Ngắm loạt ảnh hiện tại con gái Khánh Thi, cô bé từng sinh non 1,9kg giờ đã phổng phao, ngoại hình hệt bố nhưng tính tình lại giống mẹ

Bé Anna Vương Diễm, con gái của cặp kiện tướng Dancesport nổi tiếng Khánh Thi - Phan Hiển chào đời tháng 6/2018. Anna ra đời nặng 1,9kg vì sinh non 6 tuần và lập tức được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sinh non. Nhìn con gái nhỏ xíu nằm lọt thỏm bên mớ dây dợ nhằng nhịt, Khánh Thi không khỏi xót xa và bần thần khi nghe bác sĩ nói về việc bé sinh non cần phải tầm soát nhiều thứ.

Các các sĩ đã tiến hành kiểm tra tai, mũi, họng, mắt và nhiều bộ phận khác của Anna vì lo lắng bé lớn lên sẽ không phát triển khoẻ mạnh như những em bé khác. Sau 21 ngày "chiến đấu" thì Anna đã đủ điều kiện để xuất viện về nhà. Trộm vía sau đó con gái cưng của Khánh Thi - Phan Hiển phát triển bình thường như tất cả các em bé khác chào đời đủ ngày đủ tháng.

Anna Vương Diễm sinh non 1 tháng rưỡi.

Anna phải ở phòng chăm sóc đặc biệt cho trẻ sơ sinh 21 ngày rồi mới được xuất viện về nhà.

Đến nay Anna đã sắp tròn hai tuổi, cô bé lớn phổng phao, xinh xắn, đáng yêu và cũng rất hiếu động, tinh nghịch. Gương mặt của Anna được nhận xét là có nhiều nét giống y hệt bố Phan Hiển còn tính cách lại giống mẹ khá nhiều.

Trò chuyện với vũ công Phan Hiển, anh tiết lộ do thời gian qua bùng phát dịch bệnh nên Anna vẫn chưa đi học mẫu giáo. Nam vũ công nhận xét con gái là một cô bé rất ngoan và hiểu chuyện, đôi khi chỉ cần nhìn thái độ của bố mẹ là Anna biết mình phải làm gì thay vì để bố mẹ phải la mắng.

Dẫu vậy, cô bé cũng khá hiếu động và cá tính. Ở nhà Anna cũng rất hay bắt nạt anh trai Kubi và thường xuyên giành đồ chơi của anh. Có khi bố mẹ mua 2 món đồ chơi cho 2 anh em nhưng Anna vẫn cứ nhất quyết phải giành đồ của anh mới chịu.

Loạt ảnh được chụp khi Anna 1 tuổi.

"Tính cách của Anna giống mẹ và giống nhất ở 2 điểm đó là khó tính và khó chiều. Có lẽ do Anna là con gái nên mọi thứ phải chỉn chu, kỹ càng hơn so với Kubi. Chẳng hạn như việc tóc tai của Anna thì mình cũng không quá chăm chút nhưng bé thì luôn yêu cầu ba cột tóc cho con theo kiểu mà bé muốn. Hoặc Anna cũng thích tự chọn đồ cho mình, ba mẹ chọn mà không ưng ý là bé không chịu mặc và tỏ thái độ ngay lập tức" - Phan Hiển chia sẻ.

Tuy nhiên, cô bé Anna cũng là người sống rất tình cảm và biết quan sát, quan tâm đến mọi người trong nhà đặc biệt là ông bà nội và bà cố. Ông bố hai con kể: "Ông bà thường hay mang dép đi trong nhà, khi lên phòng mình chơi thì mọi người bỏ dép ở ngoài. Trước khi bà nói là: "Bà đi xuống đây" thì Anna đã lật đật chạy ra lấy dép cho bà để bà đi. Hành động đó của con khiến cả gia đình rất bất ngờ".

Hiện tại cô bé đã gần 2 tuổi rồi, rất xinh xắn và điệu đà. Trong hình là kiểu tóc mới được mẹ đưa đi uốn.

Anna cũng đã sớm bộc lộ năng khiếu với nhảy múa từ sớm giống như Kubi ngày trước, nhạc lên là nhún nhảy liên tục. Có một điều đặc biệt là Anna ít khi nhảy 1 mình mà luôn thích có bạn nhảy. Bất cứ khi nào muốn nhảy là Anna phải kéo anh Kubi hoặc bố hay mẹ ra nhảy cùng mình.

Phan Hiển cho hay, vợ chồng anh không hướng hai con theo nghệ thuật mà mong muốn các bé kế nghiệp kinh doanh của gia đình. Dẫu vậy, cặp đôi cũng hoàn toàn tôn trọng quyết định của hai con. Nếu như hai bé muốn đi theo con đường nhảy múa thì bố mẹ sẽ hỗ trợ hết sức.

Anna có ngoại hình giống bố nhiều nhưng tính cách lại giống mẹ.

Phan Hiển cho hay con gái khó tính, khó chiều.

Cô bé rất hay giành đồ chơi của anh.

Nhưng Anna lại rất nghe lời bố mẹ và hiểu chuyện.

Anna còn rất quan tâm đến mọi người trong gia đình, đặc biệt là ông bà nội và bà cố.

Cô bé rất chú ý quan sát mọi thứ xung quanh mình.

Càng lớn Anna càng xinh xắn, đáng yêu.

Anna đã sớm bộc lộ năng khiếu nhảy múa, đúng là con nhà nòi có khác.