Napoleon Jacket - chiếc áo tâm điểm của 2026 đang gây nghiện vì quyền năng biến người mặc thành "quý tộc"

Nếu có một món đồ thời trang vừa mang tính di sản, vừa gói gọn trọn vẹn tinh thần ngông cuồng của âm nhạc và thời trang, đó chắc chắn là Napoleon Jacket. Được dự báo là một trong những xu hướng trọng điểm của năm 2026, chiếc áo khoác mang cảm hứng quân đội này đang chứng minh sức lan tỏa mạnh mẽ từ các sân khấu concert hoành tráng của dàn sao quốc tế cho đến hàng loạt bộ sưu tập ứng dụng đến từ các nhà mốt cao cấp lẫn thời trang nhanh.

Trước khi trở thành tâm điểm của năm 2026, thiết kế áo khoác Napoleon với phom dáng boxy, phần cổ dựng đặc trưng cùng hàng cúc kim loại và chi tiết dây may đính kết cầu kỳ vốn xuất phát từ đồng phục sĩ quan Đế chế Pháp. Qua các thập kỷ, món đồ này liên tục được tái sinh: từ tinh thần Rock 'n' Roll phóng khoáng của Freddie Mercury hay Jimi Hendrix những năm 70-80, cho đến khi chạm đỉnh cao văn hóa đại chúng vào thập niên 2000.

Vào giai đoạn hoàng kim của phong cách indie sleaze, hình ảnh biểu tượng thời trang Kate Moss sánh đôi cùng Pete Doherty trong chiếc áo khoác quân đội phong trần đã biến item này thành tuyên ngôn cho tinh thần bất cần và thời thượng.

Sự quyến rũ của phom dáng này liên tục truyền cảm hứng cho các nhà mốt lớn, xuất hiện trong những bộ sưu tập mang tính di sản như Jean Paul Gaultier Couture 2002, Balmain Spring 2010, Marc Jacobs 2014 hay Saint Laurent Spring 2015 dưới thời Hedi Slimane.

Như dự báo từ đầu năm, áo khoác Napoleon đã chính thức tái xuất với quy mô toàn cầu. Không chỉ dừng lại ở các sàn diễn Thu/Đông và Xuân/Hè 2026 của Alexander McQueen hay Ann Demeulemeester, kiểu áo này hiện đang trở thành sự lựa chọn hàng đầu cho trang phục trình diễn của hàng loạt ngôi sao âm nhạc.

Cấu trúc vai sắc sảo kết hợp cùng các chi tiết thêu đính bắt sáng giúp người mặc dễ dàng chiếm lĩnh không gian sân khấu và thu hút mọi ống kính truyền thông. Ngay cả ở mảng thời trang thảm đỏ, việc nữ diễn viên Margot Robbie xuất hiện trong nguyên cây outfit phom dáng quân đội của McQueen cũng ngầm khẳng định vị thế đỉnh cao của trào lưu này.

Sức lan tỏa của Napoleon jacket nhanh chóng mở rộng từ dòng thời trang trình diễn sang đời thường. Zara, H&M cũng đồng loạt tung ra những phiên bản giá mềm mang tính ứng dụng cao, biến mẫu áo khoác vốn mang tính đặc thù này thành item hiện diện phổ biến trên các nền tảng mạng xã hội.

Nhiều thiết kế của Zara được lăng xê bởi các try-on video từ người dùng MXH (Clip: Instagram).

Nếu như ở thập niên 2000, công thức phối đồ kinh điển với chiếc áo khoác này là quần shorts jeans rách, tất lưới rách và boots hầm hố mang đậm tinh thần grunge, thì ở năm 2026, tư duy phối đồ đã được tái định hình theo hướng tiết chế và tinh tế hơn.

Các nhà thiết kế và stylist hiện đại ưu tiên sự cân bằng: tối giản hóa các món đồ đi kèm để tạo không gian tôn vinh đường cắt chỉn chu và chi tiết thêu đính của chiếc áo.

Sự trở lại của Napoleon jacket trong năm 2026 không chỉ đơn thuần là một cơn sốt hoài niệm, mà còn đại diện cho sự giao thoa giữa di sản lịch sử, nghệ thuật trình diễn và tư duy thời trang hiện đại.

Ảnh: Internet, IGNV