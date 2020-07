Nếu mẹ đang thắc mắc không biết con bú đã đủ no chưa, xem ngay thí nghiệm này

Đối với những ai lần đầu làm mẹ, chắc hẳn bạn rất bối rối trong việc không biết nên cho con bú bao nhiêu là đủ, nhất là khi trẻ bú mẹ rất khó để đo lường được số lượng sữa con đã tiêu thụ. Chưa kể, nhiều trẻ háu ăn, cứ đòi đổi ti liên tục chứ không chịu bú một bên cho hết sạch sữa làm cho các bà mẹ rất bối rối, không hiểu là do con quá đói hay sữa mình quá ít.

Chị Nicky Gibbon - tình nguyện viên của Dịch vụ hỗ trợ các bà mẹ cho con bú Calderdale ở West Yorkshire (Anh), đã cung cấp một số thông tin hữu ích xoay quanh việc làm thế nào để nhận biết trẻ đang ở giai đoạn này trong khi bú mẹ.

Để minh họa một cách dễ hiểu, chị Nicky đã sử dụng 3 ly loại đựng rượu vang, một miếng bọt biển lớn, một cốc đựng dung dịch phía dưới là nước chứa thuốc nhuộm màu xanh – đại diện cho phần lớn sữa mẹ và lớp trên là dầu màu vàng - là phần chất béo có trong sữa mẹ.

Chị Nicky sẽ thực hiện một thí nghiệm tương ứng với 3 giai đoạn khi trẻ bú mẹ.

Chị Nicky giải thích: "Nếu bạn vắt sữa ra và để nó lắng xuống thì sữa của bạn trông sẽ giống như dung dịch này. Tuy nhiên, khi ở trong vú thì tất cả đều bị trộn lẫn".

Miếng bọt biển được chị Nicky dùng làm đại diện cho vú, do đó, chị đã nhúng nó nhiều lần vào trong dung dịch cho nó thấm đẫm dầu và nước. Nữ tư vấn viên còn tiết lộ một thông tin nghe khá lạ là: "Bạn cần biết ngực không phải là bình lưu trữ sữa, mà nó giống như là một nhà máy sản xuất sữa. Khi em bé bú, sữa mới bắt đầu được sản xuất".

Sau khi miếng bọt biển đã thấm đẫm, chị Nicky bắt đầu mô phỏng 3 giai đoạn bú của trẻ thông qua hành động vắt miếng bọt biển trong 3 ly đựng rượu vang.

Giai đoạn 1: Nuốt nhanh vì "sữa về"

Khi sữa về, trẻ nuốt rất nhanh nhưng đó lại là lượng sữa có hàm lượng nước cao giúp trẻ giải khát.

Khi nhấc miếng bọt biển từ trong lọ dung dịch ra, chị Nicky nhanh chóng cho nó nhỏ nước vào ly thứ nhất. Đây tượng trưng cho hiện tượng "sữa về".

"Khi trẻ bắt đầu bú, sữa sẽ ồ ạt về, điều này khiến cho các bé nuốt nhanh hơn. Tuy nhiên, hầu hết sữa đó là phần nước màu xanh – nghĩa là nó chứa hàm lượng nước cao giúp xoa dịu cơn khát ở trẻ", chị Nicky cho biết. Khi dòng sữa bắt đầu chảy chậm lại, bé cũng nuốt chậm lại, nghĩa là trẻ đang bước sang giai đoạn thứ 2".

Giai đoạn 2: Mút – nuốt – thở

Ở giai đoạn 2, trẻ mới bắt đầu nhận được một ít chất béo có trong sữa mẹ.

Đây là giải đoạn của sự phối hợp nhịp nhàng giữa mút, nuốt và thở. Để minh họa rõ hơn về điều này, chị Nicky đã chuyển sang ly thứ 2 và bóp nhẹ miếng bọt biển và dừng lại sau mỗi lần bóp tương ứng với mỗi lần hít thở của trẻ.

Điều đáng chú ý trong giai đoạn này là các mẹ sẽ thấy trong ly thứ 2 ngoài nước màu xanh ra, còn có cả dầu màu vàng lẫn trong đó. Có nghĩa là trẻ sẽ nhận được các chất béo có trong sữa mẹ sau khi đã bú hết lượng sữa chứa nước ở giai đoạn đầu.

"Bạn có thấy trong ly thứ 2 có nhiều chất béo hơn so với ly thứ nhất không? Chính những lần hít thở sâu để mút của bé đã giúp các phân tử chất béo vượt qua các phế nang để đến với trẻ. Bạn sẽ dễ dàng nhận ra con đang ở giai đoạn này khi thấy con thực hiện một đến hai lần mút cho một lần nuốt", chị Nicky cho biết.

Giai đoạn 3: Mút mạnh

Đây là giai đoạn trẻ nhận được nhiều dưỡng chất nhất giúp trẻ tăng cân và no lâu.

Đến thời điểm này thì hầu như các mẹ đều cho rằng mình đã hết sữa do thấy con mút mạnh. Tuy nhiên, không vì thế mà các mẹ vội cho con đổi ti. Bởi "như các bạn thấy đấy, ly thứ 3 chứa đầy chất béo màu vàng. Đây là nguồn dinh dưỡng cao với nhiều dưỡng chất giúp trẻ tăng cân và no bụng mà đôi khi vì nôn nóng cho con bú no mà các mẹ thường hay bỏ qua. Chưa kể, các phân tử chất béo ở cuối cữ bú quá đặc đến nỗi các em bé thường phải dùng lưỡi mút mạnh", chị Nicky giải thích thêm.

Cũng giống như việc chúng ta ăn một thanh sô cô la vậy. Sau khi ăn xong thì bạn luôn muốn tìm nước uống, thì trẻ cũng muốn bú thêm ti bên kia để được "xúc miệng" bằng loại sữa chứa nước trong giai đoạn 1. Thế nên các mẹ đừng nghĩ bé đói nên đòi bú thêm bên kia nha.

Chị Nicky còn chia sẻ thêm rằng trong thời tiết nắng nóng trẻ không muốn bú lâu: "Khi trời nóng, trẻ sẽ thường xuyên đòi bú mẹ và bú rất nhanh. Thật ra đây là hành động làm dịu cơn khát của trẻ, và đó là lý do vì sao bạn không nên cho trẻ dưới 6 tháng tuổi uống nước vì hàm lượng nước có trong sữa mẹ ở giai đoạn 1 đã đủ đáp ứng như cầu của con rồi".