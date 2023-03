Nếu trong sữa tắm có các thành phần này, mẹ không nên dùng để tắm cho bé

Làn da bé rất nhạy cảm, đặc biệt với sữa tắm, dù là sữa tắm dành cho bé. Là một người mẹ, việc lựa chọn sữa tắm cho bé cũng quan trọng không kém việc lựa chọn thực phẩm. Trao đổi thêm về cách đọc thành phần khi chọn sữa tắm để an toàn cho bé, bác sĩ Nguyễn Việt Thanh - bác sĩ chuyên ngành Nhi khoa - bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Minh Hải tại TP.HCM đã chia sẻ một số vấn đề sau:

Làm sao để chọn sữa tắm an toàn cho bé

Để chọn được sữa tắm an toàn cho em bé, các bậc phụ huynh nên đọc kỹ thành phần và hạn chế sử dụng các sản phẩm chứa hóa chất độc hại như paraben, sulfate, phthalate,... Các thành phần an toàn thường được in đậm trên bao bì sản phẩm, đồng thời cũng nên tránh những sản phẩm có mùi thơm quá nồng và màu sắc quá đậm.

Ngoài ra, các bậc phụ huynh có thể tìm hiểu thêm về cách đọc nhãn hiệu sản phẩm và chọn lựa sản phẩm an toàn cho em bé bằng cách tham khảo các nguồn dẫn uy tín từ các tổ chức chăm sóc sức khỏe cho trẻ em như American Academy of Pediatrics, Healthline hay WebMD.

Đọc hiểu các thành phần cơ bản của sữa tắm như thế nào?

Để đọc hiểu các thành phần cơ bản của sữa tắm, bạn cần xem xét các thành phần chính và các thành phần phụ.

- Thành phần chính: các thành phần chính thường là các chất làm sạch như natri lauryl sulfate, natri laureth sulfate, cocamidopropyl betaine, ammonium lauryl sulfate, ammonium laureth sulfate, và glycerin.

- Thành phần phụ: các thành phần phụ bao gồm các chất tạo độ ẩm như propylene glycol, sorbitol, và glycolic acid; các chất làm đặc như natri clorua và carbomer; và các chất tạo màu và hương thơm như FD&C Red No. 40, phthalate, và fragrance.

Các thành phần trên có thể gây kích ứng da và các vấn đề khác đối với một số người. Do đó, bạn nên đọc kỹ nhãn hiệu sản phẩm và tránh sử dụng các sản phẩm chứa các thành phần độc hại.

Bác sĩ Nguyễn Việt Thanh - bác sĩ chuyên ngành Nhi khoa

Có nên dùng lá tắm thay sữa tắm em bé không?

Lá dùng để tắm (lá tắm) được coi là một lựa chọn tự nhiên và an toàn để tắm cho trẻ em và người lớn. Tuy nhiên, việc sử dụng lá tắm thay cho sữa tắm có thể có những hạn chế.

- Trước tiên, lá tắm không chứa các chất làm sạch và các chất làm đặc như sữa tắm. Do đó, nếu bạn chỉ sử dụng lá tắm thì có thể không loại bỏ được bụi bẩn và mồ hôi trên da.

- Thứ hai, việc sử dụng lá tắm có thể không phù hợp cho những người có da nhạy cảm hoặc dễ bị kích ứng da. Nếu bạn dùng lá tắm, hãy chắc chắn rằng lá đã được rửa sạch và không chứa bất kỳ chất gây kích ứng nào.

- Cuối cùng, nếu bạn muốn sử dụng lá tắm, hãy chọn những loại lá có nguồn gốc đáng tin cậy và không bị nhiễm để đảm bảo tính an toàn và sức khỏe cho bé của bạn.

Tóm lại, sử dụng lá tắm có thể là một lựa chọn tốt cho những người lớn có da khỏe mạnh, tuy nhiên không thể thay thế hoàn toàn cho sữa tắm. Còn với em bé thì không nên. Nếu có thắc mắc hoặc lo ngại, bạn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc chuyên gia chăm sóc sức khỏe.

