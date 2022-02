Nên cắt kiểu mái nào khi để tóc layer? 4 gợi ý sau sẽ giúp chị em xinh đẹp hoàn hảo

Tóc tỉa layer là một xu hướng siêu hot, đã vài năm trôi qua vẫn chưa hề hạ nhiệt. Thời gian tới, nếu chọn tóc tỉa layer để làm mới bản thân, chị em vẫn dễ dàng ghi điểm sành điệu. Tuy nhiên, quyết định kết thân với tóc tỉa layer chưa chắc đã đủ để nhan sắc được nâng tầm hết cỡ. Chị em rất nên chọn một kiểu mái phù hợp với xu hướng tóc này. Khi chọn đúng kiểu mái, các nhược điểm gương mặt sẽ được khắc phục hiệu quả, visual trở nên xinh tươi, thậm chí là sang chảnh hơn. Bởi vậy, đừng bỏ qua 4 kiểu mái hợp nhất với tóc tỉa layer sau đây nhé, chị em sẽ tìm thấy lựa chọn sáng suốt để lột xác.

1. Tóc mái lưa thưa

Lựa chọn cơ bản nhất khi để tóc tỉa layer chính là mái lưa thưa. Dù đơn giản và dễ đoán, tóc mái lưa thưa vẫn chưa bao giờ hết mốt hay gây nhàm chán.

Tóc mái lưa thưa rất được việc trong khoản che một số nhược điểm như trán quá cao hay trán hẹp, giúp gương mặt trở nên cân đối, thanh thoát. Chưa kể, tóc mái lưa thưa còn mang đến cho chủ nhân nét ngọt ngào, tươi xinh, nhờ vậy mà visual thêm trẻ trung. Tóc mái lưa thưa không quá kén mặt, gần như nàng nào cũng có thể áp dụng được để trẻ hóa và thăng hạng nhan sắc.

2. Tóc mái bay

Tóc mái bay luôn là lựa chọn hàng đầu tại các salon tóc tại Hàn. Lý do rất đơn giản, xu hướng tóc mái này hợp với mọi kiểu gương mặt. Chỉ với hai bên tóc mái được tỉa vát nhọn về phía mang tai, gương mặt đã trở nên thanh thoát, nhỏ xinh hơn rất nhiều. Tóc mái bay còn mang đến sự bay bổng, phóng khoáng nên vẻ sành điệu chắc chắn tăng thêm. Chưa hết, nếu kết thân với tóc mái bay, chị em sẽ có vẻ ngoài sang chảnh hơn khi áp dụng các cách tạo kiểu như: buộc nửa, búi thấp, buộc thấp…, tuyệt nhiên không sợ quê kiểng.

3. Tóc mái bằng

Tóc mái bằng không hot bằng tóc mái lưa thưa hay mái bay, nhưng vẫn giữ vững phong độ chuẩn mốt. Tóc mái bằng chẳng những hack tuổi tốt, mà còn mang đến cho chị em vẻ ngoài cá tính, thời thượng. Đặc biệt là khi để tóc layer suôn mượt, cắt mái bằng, visual của chị em càng thêm ấn tượng, hút mắt. Với kiểu tóc này, chị em thậm chí chẳng cần nhuộm màu, để tóc đen nguyên bản thôi cũng sang chảnh, thu hút.

4. Tóc mái chữ C

Kiểu tóc mái chữ C không quá quen thuộc, nhưng thời gian gần đây đang rất nổi tại các salon Hàn. Đây là kiểu tóc hoàn hảo cho những nàng nào không thích cắt mái quá ngắn, nhưng vẫn muốn các nhược điểm được khắc phục. Để tạo nên kiểu mái chữ C, thợ cắt tóc sẽ lấy hai lọn tóc rất mỏng, cắt đến ngang cằm, và uốn cụp nhẹ. Tóc mái chữ C dù mong manh nhưng vẫn đủ sức làm gọn gương mặt. Lựa chọn này còn mang đến vẻ hiện đại, phóng khoáng cho visual. Với tóc mái chữ C, chị em nên để tóc layer ép thẳng, vẻ ngoài sẽ xinh đẹp hoàn hảo.

