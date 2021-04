Nâng tầm giá trị thương hiệu, giúp nhân viên rạng rỡ hơn với đồng phục công sở Wego

Những bất cập khi may đồng phục công sở



Đồng phục đã trở thành một phần của doanh nghiệp, không chỉ giúp thể hiện hình ảnh riêng của mình, chúng còn giúp các thành viên trong công ty thêm gắn kết. Ích lợi như thế nhưng đồng phục công sở cũng gặp phải không ít những ý kiến trái chiều.

Đồng phục công sở thường bị "gắn mác" cứng nhắc, thiết kế không đẹp mắt. Chúng không đem lại cho người mặc sự tự tin khi chỉ quanh đi quẩn lại "vài ba mẫu". Điều này khiến nhân viên công ty không muốn tự nguyện khoác lên mình đồng phục mà chỉ mặc vì sự bắt buộc.

Hơn cả, nhiều mẫu đồng phục không được chú trọng nên chất lượng không được đánh giá cao. Có những sản phẩm đồng phục bị phai màu chỉ sau vài lần giặt. Thậm chí, chúng còn bị giãn, mất form áo ban đầu. Có những trường hợp vải còn xuất hiện mùi hôi, gây khó chịu cho người mặc.

Không chỉ dừng ở loại vải hay thiết kế, hình in cũng là vấn đề lớn khi các doanh nghiệp thiết kế đồng phục công sở. Hình in vốn là điểm nhấn để thu hút và tạo dấu ấn cho công ty. Tuy nhiên, do công nghệ in lạc hậu nên chất lượng hình in trên một số sản phẩm đồng phục không được đảm bảo. Chỉ sau thời gian ngắn, hình in trên áo đã bị bong tróc, phai màu. Chúng khiến áo trở nên xấu xí và không thể hiện hết ý nghĩa của đồng phục.

Wego Uniform và hành trình tạo ra xu hướng thời trang đồng phục hiện đại

Hiểu được nỗi băn khoăn của doanh nghiệp khi vừa muốn khẳng định hình ảnh của mình, vừa muốn nhân viên thật thoải mái mặc đồng phục, Wego Uniform đã tạo ra xu hướng thời trang công sở hiện đại. Không chỉ đơn giản là một chiếc áo, Wego Uniform muốn tạo ra những mẫu đồng phục công sở đẹp nhất, để doanh nghiệp vừa quảng bá được hình ảnh của mình. Đồng thời, nhân viên công ty cũng sẽ thoải mái, tự tin mặc lên mình đồng phục.

Với mong muốn đó, thương hiệu tuyển chọn kỹ lưỡng những nhà thiết kế trẻ tuổi, tài năng. Họ là những người đam mê thời trang, thích mày mò, tìm tòi những cái mới để tạo ra những mẫu đồng phục mới mẻ, đón đầu xu hướng thời trang hiện đại. Nhờ thế, mỗi sản phẩm thiết kế ra đều có vẻ đẹp riêng để người dùng cảm thấy như đang "diện" chiếc áo yêu thích của bản thân.

Không những thế, Wego Uniform đặc biệt chú trọng đến hình ảnh khách hàng. Thương hiệu luôn cố gắng dựa theo nhận diện của doanh nghiệp để sáng tạo những nét mới mẻ trên mẫu đồng phục. Mỗi bộ đồng phục đều sở hữu sự khác biệt, độc đáo, giúp doanh nghiệp dễ dàng thu hút khách hàng và quảng bá hình ảnh ra bên ngoài.

Wego Uniform - đối tác tin cậy của nhiều thương hiệu lớn

Sự khác biệt của các sản phẩm đồng phục Wego không dừng lại ở kiểu dáng và thiết kế bên ngoài mà còn nằm ở chất lượng bên trong. Mỗi chiếc áo ra đời tại đây đều là sự tỉ mẩn từ khâu dệt và nhuộm vải. Các mẫu vải đều được chính Wego sản xuất trực tiếp tại đây nhằm mang lại sản phẩm chất lượng nhất. Mực in cũng được thương hiệu nhập khẩu từ các công ty đảm bảo sức khỏe người dùng và không ảnh hưởng tới môi trường thuộc thị trường Mỹ, Nhật, Hàn uy tín.

Đồng thời, với quy mô phân xưởng của mình, Wego Uniform tự tin có thể đảm bảo thời gian và tiến độ cho dù đơn hàng có lên đến 10.000 sản phẩm. Wego Uniform cam kết sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu không hoàn thành theo đúng hợp đồng. Bên cạnh đó, Wego Uniform mong muốn đối tác có sự an tâm đối với sản phẩm. Chính thế mà thương hiệu bảo hành các sản phẩm đồng phục đến 12 tháng.

Nhờ sự tận tâm, tận lực này mà Wego Uniform chiếm được cảm tình của khách hàng, trở thành đối tác tin cậy của nhiều thương hiệu nổi tiếng, trải dài trên hầu hết lĩnh vực như Đất Xanh, Học viện Doanh nhân CEO, Học viện âm nhạc Việt Nam, Trường quốc tế Hội An, Giao hàng tiết kiệm, VNTRIP,...

Đồng phục Wego Uniform tự hào là thương hiệu sáng tạo, là người thợ đánh lên chiếc "chìa khóa" giúp các thương hiệu nâng tầm giá trị. Hãy liên hệ ngay hotline hoặc đến trực tiếp cơ sở Wego tại số để nhận được những ưu đãi từ thương hiệu thời trang công sở Wego.

