Từ nghệ sĩ dưới trướng thành bạn đời chủ tịch, chuyện tình của Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương có đủ chất liệu khiến hội mê ngôn tình không khỏi xuýt xoa. Sau nhiều năm vướng nghi vấn hẹn hò, cô và Hoàng Tử Thao chính thức công khai vào tháng 7/2024 rồi thông báo đã đăng ký kết hôn vào cuối năm ấy. Những khoảnh khắc sánh đôi, tương tác ngọt ngào cùng sự quan tâm thoải mái dành cho nhau trước công chúng càng khiến dân tình ước ao, hâm mộ.

Bên cạnh chuyện tình đẹp như phim, Từ Nghệ Dương còn có một điểm khiến hội chị em rất dễ “lọt hố”: gu thời trang nhìn tưởng nhẹ nhàng nhưng chẳng hề nhạt. Cô nàng vốn sở hữu gương mặt thanh tú, đôi mắt mơ màng cùng mái tóc dài đậm chất nàng thơ, vậy nên cô cũng chẳng cần ăn vận quá cầu kỳ để gây chú ý. Thay vào đó, Từ Nghệ Dương thường chọn những món nữ tính vừa đủ rồi khéo léo thêm một chút cá tính, lúc ngọt ngào, lúc phóng khoáng, có khi lại kiêu kỳ rất cuốn. Đây cũng là kiểu phong cách khá đáng tham khảo với những nàng thích mặc đẹp mà không muốn trông quá điệu đà.

Chẳng hạn với chiếc áo len lông mang những mảng màu nâu, xanh rêu và trắng kem, Từ Nghệ Dương chỉ phối cùng shorts da đen và túi sáng màu. Một bên mềm mại, ấm áp, một bên cá tính vừa đủ nên tổng thể trông trẻ trung mà vẫn có điểm nhấn. Chị em có thể học ngay công thức áo len nổi bật + shorts tối màu này cho những ngày muốn lên đồ nữ tính nhưng vẫn có chút nghịch ngợm.

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Từ Nghệ Dương đặc biệt cuốn hút mỗi khi trở về đúng sở trường nữ tính của mình. Chiếc váy lụa hồng phấn óng nhẹ, điểm thêm dải khăn mảnh nơi cổ là đủ giúp cô nàng trông yêu kiều mà không cần nhiều chi tiết cầu kỳ. Tóc búi thấp cùng phụ kiện tối giản càng giữ tổng thể thanh thoát. Với những nàng đang tìm đồ đi tiệc hay hẹn hò, đây là công thức khá dễ học: chọn một chiếc váy có chất liệu và phom dáng đủ đẹp, những phần còn lại càng tiết chế càng sang.

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Đến váy hoa, Từ Nghệ Dương lại cho thấy một phiên bản nàng thơ phóng khoáng hơn. Thiết kế trễ vai mềm mại được cô phối cùng boots màu kem, vừa lãng mạn vừa có chút cá tính. Đây cũng là cách hay để chị em làm mới váy hoa thay vì lúc nào cũng kết hợp cùng sandal hay giày cao gót.

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Đổi sang gam nâu trầm, Từ Nghệ Dương lập tức mang đến cảm giác trưởng thành và quyến rũ hơn. Chiếc váy ngắn ôm dáng vốn khá đơn giản được nhấn bằng thắt lưng mảnh, kết hợp giày mũi nhọn và túi đan cỡ lớn nên nhìn sang mà không hề nặng nề. Chị em mê phong cách tối giản có thể học cách phối này: lấy váy trơn làm chủ đạo rồi tạo điểm nhấn bằng một món phụ kiện có chất liệu thú vị.

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Ngọt ngào nhất phải kể đến set trắng kem với áo len trễ vai viền ren và chân váy ngắn nhiều tầng. Tay áo dài phủ nhẹ bàn tay, những khoảng ren thoáng cùng lớp bèo rủ khiến bộ đồ thêm chút boho rất xinh. Từ Nghệ Dương thêm chiếc thắt lưng da nâu bản lớn để nhấn eo, đồng thời tạo điểm nổi bật trên nền trang phục sáng màu. Nhờ vậy, cả set vừa mềm mại vừa có phom dáng rõ ràng. Chị em mê ren và bèo nhún có thể tham khảo cách phối cùng một món phụ kiện da như thế này; giữ trang sức nhỏ gọn là đủ để tổng thể duyên dáng, không bị quá nhiều chi tiết.

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