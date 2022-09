“Nâng niu” làn da nhạy cảm với sữa rửa mặt dịu nhẹ Very Rose từ NUXE

Làn da nhạy cảm cần được nâng niu và chăm sóc nhẹ nhàng hơn những làn da khác. Với sữa rửa mặt cho da nhạy cảm, bạn cần một sản phẩm chứa công thức không gây kích ứng nhưng vẫn đủ sức làm sạch bụi bẩn, dầu thừa và cặn trang điểm sau khi tẩy trang.

Vì sao nên xem trọng bước rửa mặt trong routine chăm sóc da nhạy cảm?

Rửa mặt phải chăng là bước làm đẹp cơ bản nhất? Nhưng chính vì quá cơ bản mà nhiều người trong chúng ta vẫn thường xem nhẹ chúng.

Chọn sữa rửa mặt cho da nhạy cảm khó hơn bạn tưởng. Ảnh: imaxtree.

Nhiều người cho rằng thành phần hoạt chất trong sữa rửa mặt sẽ bị rửa trôi sau khi làm sạch, do đó dùng sữa rửa mặt nào cũng không quan trọng. Đó là nhận định sai lầm, bởi một số chất hoạt động bề mặt trong sữa rửa mặt hay sản phẩm rửa trôi thường hoạt động sau khi thoa. Tuy nhiên điều đó cũng không có nghĩa rằng bạn nên chọn những loại sữa rửa mặt quá khắc nghiệt với làn da nhạy cảm do chứa nhiều chất tẩy rửa, chất hoạt động bề mặt và hương thơm nồng gây bất lợi cho da. Những phản ứng sau khi dùng sản phẩm loại này là da mẩn đỏ, bong tróc, khó chịu và trong một số trường hợp, thậm chí gây chứng phát ban toàn thân do dị ứng.



May mắn thay, ngày càng có nhiều thương hiệu nghiên cứu và cho ra đời các loại sữa rửa mặt chuyên biệt cho da nhạy cảm. Very Rose Light Cleansing Foam là dòng sữa rửa mặt tạo bọt cho da nhạy cảm đến từ thương hiệu mỹ phẩm NUXE của Pháp. Sản phẩm mang lại sự dịu nhẹ, loại bỏ tạp chất mà không làm mất đi hàng rào bảo vệ da của tất cả các yếu tố dưỡng ẩm tự nhiên của nó.

Sữa rửa mặt tạo bọt NUXE Very Rose – sản phẩm làm sạch dành riêng cho da nhạy cảm.

Vì sao NUXE Very Rose Light Cleansing Foam được chuyên khoa da liễu khuyên dùng cho da nhạy cảm?



Thành phần chính của Very Rose Light Cleansing Foam là những giọt tinh chất từ hoa hồng damask được trồng theo phương pháp hữu cơ cùng 94% thành phần từ tự nhiên. Làn da sau khi rửa mặt trở nên mịn màng hơn, không hề có cảm giác khô căng. Phức hợp dưỡng da 100% nguồn gốc thực vật giúp loại bỏ tạp chất nhẹ nhàng nhưng sạch sâu, đồng thời vẫn giữ được sự cân bằng cho làn da. Sản phẩm thích hợp với cả da nhạy cảm.

Điểm mạnh giúp NUXE nói chung và Very Rose Light Cleansing Foam nói riêng được yêu thích suốt hơn 30 năm qua chính là thành phần tự nhiên của chúng.

Đặc tính tuyệt vời với làn da của hoa hồng Damask đã được những nhà nghiên cứu của NUXE đưa vào sữa rửa mặt Very Rose, mỗi lần nhấn cho ra một lượng bọt trắng mịn và xốp mềm. Khi thoa lên da, cảm giác như những lớp mây mềm đang nâng niu làn da bạn. Kết cấu bọt kem mềm mại và giàu ẩm được tạo sẵn thay vì bạn phải tốn công làm bọt bằng tay, giúp khả năng giảm ma sát giữa ngón tay và da khi rửa mặt được tốt hơn. Nhờ đó làn da được bảo vệ và nâng niu ở mức tốt nhất. Hương thơm dịu nhẹ và tinh tế từ những cánh hoa hồng damask cũng là yếu tố giúp trải nghiệm của bạn được nâng tầm tuyệt đối, khoảng thời gian làm sạch da cũng nhờ thế mà trở nên thư giãn và tuyệt vời hơn. Very Rose Light Cleansing Foam phản ánh đầy đủ nhất triết lý của NUXE: Một sản phẩm làm đẹp chứa thành thiên nhiên và mang lại khả năng lay động mọi cảm quan ở tầng tinh tế nhất.



Very Rose Light Cleansing Foam với đầu bump tự tạo bọt sẵn vô cùng tiện lợi, giúp khoảng thời gian làm đẹp của bạn thú vị và gọn nhẹ hơn.

Tối ưu hóa chu trình chăm sóc da với bộ sản phẩm từ hoa hồng damask NUXE Very Rose



3 bước làm sạch da với bộ sản phẩm NUXE Very Rose hứa hẹn giúp vỗ về cả những làn da nhạy cảm nhất sau một ngày dài mệt mỏi. Sử dụng trọn bộ các bước trong một dòng sản phẩm giúp hạn chế những rủi ro hơn khi bạn kết hợp sản phẩm từ nhiều thương hiệu khác nhau. NUXE Very Rose chứa thành phần chính là chiết xuất từ cánh hồng damask, mang lại khả năng làm dịu và mang lại vẻ ngoài tươi mới cho làn da. Ngày qua ngày, khoảng thời gian làm đẹp của bạn sẽ trở nên vui vẻ hơn khi đắm mình trong hương thơm đặc trưng của Very Rose. Thiết kế vỏ ngoài màu hồng cũng khiến tâm trạng bạn luôn được thoải mái và phấn chấn.

Bước 1: Lấy sạch bụi bẩn trên da ở bước tẩy trang với NUXE Very Rose 3-in-1 Soothing micellar water

Bước 2: Rửa mặt với NUXE Very Rose Light Cleansing Foam

Bước 3: Xịt dưỡng ẩm với NUXE Very Rose Refreshing toning mist

Với NUXE Very Rose, chu trình làm đẹp cho da nhạy cảm sẽ trở nên đơn giản và thú vị hơn.

Để NUXE nâng niu làn da bạn