Vậy những chất nào không có trong sữa tắm em bé?

Sữa tắm em bé thường không chứa các chất gây kích ứng da, chất tạo màu và hương thơm mạnh, và các thành phần hóa học độc hại. Cụ thể, những chất thường không có trong sữa tắm em bé bao gồm:

- Sodium lauryl sulfate (SLS) và sodium laureth sulfate (SLES): Đây là các chất tạo bọt và làm sạch, tuy nhiên có thể gây kích ứng da và khô da.

- Parabens: Đây là các chất bảo quản thường được sử dụng trong các sản phẩm chăm sóc da. Tuy nhiên, có một số nghiên cứu cho thấy parabens có thể gây tác hại đến sức khỏe.

- Phthalates: Đây là các hóa chất thường được sử dụng để tạo độ bền và độ dẻo cho các sản phẩm nhựa. Tuy nhiên, phthalates cũng có thể gây hại cho sức khỏe, đặc biệt là với trẻ em.

- Formaldehyde: Đây là một hóa chất được sử dụng để bảo quản các sản phẩm chăm sóc da. Formaldehyde có thể gây kích ứng da và là một chất gây ung thư tiềm năng.

- Fragrance: Đây là một thành phần thường được sử dụng để tạo mùi hương cho các sản phẩm chăm sóc da. Tuy nhiên, fragrance có thể gây kích ứng da và là một chất gây dị ứng tiềm năng.

- Methylisothiazolinone (MIT): Đây là một chất bảo quản được sử dụng trong các sản phẩm chăm sóc da, đặc biệt là sữa tắm và kem dưỡng. MIT có thể gây kích ứng da và là một chất gây dị ứng tiềm năng.

Tóm lại, khi chọn sữa tắm cho em bé, bạn nên chọn các sản phẩm không chứa các thành phần trên để đảm bảo tính an toàn và sức khỏe của em bé.

Trẻ nhỏ và em bé rất nhạy cảm với các chất hóa học và độ pH của da thấp hơn so với người lớn. Vì vậy, khi chọn sữa tắm cho em bé, bạn nên tìm các sản phẩm chứa các thành phần an toàn và không gây kích ứng.



Các thành phần cần kiểm tra khi chọn sữa tắm cho em bé

- pH: nên có độ pH trung tính hoặc gần trung tính, khoảng 5,5-7, để giữ cho da em bé mềm mại và không bị khô.

- Glycerin: giúp giữ ẩm và làm mềm da.

- Chiết xuất từ thiên nhiên: các chiết xuất từ hoa cúc, lá lô hội, hoa oải hương, dầu hạt jojoba, và dầu oliu giúp dưỡng ẩm và bảo vệ da.

- Sodium lauryl sulfate (SLS) và sodium laureth sulfate (SLES): không nên chứa các chất tạo bọt này, vì chúng có thể gây kích ứng da và khô da.

- Parabens: không nên chứa các chất bảo quản này, vì chúng có thể gây tác hại đến sức khỏe.

- Phthalates: không nên chứa các hóa chất này, vì chúng có thể gây hại cho sức khỏe, đặc biệt là với trẻ em.

- Formaldehyde: không nên chứa hóa chất này, vì nó có thể gây kích ứng da và là một chất gây ung thư tiềm năng.

- Fragrance: không nên chứa thành phần mùi hương, vì nó có thể gây kích ứng da và là một chất gây dị ứng tiềm năng.

- Methylisothiazolinone (MIT): không nên chứa chất bảo quản này, vì nó có thể gây kích ứng da và là một chất gây dị ứng tiềm năng.

Nếu bạn không chắc chắn về thành phần của sản phẩm, hãy đọc nhãn sản phẩm trước khi mua hoặc tìm kiếm các sản phẩm sữa tắm được chứng nhận an toàn cho em bé.