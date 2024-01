Nàng dâu hào môn Primmy Trương khoe "hoạt động đặc biệt mừng năm mới", chỉ có hội mẹ bỉm từng trải qua mới thấu hiểu

Những ngày gần đây, cộng đồng mạng đều hào hứng khi một thế lực nhí nữa ra đời. Primmy Trương - vợ thiếu gia Phan Thành đã đăng tải hình ảnh chào đón em bé thứ 2. Nàng dâu hào môn chia sẻ khoảnh khắc bế ái nữ trên tay kèm theo lời nhắn: "Welcome to the world, my little Tiffany" (Tạm dịch: Chào mừng con đến với thế giới, Tiffany bé nhỏ của mẹ).

Mặc dù vừa mới trải qua sinh nở nhưng nhan sắc của Primmy Trương khiến cộng đồng mạng xuýt xoa khen ngợi. Bà xã Phan Thành vẫn giữ được sự tươi tắn, làn da căng mịn và vóc dáng không mấy thay đổi. Ngoài ra, dù vẫn chưa khoe diện mạo của em bé nhưng với cái tên Tiffany, netizen cũng đều biết gia đình nam thiếu gia giờ đã có đủ nếp, đủ tẻ.

Trong khoảnh khắc chuyển giao nữa năm cũ, năm mới, trong khi nhà nhà, người người đi chơi thì Primmy Trương chia sẻ "hoạt động mừng năm mới" khiến các fan không khỏi bất ngờ. Bà xã Phan Thành hiện tại đã quay trở lại "cuộc chiến bỉm sữa", cặm cụi với hành trình hút, kích, cho con ăn mỗi đêm.

Nhìn những giọt sữa vàng óng đầu tiên của mẹ bỉm mà ai nấy cũng vui mừng. Kèm theo đó, Primmy Trương chia sẻ hài hước: "Wake me up when hút sữa ends" (Tạm dịch: Hãy đánh thức tôi khi việc hút sữa kết thúc). Hành trình này còn rất dài và bà xã Phan Thành cũng dần làm quen với nó.

Với những mẹ sau sinh, thời gian đầu khi kích sữa cho con bú quả thực vô cùng vất vả. Để có sữa đều cho con đòi hỏi mẹ phải kích thường xuyên, liên tục, từ 1,5-2 tiếng/ lần bất kể đêm hay ngày. Chính vì thế, đây là quãng thời gian khiến mẹ dễ stress, mệt mỏi và cần sự thông cảm, yêu thương của gia đình. Nhất là với những người mẹ đã có 2 con, việc phân bố thời gian dành cho 2 bé cũng là vấn đề đau đầu.

Cách kích sữa sử dụng máy hút sữa

Sử dụng máy hút sữa là một trong những cách kích sữa hiện đại được rất nhiều mẹ sau sinh áp dụng để sữa về nhiều. Việc vắt sữa còn có thể giúp mẹ bảo quản, lưu trữ sữa cho lần dùng tiếp theo của bé nếu không ở gần mẹ.

Máy hút sữa sẽ tăng khả năng co bóp bầu ngực, từ đó làm gia tăng hormone oxytocin giúp kích thích tuyến sữa, để sữa tiết ra nhanh hơn, nhiều hơn và đều hơn.

Tuy nhiên các bác sĩ khuyến cáo, mẹ sau sinh không nên lạm dụng máy hút sữa vì có thể khiến trẻ bỏ thói quen bú mẹ trực tiếp, quên cách ti mẹ. Thêm vào đó, với những máy hút sữa kém chất lượng có thể làm ngực và vú mẹ sẽ bị tổn thương bởi chế độ hút sữa không phù hợp. Ngoài ra, máy hút sữa nếu không được vệ sinh sạch sẽ có thể bị nhiễm khuẩn, tăng nguy cơ sữa nhiễm khuẩn gây bệnh cho trẻ.

Giá trị của sữa non với sức khỏe của trẻ sơ sinh

Những dòng sữa Primmy Trương khoe được gọi là sữa non. Sữa non giàu protein, ít đường lactose, chất béo và các vitamin tan trong nước. Được biết, lượng protein trong sữa non có thể cao gấp 10 lần so với sữa trưởng thành. Các vitamin tan trong chất béo nhiều hơn bao gồm: vitamin A cao gấp 2 lần sữa trưởng thành, vitamin E, vitamin K. Các khoáng chất như: sắt, kẽm... có nồng độ và hàm lượng khá cao nên sữa non là nguồn dinh dưỡng thích hợp nhất với bé sơ sinh, phù hợp với nhu cầu và khả năng tiêu hóa, hấp thụ của bé.

Những em bé được bú sữa non có khả năng chống lại nhiễm trùng, các bệnh mãn tính, bảo vệ cơ thể non nớt khỏi rất nhiều tác nhân gây hại từ môi trường. Nhiều mẹ quan niệm, nên bỏ sữa đầu nhưng đây là điều không đúng, các mẹ hoàn toàn có thể cho con bú sữa này luôn ngay sau khi sinh.

Sau khi cơ thể người mẹ tiết ra một lượng sữa non chứa nguồn kháng thể dồi dào để tăng cường hệ miễn dịch, làm sạch ruột đang còn chứa phân su của bé trong 2-3 ngày đầu tiên, sữa mẹ sẽ thay đổi và bắt đầu tăng số lượng. Giai đoạn sữa chuyển đổi này kéo dài từ 3-7 ngày, và dần dần chuyển thành sữa già sau 2 tuần.

Khi bé bước vào thời kì tập đi và ăn dặm, lượng sữa mẹ sẽ giảm do ngoài sữa mẹ, bé còn ăn thêm các loại thức ăn bên ngoài khác. Nguồn sữa mẹ giai đoạn này sẽ tăng tiết các chất miễn dịch và chất béo nhiều hơn. Các chuyên gia dinh dưỡng luôn khuyến khích cho bé bú mẹ ít nhất trong 2 năm đầu đời, bởi ngoài thực phẩm ăn thêm thì sữa mẹ vẫn có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ, đồng thời gắn kết sợi dây tình cảm giữa mẹ và bé.

Mẹ có nên cho bé bú sữa này sau khi sinh không?

Nên cho con bú ngay sau khi sinh, trong vòng khoảng 30 phút đến 1 giờ. Mặc dù sữa non rất ít, chỉ khoảng 3 - 5ml sữa nhưng đó là nguồn dinh dưỡng tuyệt vời mà bé bú được.

Trẻ sơ sinh rất kì diệu, con có phản ứng bú mút, tìm ti mẹ ngay sau khi chào đời. Mẹ nên chịu khó cho bé ngậm đúng khớp, thời gian đầu tuy hơi khó khăn nhưng con sẽ quen dần với việc bú mẹ. Việc này không chỉ giúp bé khỏe mạnh hơn, tạo thói quen ăn tốt hơn mà mẹ cũng sẽ cảm nhận rõ ràng sự gần gũi với em bé. Lượng sữa của mẹ từ đó cũng về nhiều hơn.