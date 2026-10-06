Tối 6/10, nhà mốt Louis Vuitton sẽ chính thức khép lại Tuần lễ Thời trang Paris SS27 sôi động. Trước giờ G, dàn đại sứ cùng khách mời hàng đầu đã đồng loạt hội tụ tại kinh đô ánh sáng. Nếu như Lisa và Felix là 2 idol trẻ tiếp tục "giữ chuỗi" góp mặt ở mùa mốt quan trọng nhất trong năm, thì với việc Jun Ji Hyun đã kết thúc hợp đồng Đại sứ, Shin Min Ah chính là đại diện điền vào vị trí "minh tinh Hàn Quốc" của Louis Vuitton.

Sáng 4/10, cô xuất hiện tại sân bay Incheon để khởi hành sang Pháp. Mỹ nhân 42 tuổi chọn phong cách tối giản nhưng ngập tràn tinh thần cao cấp khi kết hợp áo dệt kim gân xám cùng quần jeans dáng thẳng cổ điển, hoàn thiện tổng thể bằng mẫu túi xách da đen sang trọng từ nhà mốt Pháp.

Shin Min Ah khởi hành sang Pháp hôm 4/10, chuẩn bị tham dự show diễn khép lại Tuần lễ Thời trang Paris Spring/Summer 27 của Louis Vuitton.

Sự xuất hiện của Shin Min Ah nhanh chóng thu hút ống kính của đông đảo phóng viên. Bên cạnh trang phục dạo phố chỉn chu, làn da của nữ diễn viên ở tuổi ngoài 40 trở thành chủ đề được các tay máy đặc biệt quan tâm. Một tài khoản chuyên soi ảnh siêu cận của dàn sao Hàn đã đăng tải những hình ảnh chân thực, không qua chỉnh sửa hay của người đẹp.

Không thể so với với vẻ căng bóng, mịn màng hoàn hảo trên các bức ảnh studio hay trang cá nhân, làn da của Shin Min Ah phản ánh chân thực dấu vết thời gian với những đường chân chim nhẹ nơi khóe mắt mỗi khi cô mỉm cười. Do chất da mộc thiếu độ ẩm, lớp trang điểm dày cùng phấn phủ đã vô tình lộ kha khá vết mốc nhẹ trước ống kính zoom cận.

Lớp trang điểm cùng làn da dưới ống kính chân thực không qua filter trở thành chủ đề bàn luận xôn xao của cộng đồng mạng.

Hình ảnh chân thực nhận về các luồng ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Một bộ phận khán giả đặt câu hỏi về tính phù hợp khi mang lớp makeup dày lên chuyến bay dài, đặt câu hỏi liệu nữ diễn viên có rửa mặt trong phòng chờ thương gia hay không.

Ở chiều ngược lại, đông đảo netizen lại dành lời khen cho sắc vóc tự nhiên của mỹ nhân 8X. Một bình luận nhận được nhiều sự đồng tình chia sẻ: "Có vẻ như lớp trang điểm của cô ấy hôm đó hơi dày, nhưng cô ấy vẫn rất xinh đẹp. Nếu lớp trang điểm của tôi mà dày như vậy, tôi chắc sẽ trông như quái vật mất". Bên cạnh những ý kiến khắt khe cho rằng dấu vết tuổi tác đã xuất hiện, không ít người vẫn khẳng định thần thái và nụ cười rạng rỡ mới là yếu tố giúp Shin Min Ah giữ vững danh xưng "nữ thần".

Lớp nền thiếu căng mượt, khiến netizen thắc mắc Shin Min Ah có tẩy trang trước chuyến bay dài?

Sự hiện diện của nữ diễn viên tại hàng ghế đầu của Louis Vuitton mùa này đánh dấu lần đầu nữ diễn viên tham dự PFW dưới tư cách Đại sứ thương hiệu. Đầu năm 2026, tuyên bố của LV được đưa ra chỉ hai tuần sau hôn lễ gây sốt của Shin Min Ah và Kim Woo Bin, mở ra một chương mới viên mãn cho cả sự nghiệp lẫn cuộc sống cá nhân của ngôi sao sinh năm 1984.

Chiêu mộ Shin Min Ah, Louis Vuitton tìm thấy ở cô sự giao thoa hoàn hảo giữa khí chất thanh lịch, vẻ đẹp vượt thời gian và chiều sâu nghệ thuật. Nữ diễn viên không chỉ giữ vững độ hot suốt nhiều năm mà còn gầy dựng hình ảnh một ngôi sao sống văn minh, dịu dàng nhưng vững vàng, nhất quán với tinh thần mà thương hiệu hướng tới.

Shin Min Ah trở thành House Ambassador từ tháng 1/2026, nối dài mối nhân duyên gắn bó bền chặt cùng nhà mốt Pháp.

Dù đôi lúc không tránh khỏi sự cố lớp nền dưới ống kính phóng đại tại sân bay, không thể phủ nhận Shin Min Ah vẫn là một trong những biểu tượng nhan sắc "lão hóa ngược" hàng đầu màn ảnh Hàn. Ở ngưỡng U45, sự tươi trẻ của cô không đến từ những liệu trình phức tạp hay chiêu trò lạm dụng thẩm mỹ, mà bắt nguồn từ triết lý chăm sóc tối giản và khoa học.

Sở hữu làn da khô nhạy cảm, nữ diễn viên luôn triệt để áp dụng nguyên tắc cho da "nghỉ thở" bằng cách hạn chế trang điểm tối đa bất cứ khi nào rời khỏi ống kính quay chụp. Bí quyết giữ nước cho da của nữ diễn viên là thoa kem dưỡng ngay khi vừa rửa mặt xong lúc da còn ẩm. Đặc biệt, phương pháp làm sạch bằng gạc em bé là "tuyệt chiêu" giúp cô loại bỏ tế bào chết dịu nhẹ: bọt sữa rửa mặt được massage bằng gạc ướt vắt khô, vừa làm sạch sâu vừa không gây tổn thương hay bào mòn hàng rào bảo vệ da.

Triết lý chăm da tối giản và lối sống lành mạnh giúp mỹ nhân 8X giữ trọn thần thái rạng rỡ ở tuổi ngoài 40.

Vào mỗi buổi sáng, thói quen chườm lạnh nhẹ nhàng bằng khăn mát giúp gương mặt Shin Min Ah nhanh chóng giảm sưng và hỗ trợ lớp trang điểm bám mịn màng hơn. Bên cạnh đó, cô nuôi dưỡng làn da từ gốc bằng cách bổ sung Vitamin C, duy trì thói quen thưởng thức trà Phổ Nhĩ để chống oxy hóa và hỗ trợ thanh lọc cơ thể. Kết hợp cùng niềm yêu thích dành cho bộ môn cầu lông nhằm thúc đẩy tuần hoàn máu, Shin Min Ah giữ được sự dẻo dai cùng khí chất trong trẻo, rạng rỡ bất chấp thử thách của thời gian.

Ảnh: Instagram