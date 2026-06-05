Nắng nóng kéo dài, cha mẹ cần làm gì để con luôn khỏe mạnh và dễ chịu suốt mùa hè?

Mùa hè là khoảng thời gian trẻ được nghỉ ngơi, khám phá và tham gia nhiều hoạt động ngoài trời. Tuy nhiên, thời tiết oi bức cũng đặt ra không ít thách thức trong việc chăm sóc sức khỏe và đảm bảo sự thoải mái cho trẻ. Nhiều cha mẹ vì thế đã chủ động trang bị những sản phẩm thiết yếu, giúp con luôn mát mẻ, năng động và sẵn sàng cho một mùa hè đầy trải nghiệm.

Dưới đây là những sản phẩm hỗ trợ lo lắng của cha mẹ trong mùa nắng nóng đang có giá cực kỳ tốt.

1. Combo 2 Gói Tã/bỉm quần HUGGIES SKINCARE MEGA JUMBO size XL84+4 miếng

Tã/Bỉm quần HUGGIES SkinCare Mega Jumbo là dòng bỉm được thiết kế dành cho làn da nhạy cảm của trẻ nhỏ, nổi bật với bề mặt mềm mại, khả năng thấm hút tốt và giúp duy trì cảm giác khô thoáng suốt nhiều giờ. Sản phẩm ứng dụng công nghệ chăm sóc da SkinCare, hỗ trợ hạn chế tình trạng hăm tã và khó chịu do ẩm ướt, đồng thời thiết kế dạng quần co giãn linh hoạt giúp bé vận động thoải mái trong các hoạt động hằng ngày. Quy cách Mega Jumbo còn mang đến số lượng lớn, phù hợp cho nhu cầu sử dụng thường xuyên của nhiều gia đình.

Deal hời: 797.000 - Giảm 38% Voucher 150k Mua tã tặng tã Mua tại: Lazada - Combo 2 Gói Tã/bỉm quần HUGGIES SKINCARE MEGA JUMBO

2. Sữa bột Nestle NAN SUPREMEPRO 3 800g với đạm Whey thủy phân 1 phần, 5HMO hỗ trợ triệu chứng mẫn cảm

Sữa bột Nestlé NAN SUPREMEPRO 3 là sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ từ 2 tuổi, nổi bật với đạm Whey thủy phân một phần giúp trẻ dễ tiêu hóa và hấp thu. Công thức chứa 5 loại HMO (Human Milk Oligosaccharides) hỗ trợ tăng cường sức khỏe đường ruột và hệ miễn dịch, đồng thời góp phần giảm nguy cơ xuất hiện một số triệu chứng mẫn cảm ở trẻ. Bên cạnh đó, sản phẩm còn bổ sung các dưỡng chất thiết yếu hỗ trợ sự phát triển toàn diện về thể chất và trí não trong giai đoạn tăng trưởng.

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3. [MUA LÀ CÓ QUÀ] Sữa bột Aptamil Profutura Kid Cesarbiotik New Zealand số 3 - Synbiotic độc quyền dành cho bé từ 2 đến 6 tuổi

Sữa bột Aptamil Profutura Kid Cesarbiotik New Zealand số 3 là sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ từ 2–6 tuổi, nổi bật với hệ Synbiotic độc quyền Cesarbiotik kết hợp lợi khuẩn và chất xơ prebiotic, hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường ruột và tăng cường sức khỏe tiêu hóa. Công thức được phát triển tại New Zealand, bổ sung các dưỡng chất thiết yếu giúp hỗ trợ hệ miễn dịch, phát triển thể chất và đồng hành cùng trẻ trong giai đoạn tăng trưởng quan trọng.

Deal hời: 656.000 - Giảm 5% Vocuher giảm 4%, Mua 1sp tặng quà Mua tại: Lazada - Sữa bột Aptamil Profutura Kid Cesarbiotik New Zealand số 3

4. [BAO BÌ MỚI] Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Suy Dinh Dưỡng (Đỏ) - Hỗ Trợ Tăng Cân Tăng Chiều Cao (Lon 1,65 Kg)

Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Suy Dinh Dưỡng (Đỏ) là sản phẩm dinh dưỡng chuyên biệt dành cho trẻ suy dinh dưỡng, thấp còi hoặc có nguy cơ chậm tăng trưởng. Công thức bổ sung năng lượng, đạm, vitamin và khoáng chất thiết yếu, hỗ trợ tăng cân khỏe mạnh, phát triển chiều cao và tăng cường sức đề kháng. Sản phẩm được phát triển dựa trên nhu cầu dinh dưỡng của trẻ em Việt Nam, giúp bé bắt kịp đà tăng trưởng trong những năm đầu đời.

Deal hời: 748.000 - Giảm 48% Vocuher giảm 4%, Mua 1sp tặng quà Mua tại: Lazada - Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Suy Dinh Dưỡng (Đỏ)

5. Combo 4 Bịch Tã/bỉm Honey Premium Dán Quần Chính Hãng Mềm Mại, Thoáng Khí Cho Bé

Tã/Bỉm Honey Premium Dán Quần là sản phẩm chăm sóc bé được thiết kế với chất liệu mềm mại, thoáng khí, mang lại cảm giác dễ chịu khi sử dụng. Bỉm có khả năng thấm hút tốt, giúp duy trì bề mặt khô thoáng và hỗ trợ hạn chế tình trạng hăm tã. Thiết kế ôm vừa vặn cơ thể cùng phần lưng thun co giãn linh hoạt giúp bé thoải mái vận động trong các hoạt động hằng ngày.

Deal hời: 1.000.000 - Giảm 38% Voucher giảm 5% Mua tại: Lazada - Combo 4 Bịch Tã/bỉm Honey Premium Dán Quần