Nét xinh xắn đáng yêu từ nhỏ của Miss baby Việt Nam 2021 Phạm Gia Hân

Phạm Gia Hân 8 tuổi đến từ Bình Định đăng quang Miss baby Việt Nam 2021

Với chủ đề "Giúp đỡ và bảo vệ trẻ em Việt Nam " Gia Hân đã mang tới thông điệp:

Với lứa tuổi của chúng con thì việc tự chăm sóc bản thân và bảo vệ mình sẽ khó thực hiện được nếu thiếu vắng một bàn tay quan tâm của người lớn. Khi chúng con hoảng sợ, khi chúng con lo lắng chúng con cần lắm một bàn tay ấm áp và an toàn để chúng con cảm thấy được bảo vệ. Chỉ có trong môi trường an toàn chúng con mới có thể thoải mái phát triển bản thân, tự do sáng tạo và học tập.

Vì vậy chỉ với những lời nói yêu thương thôi thì sẽ chưa đủ, chúng con cần được bảo vệ bằng những hành động từ trái tim và tràn đầy yêu thương.

Gia Hân thể hiện múa Ballet trong phần thi tài năng

Trước đó trong các tập phát sóng Gia Hân luôn thể hiện tốt và có điểm số tích lũy cao nhất từ Ban Giám Khảo. Cô bé cũng là thí sinh chiến thắng đại sứ du lịch với dự án quảng bá du lịch, văn hóa tỉnh Bình Định.

Gia Hân tại đồi cát Phương Mai – Bình Định trong dự án quảng bá du lịch

Tại đêm chung kết, Gia Hân đã trải qua thêm 2 phần thi là trình diễn trang phục dạ hội và trang phục dân tộc. Với sự tự tin của mình cô bé đã chinh phục được giám khảo và khán giả truyền hình cả nước.

Gia Hân trình diễn trang phục dạ hội

Được biết từ bé Phạm Gia Hân đã sở hữu gương mặt bầu bĩnh đáng yêu với đôi mứt to trong và làn da trắng nhu tuyết. Mỗi lần đi chơi cùng gia đình cô bé luôn được mọi người xin chụp chụp hình cùng vì quá dễ thương.

Phạm Gia Hân yêu thích tạo dáng chụp hình và đi catwalk trước ống kính từ khi lên 3 tuổi.

Miss baby Việt Nam là chương trình được tổ chức hàng năm bởi tạp chí KIDS MODEL VIETNAM. Trải qua 4 mùa tổ chức chương trình ngày càng nhận được sự quan tâm, yêu mến của các bé và khán giả cả nước.

Miss baby Việt Nam 2022 với chủ đề "hành trình 5 năm tỏa sáng" sẽ được khởi động trong thời gian tới và dự kiến thu hút hàng ngàn em bé tham gia casting.

