Times

Good Times mang tông màu nude hơi thiên về tông cam trầm ấm nến rất dễ đánh, tông màu này không quá kén da mà còn mang lại cảm giác rất sang. Thiết kế son dạng bút chì với chất mềm mượt giúp bạn dễ dàng điều chỉnh để tô vẽ được viền son ưng ý. Với màu son này, bạn có thể đánh lòng môi hay đánh cả môi cũng đều hợp cả.

Nơi mua: Nars Việt Nam - Giá: 730k

2. Bobbi Brown Crushed Lip Haute: Màu Cocoa

Thỏi son này có sự hòa quyện của sắc nâu trầm và sắc be. Màu son này không quá nổi như những tông cam, hồng thông thường nhưng lại mang đến cảm giác hiện đại, nền nã rất phù hợp để các nàng diện đến sở làm. Son còn có thành phần nhiều dưỡng, không làm khô môi.

Nơi mua: Lipstick - Giá: 650k

3. MAC Powder Kiss Liquid Lipstick: Màu Over The Taupe

Đây là dòng son kem mang tông màu pha trộn giữa màu đỏ và màu nâu nên vừa có độ trầm mà vẫn nổi bật vừa phải. Tông son này cũng không hề kén da, dù bạn không makeup thì vẫn có thể "quẩy" được em son này hàng ngày. Tuy nhiên nhược điểm là chất son có phần hơi khô, những nàng môi khô nên dưỡng ẩm kỹ lưỡng trước khi đánh.

Nơi mua: Lixibox - Giá: 634k

4. YSL The Slim Matte Lipstick: Màu 30 Nude Protest

Thêm một thỏi son mang tông đỏ trầm cực sang để các nàng diện đến sở làm. Thiết dòng son này có dạng thỏi nhỏ gọn, thân son màu vàng bóng sang chảnh. Chất son khá mềm mướt, chỉ cần quẹt một lần đã lên màu rõ. Với thỏi son này thì bạn có thể đánh cả môi hay chỉ đánh lòng môi cũng đều hợp.

Nơi mua: Jenny Shop - Giá: 930k

5. Lancome L'absolu Rouge Ruby Cream: Màu 274



Đây đúng là thỏi son phù hợp cho những cô nàng theo trường phái MLBB – My Lip But Better với tông màu nude pha trộn giữa màu cam và màu hồng. Sắc son tiệp nhẹ nhàng vào môi giúp bạn trông sắc sảo, hút mắt hơn mà vẫn rất tự nhiên, không cần makeup vẫn có thể đánh đẹp.

Nơi mua: Lancome Việt Nam - Giá: 950k